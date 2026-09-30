Sótti kvittunina í ruslið og vann draumaferð til Ástralíu Danól 30. september 2026 11:18 Páll Friðriksson og Guðný Axelsdóttir duttu heldur betur í lukkupottinn þegar þau unnu draumaferð til Ástralíu þegar þau tóku þátt í Bondi Sands leik hjá Danól. Það munaði litlu að kvittunin sem átti eftir að koma Guðnýju Axelsdóttur og Páli Friðrikssyni alla leið til Ástralíu endaði einfaldlega í endurvinnslunni. Guðný hafði keypt sér Bondi Sands-vörur fyrir sumarferð, hent miðanum og hugsað ekkert meira um málið. Nokkrum dögum síðar sá hún auglýsingu um leik þar sem í boði var draumaferð fyrir tvo til Ástralíu. Þá varð henni hugsað til kvittunarinnar. „Það er sem betur fer allt flokkað vel og vandlega heima hjá okkur þannig að ég fór bara efst í tunnuna og sótti miðann. Ég vissi alveg hvar hann var þegar ég sá leikinn auglýstan. Hann var kominn út í grænu tunnuna,“ segir Guðný og hlær. Það reyndist heldur betur þess virði að bjarga miðanum. „Hver er að plata mig?“ Guðný hafði keypt Bondi Sands-sólarvörn fyrir andlit og líkama ásamt kremi til að nota eftir sólþar sem hún og Páll voru á leið á Evrópumót kvenna í knattspyrnu í Sviss. Kaupin veittu þátttökurétt í leik Danól og Bondi Sands í samstarfi við KILROY, þar sem draumaferð fyrir tvo til Ástralíu var í vinning. Guðný segist ekki hafa verið farin að gera sér miklar vonir þegar hún skráði sig. „Áður en ég sendi miðann inn hugsaði ég meira að segja: „Er ég til í að fara til Ástralíu?“ Svo hugsaði ég bara með mér að það væri ekkert að því að taka þátt.“ Nokkru síðar hringdi síminn. Á hinum endanum var Eva Ruza, útvarpskona og áhrifavaldur, með heldur betur góð tíðindi. Guðný var þó ekki alveg tilbúin að trúa þeim. @beautyklubburinn Góða skemmtun í Ástralíu! Takk fyrir góða þáttöku 🫶🏼💥 @KILROY ferðir @Eva Ruza Miljevic ♬ original sound - beautyklubburinn „Ég hljóma örugglega mjög rólega í símtalinu en ég hélt fyrst að það væri verið að gera at í mér. Ég hugsaði bara: „Hver er að plata mig?“ Svo sagði hún: „Sæl, Guðný, þetta er Eva Ruza.“ Ég hugsaði samt áfram: „Hver er að gera þetta í mér?““ Aðstæður kölluðu heldur ekki beinlínis á mikil fagnaðarlæti. Guðný var stödd í opnu vinnurými og gat því ekki öskrað af gleði þegar ljóst varð að símtalið var í alvörunni. Páll var sömuleiðis vantrúaður þegar tíðindin bárust. „Ég ætlaði nú ekki að trúa þessu. Ég hef alltaf staðið í þeirri meiningu að maður fái aldrei neinn vinning út úr þessum leikjum og ég tek aldrei þátt í þeim. Eftir þetta trúi ég aðeins meira á þetta,“ segir hann og bætir við að hann hafi að sjálfsögðu verið himinlifandi yfir því að fá að fara með. Guðný segir að eftir ferðina fái hún reglulega sömu spurninguna þegar hún segir fólki hvernig þau komust til Ástralíu: „Vinnur einhver í alvörunni í þessum leikjum?“ Nú hafa þau að minnsta kosti svarið á hreinu. Fyrsta stopp í ferðinni var Melbourne en þar má m.a. finna AC/DC Lane. Gatan fékk nafnið árið 2004 til heiðurs áströlsku rokkhljómsveitinni AC/DC og er þekkt fyrir veggjalist og verk tengd rokktónlist, meðal annars verk sem sýna Bon Scott og Malcolm Young. Lengdu draumaferðina um tvær vikur Ferðalagið hófst 11. júní og hjónin komu aftur heim 6. júlí. Vinningsferðin sjálf var tvær vikur en þau ákváðu að bæta öðrum tveimur við. „Okkur var eiginlega sagt strax að við værum ekki að fara alla þessa leið fyrir aðeins tvær vikur, þannig að við breyttum plönum okkar,“ segir Guðný. Hjónin við Twelve Apostles á suðurströnd Ástralíu. Þetta eru stórir kalksteinsdrangar sem standa úti í sjónum og eru einn þekktasti ferðamannastaður Ástralíu. Það var heldur ekki setið auðum höndum. Þau flugu fyrst til Melbourne og héldu þaðan