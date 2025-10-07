Dularfull brotlending nærri Area 51 Samúel Karl Ólason skrifar 7. október 2025 23:55 Area 51 er leynileg herstöð og hefur lengi verið bendluð við fljúgandi furðuhluti og geimverur. Getty/Bernard Friel Lofthelginni yfir hinni leynilegu flugstöð „Area 51“ í Nevada í Bandaríkjunum var lokað í síðasta mánuði eftir að ótilgreint flugfar brotlenti þar nærri. Engan mun hafa sakað en mikil leynd hvílir yfir slysinu og hafa hernaðaryfirvöld varist allra frétta. Héraðsmiðlar vestanhafs hafa sagt frá því að svæðinu kringum staðinn þar sem flugfarið brotlenti hafi einnig verið lokað í nokkra daga. Það var gert á meðan tiltekt fór þar fram en talið er að um dróna hafi verið að ræða. Farið brotlenti þann 23. september og lauk störfum á vettvangi nokkrum dögum síðar. Rannsakendur fóru aftur á staðinn síðastliðinn föstudag, 3. október, en þá fundu þeir vísbendingar um að búið væri að eiga við vettvanginn. Einn héraðsmiðill hefur eftir talsmanni flughersins að óvirk sprengja sem notuð er við þjálfun hafi fundist og hlutur úr öðru óþekktu flugfari og mun þessu hafa verið komið fyrir á vettvangi einhvern tímann eftir að flugfarið brotlenti. Málið ku vera til rannsóknar hjá bandaríska flughernum og Alríkislögreglu Bandaríkjanna. Joerg Arnu, sem hefur lengi vaktað Area 51, og býr þar nærri, heimsótti slysstaðinn eftir að rannsakendur luku störfum þar og áður en hlutirnir fundust þar. Hann tók það ferðalag sitt upp og birti á Youtube. Drónasveitir virkar á svæðinu Bandaríski miðillinn The WarZone segir að flugfarið sem brotlenti hafi komið frá Creech-flugstöðinni. Þar er til húsa sérstök flugsveit sem sérhæfir sig í notkun MQ-9 dróna, svokallaðra Reaper-dróna. Flugherinn hefur sagt að flugfarið sem brotlenti hafi tilheyrt þeirri sveit. Þar eru þó aðrar og leynilegri flugsveitir sem eru sagðar notast við ýmsa háleynilega eftirlitsdróna, suma sem byggðir eru til að vera svo gott sem ósýnilegir á ratsjám. Aðrir drónar sem flugsveitirnar eru sagðar nota eru mögulega enn í þróun og háleynilegir. Þessi sprengja og flugfarapartur sem fundust eftir að frágangi á vettvangi brotlendingarinnar hefur vakið mikla furðu. Mögulegt er að þar sé um að ræða hluti sem hafi fallið af öðrum flugvélum eða drónum sem verið var að fljúga um svæðið en það þykir mikil tilviljun ef svo er. Bandaríkin Mest lesið Magga Stína handtekin í nótt af Ísraelsher Innlent Björk styður æskuvinkonu sína sem sætir svívirðingum Innlent Langþreyttur á TikTok áreiti og rasískum orðsendingum skólakrakka Innlent Óheppileg „læk“ Reykjavíkurborgar: „Okkur þykir þetta miður“ Innlent Dularfull brotlending nærri Area 51 Erlent Átján sagt upp í Seljahlíð Innlent Keyrt á vegfaranda í Skeifunni Innlent „Minnir á saltveðrið mikla“ Innlent Takmörk á því hversu langt Ísraelar geti farið til að verja hafnbann Innlent Engan óraði fyrir framhaldinu Erlent Fleiri fréttir Fá Nóbelsverðlaun fyrir þróun málmlífrænna grinda Tengdasonur Trumps mætir til Egyptalands Dularfull brotlending nærri Area 51 Trump og „maðurinn með ljáinn“ hóta að greiða ekki laun Engan óraði fyrir framhaldinu Súdanskur uppreisnarleiðtogi sakfelldur fyrir stríðsglæpi Nýkjörinn bæjarstjóri alvarlega særður eftir stunguárás Fá Nóbelinn fyrir rannsóknir sínar á sviði skammtafræði Tvö ár liðin frá árásum Hamas á Ísrael Vill vita hvað Úkraínumenn vilja gera við bandarískar stýriflaugar Hæstiréttur hafnar Maxwell Stofna rannsóknarnefnd um Afganistan sem Íslendingar kölluðu eftir Gretu Thunberg og félögum vísað úr landi Gisèle Pelicot aftur í réttarsal Fá Nóbelinn fyrir ónæmisrannsóknir sínar Bein útsending: Hver fær Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? Forsætisráðherra Frakklands segir af sér Viðræður um frið á Gasa hefjast í dag Nýskipaðri ríkisstjórn þegar hótað vantrausti Stórtap Air Greenland vegna aflýstra flugferða til Nuuk Tæplega þúsund manns innlyksa á Everest Látinn eftir skotárás í Kaupmannahöfn Sögð vafin í ísraelska fánann og veifað um eins og verðlaunagrip Fjögurra manna fjölskylda meðal látinna Sendir þjóðvarðliðið til Chicago Segja stutt í samkomulag en sprengjum rignir enn Skoðanabróðir Orbans og Fico vinnur kosningar í Tékklandi Þrjátíu særðust í drónaárás á farþegalest Fjöldi án rafmagns vegna vonskuveðurs í Noregi Þrettán ára grunaður um aðild að skotárás Sjá meira