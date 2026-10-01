Christos Tzolis, leikmaður Arsenal, fór meiddur af velli þegar aðeins fimmtán mínútur voru búnar af leik Grikklands og Hollands. Þrátt fyrir það var Grikkland nálægt því að vinna Holland þar sem gestirnir jöfnuðu undir lok leiksins og endaði hann jafn 2-2.
Tzolis hélt að hann hefði skorað strax á þrettándu mínútu en þegar hann ætlaði að fagna markinu dæmdi línuvörðurinn rangstöðu. Nokkrum mínútum seinna þurfti hann að fara af velli eftir slæm meiðsli sem er mikið áfall fyrir Arsenal. Hann hefur byrjað tímabilið vel fyrir liðið en óvíst er hversu lengi hann verður frá.
Þrátt fyrir það náði Fotis Ioannidids að koma Grikkjum í forystuna á 23. mínútu og svo rétt fyrir hálfleik gaf hann stoðsendingu á Giorgos Masouras sem tvöfaldaði forystu Grikklands rétt fyrir hálfleik.
Það var ljóst að Xavi, þjálfari Hollands, átti erfitt verkefni fyrir höndum ef hann ætlaði að fá stig úr þessum leik. Virgil Van Dijk hjálpaði honum með það þegar hann minnkaði muninn með skalla eftir hornspyrnu. Undir lok leiksins náði svo Tijjani Reijnders að jafna metin þegar aðeins ein mínúta var eftir af venjulegum leiktíma.
Svekkjandi fyrir Grikkland að hafa misst leikinn í jafntefli og að hafa misst Tzolis meiddan af velli.