Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi

Eiginmaður minn fór á pöbbinn nýverið til að horfa á fótboltaleik. Svo að hann sæi á sjónvarpsskjáinn þurfti hann að horfa til hliðar allt kvöldið. Liðið hans vann. Hann hefur hins vegar ekki getað snúið höfðinu fram síðan.
Dagur aldraðra er haldinn í dag. Er um að ræða framtak á vegum Sameinuðu þjóðanna. Deginum er ætlað að bæta stöðu eldra fólks. Ólíklegt er þó að ræður sendifulltrúa og fréttatilkynningar almannatengla ráði bót á meini eiginmanns míns sem verður eldri með hverjum degi sem líður.
Sagt er að það séu forréttindi að eldast.
Margt bendir þó til þess að fullyrðingar um æðruleysi okkar frammi fyrir tímanum séu orðum auknar.
Iðnaður sem koma á í veg fyrir öldrun veltir milljörðum á ári hverju.
Þakklæti er jafnframt sjaldséð þar sem fólk stendur fyrir framan spegilinn og skoðar gráu hárin með seyðing í mjóbakinu og krukku af pastasósu í lúkunum sem er skyndilega ómögulegt að opna.
„Það eru fáir kostir við það að eldast,“ sagði kvikmyndagerðarkonan Nora Ephron, höfundur When Harry Met Sally og Sleepless in Seattle, í sjónvarpsviðtali stuttu fyrir andlát sitt. „Hvers virði er viska ef maður man ekki neitt? Tími til lesturs ef maður sér ekkert? Þess vegna er mikilvægt að neyta síðustu máltíðarinnar áður en um er að ræða síðustu máltíðina. Annars gæti maður sólundað henni í eitthvað eins og túnfisksamloku.“
Óvíst er hvað Sameinuðu þjóðirnar segja við slíkri gagnrýni á túnfisksamlokur – einn af 218 alþjóðadögum stofnunarinnar er dagur túnfisksins. Aðrir eru dagur kartöflunnar, dagur stáltrommunnar og alþjóðadagur sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna, svo eitthvað sé nefnt.
En þótt alþjóðadagar Sameinuðu þjóðanna virðist jafnfánýtir og söluvarningur langlífisiðnaðarins getur verið að stofnunin hafa óvart, á degi aldraðra, rambað á formúlu sem viðheldur æsku.
Í dag er ekki aðeins dagur aldraðra. Í dag fagna Sameinuðu þjóðirnar einnig alþjóðlega kaffideginum.
Í bókinni Make Me Well, sem þýtur upp metsölulista í Bretlandi, kafar læknirinn Xand van Tulleken ofan í heilsuiðnaðinn. Í bókinni hrekur hann gagnsemi flestra þeirra ráðlegginga sem bransinn telur okkur trú um að lengi lífið.
Ein er þó sú ráðstöfun sem læknirinn kveður komast næst því að teljast raunverulegur elixír.
Töframixtúran hefur fylgt manninum öldum saman. Er um að ræða hinn óbreytta drykk, kaffi.
Víðtækar rannsóknir sýna að fólk sem drekkur kaffi er í mun minni hættu á að deyja fyrir aldur fram úr öllum helstu dánarorsökum.
Kaffi er talið minnka líkur á sykursýki, hjarta-og æðasjúkdómum, Alzheimer, Parkinson, lifrarsjúkdómum og ýmsum krabbameinum.
Ekki er vitað hvers vegna kaffi hefur þessi áhrif en talið er að bæði leiki þar hlutverk koffínið og andoxunarefni sem dragi úr bólgumyndun í líkamanum.
En hversu marga bolla má drekka?
Stór yfirlitsrannssókn, sem birt var í breska læknavísindaritinu BMJ, benti til þess að kaffi lækkaði dánartíðni mest hjá þeim sem drukku þrjá til fjóra bolla á dag.
„Kaffi er eitt af því fáa sem við innbyrðum ánægjunnar vegna og sýna má fram á tölfræðilega að dragi jafnframt úr hættu á nánast öllum aldurstengdum sjúkdómum,“ sagði Morten Scheibye-Knudsen, dósent við Kaupmannahafnarháskóla, í samtali við BBC.
Þau sem hella reglulega upp á hafa fulla ástæðu til að horfa björtum augum fram á við.
Eiginmaðurinn verður hins vegar að gera sér að góðu að horfa út á hlið.
Mary Maloney beið þess með eftirvæntingu að eiginmaður hennar kæmi heim úr vinnunni. Hún var komin sex mánuði á leið af fyrsta barni og naut þess að stjana við manninn sinn.
Ég keypti mér nýverið stóran dall af fæðubótarefninu kreatíni – ég hafði heyrt að það væri miðaldra konum allra meina bót. Þegar efnið fór að valda mér óþægindum í maga gerði ég það sem hvaða heilvita manneskja hefði gert: Ég fór aftur í búðina og keypti dall af ennþá dýrara kreatíni.
Skóli barnanna hófst loks í vikunni hér í London þar sem ég bý. Að vanda kem ég undan sumrinu full af sjálfsfyrirlitningu. Guð hvað börnin mín hljóta að vera fegin að komast í skólann eftir að hafa þurft að þola mig í sjö vikur.
Margt er hægt að kaupa fyrir peninga: Flottan bíl, nuddpott, þjóðaratkvæðagreiðslu ... Greiðendur húsnæðislána gerðu sér margir vonir um að kaupa eitthvað fínt fyrir peninginn sem yrði afgangs af ráðstöfunartekjunum þegar Ísland gengi í Evrópusambandið og tæki upp evru. Eftir nýliðna þjóðaratkvæðagreiðslu sjá þeir hins vegar fram á að búa við núverandi ofurvexti um aldir alda.
„Helvíti er annað fólk,“ er haft eftir persónu í leikriti franska heimspekingsins Jean-Paul Sartre.
Þjálfari enska fótboltaliðsins Arsenal var gagnrýndur fyrir að fagna of ákaft sigri á spænska liðinu Atletico Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í byrjun mánaðar – Arsenal var ekki búið að vinna bikarinn.
Síðastliðinn laugardag stukku sex breskir fallhlífahermenn úr flugvél yfir Suður-Atlantshafinu. Gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var bundinn við einn þeirra, svæfingarlæknir við annan.
David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.