Knattspyrnumaðurinn Tahirys Dos Santos er á batavegi eftir að hafa hlotið alvarleg brunasár í eldsvoða á næturklúbbi í Crans-Montana í Sviss um áramótin og líður betur eftir nýlega húðágræðslu.
Hinn 19 ára gamli varnarmaður FC Metz var lengi á Mercy-sjúkrahúsinu í Metz. Hann er nú útskrifaður af sjúkrahúsinu og fékk tækifæri til að hitta aftur liðsfélaga sína í FC Metz-liðinu sex vikum eftir brunann í Crans Montana.
Í færslu á Instagram, rúmum þremur vikum eftir eldsvoðann í Sviss, sagði hann að síðustu vikur hefðu verið erfiðar en að honum liði betur eftir nýlega húðágræðslu. Hann sagði að löng leið væri fram undan en hann horfði fram á veginn með bjartsýni og einurð og þakkaði öllum sem hefðu stutt hann.
Leikmannahópur Metz tók á móti honum með standandi lófaklappi og afhenti honum sérstaka treyju til stuðnings.
Til áminningar hlaut hann alvarleg brunasár eftir að hafa hlaupið aftur inn í eldsvoðann til að bjarga kærustu sinni.
Dos Santos hlaut alvarleg brunasár á hnakkann og stóra hluta líkamans. Hann er einn af 120 sem slösuðust þegar eldur eyðilagði næturklúbb í Crans-Montana aðfaranótt 1. janúar. Í eldsvoðanum létust 40 manns, þar af 20 undir lögaldri.
Hann komst fljótt undan eldinum sjálfur en sneri aftur til að draga úr kærustu sinni, Coline L., sem einnig slasaðist alvarlega.
