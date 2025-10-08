Innlent

„Minnir á saltveðrið mikla“

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur, segir viðbúið að sjór gangi á land og bendir fólki við sjávarsíðuna á að gera ráðstafanir.
Búast er við mikilli ölduhæð og sjógangi sem gæti valdið tjóni á suður- og suðvesturhluta landsins í dag. Veðurfræðingur segir veðrið minna á „saltveðrið mikla“ fyrir rúmum aldarfjórðungi og bendir fólki á að gera ráðstafanir. Gular viðvaranir eru í gildi.

Fyrstu viðvaranir taka gildi á höfuðborgarsvæðinu og við Faxafóla klukkan tólf og klukkan eitt bætast Suður- og Suðausturlandið við. Búist er við hvassviðri eða stormi og er fólki bent á tryggja lausamuni til að forðast foktjón. Þá er spáð mikilli ölduhæð; sjór gæti gengið á land og valdið tjóni.

„Þetta veður minnir dálítið á saltveðrið mikla sem var í nóvember 2001. Þá var svona hvöss vestanátt, að vísu svolítið hvassari en útlit er fyrir núna. En hún var mjög þurr og við þær aðstæður kemur mikið salt í andrúmsloftið og þetta salt sest á gróður og mannvirki,“ segir Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur.

Fólk ætti því að hafa í huga að skola af viðkvæmum munum, líkt og rafmagnsbúnaði og gluggum þegar veðrið gengur niður.

Mikið tjón og skemmdir urðu á Granda vegna öldugangs sem rauf varnargarða í vor. Haraldur bendir fólki á því svæði á að gera ráðstafanir.vísir/anton

Veðrið nái líklega hámarki seinnipartinn, eða frá um klukkan sex til átta. Líklegt sé að sjór gangi á land í kvöld og jafnvel í fyrramálið. Vindáttin sé óhagstæð fyrir höfuðborgarsvæðið.

„Aldan og áhlaðandinn kemur beint inn flóann og ég held að menn ættu að huga að eigum sínum úti á Granda og annars staðar við ströndina. Passa að það sé ekkert þar sem þolir ekki að fá yfir sig sjógusur. Sumir eru í aðstöðu til að birgja glugga og ég myndi nú gera það ef því verður við komið, þá er ég að tala um þessar jarðhæðir úti á Granda þar sem alltaf er svolítil hætta,“ segir Haraldur.

