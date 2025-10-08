„Minnir á saltveðrið mikla“ Sunna Sæmundsdóttir skrifar 8. október 2025 11:40 Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur, segir viðbúið að sjór gangi á land og bendir fólki við sjávarsíðuna á að gera ráðstafanir. vísir Búast er við mikilli ölduhæð og sjógangi sem gæti valdið tjóni á suður- og suðvesturhluta landsins í dag. Veðurfræðingur segir veðrið minna á „saltveðrið mikla“ fyrir rúmum aldarfjórðungi og bendir fólki á að gera ráðstafanir. Gular viðvaranir eru í gildi. Fyrstu viðvaranir taka gildi á höfuðborgarsvæðinu og við Faxafóla klukkan tólf og klukkan eitt bætast Suður- og Suðausturlandið við. Búist er við hvassviðri eða stormi og er fólki bent á tryggja lausamuni til að forðast foktjón. Þá er spáð mikilli ölduhæð; sjór gæti gengið á land og valdið tjóni. „Þetta veður minnir dálítið á saltveðrið mikla sem var í nóvember 2001. Þá var svona hvöss vestanátt, að vísu svolítið hvassari en útlit er fyrir núna. En hún var mjög þurr og við þær aðstæður kemur mikið salt í andrúmsloftið og þetta salt sest á gróður og mannvirki,“ segir Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur. Fólk ætti því að hafa í huga að skola af viðkvæmum munum, líkt og rafmagnsbúnaði og gluggum þegar veðrið gengur niður. Mikið tjón og skemmdir urðu á Granda vegna öldugangs sem rauf varnargarða í vor. Haraldur bendir fólki á því svæði á að gera ráðstafanir.vísir/anton Veðrið nái líklega hámarki seinnipartinn, eða frá um klukkan sex til átta. Líklegt sé að sjór gangi á land í kvöld og jafnvel í fyrramálið. Vindáttin sé óhagstæð fyrir höfuðborgarsvæðið. „Aldan og áhlaðandinn kemur beint inn flóann og ég held að menn ættu að huga að eigum sínum úti á Granda og annars staðar við ströndina. Passa að það sé ekkert þar sem þolir ekki að fá yfir sig sjógusur. Sumir eru í aðstöðu til að birgja glugga og ég myndi nú gera það ef því verður við komið, þá er ég að tala um þessar jarðhæðir úti á Granda þar sem alltaf er svolítil hætta,“ segir Haraldur. Veður Reykjavík Mest lesið Magga Stína handtekin í nótt af Ísraelsher Innlent Langþreyttur á TikTok áreiti og rasískum orðsendingum skólakrakka Innlent Björk styður æskuvinkonu sína sem sætir svívirðingum Innlent Átján sagt upp í Seljahlíð Innlent Dullarfull brotlending nærri Area 51 Erlent Óheppileg „læk“ Reykjavíkurborgar: „Okkur þykir þetta miður“ Innlent „Minnir á saltveðrið mikla“ Innlent Engan óraði fyrir framhaldinu Erlent Ákærður fyrir stunguárás á Seltjarnarnesi Innlent Spyr hvort aflífa þurfi sig vegna mjaðmaskipta Innlent Fleiri fréttir Keyrt á vegfaranda í Skeifunni Óheppileg „læk“ Reykjavíkurborgar: „Okkur þykir þetta miður“ Hafa rætt við ísraelsk stjórnvöld og sett fram kröfur vegna Margrétar Björk styður æskuvinkonu sína sem sætir svívirðingum „Minnir á saltveðrið mikla“ Magga Stína tekin höndum og gular viðvaranir í kortunum Stúlkan komin í leitirnar Bændum verulega brugðið vegna breytinga á búvörulögum Ákærður fyrir stunguárás á Seltjarnarnesi Magga Stína handtekin í nótt af Ísraelsher Átján sagt upp í Seljahlíð Fyrri degi heimsóknar lauk með kvöldverði í forsetahöllinni Sást blóðugur fyrir utan fjölbýlishús Langþreyttur á TikTok áreiti og rasískum orðsendingum skólakrakka „Það er sárt að þurfa að horfa á eftir þeim“ Ekki hlutverk stjórnarandstöðunnar að halda uppi stemmingu Segir réttast að ráðherra dragi drögin í heild sinni til baka Spyr hvort aflífa þurfi sig vegna mjaðmaskipta Þungt símtal bónda í Skagafirði Lögregla lýsir eftir fimmtán ára stúlku Dæmi um að aðstandendur beri fíkniefni í börn á Stuðlum Tóku farsíma af unglingum í Hafnarfirði og millifærðu af reikningum Stofna hreyfingu til undirbúnings íslenskum her Fólk hvatt til að setjast og spjalla á spjallbekknum Diljá hlustaði á Bítið með tárin í augunum Kyngreint nautasæði kemur vel út Samþykkt að kortleggja eignarhald sjávarútvegsfyrirtækja „Þýðir ekki bara að moka yfir hlutina“ Segir stöðuna á sjúkrahúsinu á Akureyri grafalvarlega „Það þarf að gera meira og hraðar“ Sjá meira