upp austurstörnd landsins til Sydney, Gold Coast, Brisbane og Cairns. Á heimleiðinni stoppuðu þau svo í fjóra daga í Singapúr. KILROY sá um að skipuleggja ferðina með þeim og fékk ferðaráðgjafi það verkefni að finna út hvað þau vildu helst sjá og gera. Þau lögðu strax áherslu á að náttúruupplifun höfðaði meira til þeirra en hefðbundin borgarferð. „Það var því bókuð að minnsta kosti ein skoðunarferð á hverjum stað. Svo bættum við sjálf fleiri ferðum við eftir að við komum út og fórum að kynna okkur hvað væri í boði,“ segir Guðný. Í Melbourne fóru þau meðal annars Great Ocean Road og í skoðunarferð um borgina. Þau bættu svo sjálf við ferð til Phillip Island til að sjá hina frægu mörgæsagöngu, þar sem litlar mörgæsir koma upp úr sjónum. „Dóttir okkar hafði verið í skiptinámi í Melbourne fyrir níu eða tíu árum og við höfðum séð myndir hjá henni. Hún benti okkur líka á ýmislegt, til dæmis mörgæsagönguna.“ Bondi ströndin er líklega frægasta strönd Ástralíu og eitt helsta kennileiti Sydney. Ströndin er þekkt fyrir brimbrettamenningu, gullinn sand og líflegt mannlíf. Þau ferðuðust allan tímann á eigin vegum en þegar þau mættu á fyrsta hótelið í Melbourne beið þeirra þó smá áminning um ástæðu ferðalagsins: poki frá Bondi Sands með alls kyns vörum. „Öll flug og hótel voru bókuð og sirka ein skoðunarferð á hverjum stað. Þetta gekk mjög vel og þau hjá KILROY eiga hrós skilið fyrir skipulagið,“ segja þau. Brisbane er falleg borg með mörgum háhýsum. Nemo á Kóralrifinu mikla Á ferðalaginu sáu þau ólíkar hliðar Ástralíu. Stórborgirnar vöktu meðal annars athygli fyrir gríðarlegan fjölda háhýsa. „Borgirnar, stórar og litlar, eru allar með risaháhýsi og það var svolítið yfirþyrmandi.“ Þegar norðar dró tók hins vegar allt annar veruleiki við. „Þegar við komum til Cairns var þetta allt öðruvísi. Þar er meira sveitaandrúmsloft og ekki þessi stórborgartilfinning.“ Og einmitt þar beið ein eftirminnilegasta upplifun ferðarinnar: Kóralrifið mikla, Great Barrier Reef. „Það var svakaleg upplifun. Við fórum meðal annars í snorkl og vorum bæði að snorkla í fyrsta skipti. Fiskarnir sem maður sér þarna í rifinu voru í ólíkum stærðum og fjölda lita, þetta var alveg mögnuð upplifun,“ segir Páll. Alls staðar má finna kengúrur. Ekki er vitað með vissu um fjölda þeirra í Ástralíu en tölurnar hlaupa á 30–50 milljónum meðan íbúar landsins eru um 28 milljónir. Þótt ferðin hafi verið farin í júní var enginn ástralskur sumarhiti í kortunum enda vetur hinum megin á hnettinum. Hitinn var þó oft um 18–20 gráður, en kaldara var í Melbourne, þar sem hitinn fór niður í um 13–17 gráður og vindurinn lét finna fyrir sér. Það sama gilti þegar þau heimsóttu sjálfa Bondi Beach í Sydney. „Það var gríðarlega hvasst, líklega um 25 metrar á sekúndu, og kannski 17 stiga hiti. Það var því alveg skítkalt,“ segja þau. Það stöðvaði þó ekki brimbrettafólkið sem var úti um alla strönd. Ferðin til Ástralíu setti óneitanlega önnur sumarplön úr skorðum. Hestaferðir sem höfðu verið á dagskrá fengu að víkja og sömuleiðis tvær aðrar fyrirhugaðar utanlandsferðir. Með Melbourne í baksýn til vinstri. Til hægri eru þau við Millaa Millaa fossinn sem er einn þekktasti foss Ástralíu. En það var fórn sem þau virðast ekki sjá eftir. Og eftir að hafa áður efast um að fólk ynni nokkurn tímann þessa stóru vinninga eru þau sammála um eitt: Það borgar sig að taka þátt. „Það er alveg möguleiki á því að vinna,“ segja þau í kór. Bondi Sands er ástralskt vörumerki sem sækir innblástur sinn til Bondi Beach og hins klassíska ástralska, sólkyssta yfirbragðs. Sólkysstur litur án sólarinnar Bondi Sands er ástralskt vörumerki sem sækir innblástur sinn til Bondi Beach og hins klassíska ástralska, sólkyssta yfirbragðs. Vörumerkið er hvað þekktast fyrir sjálfbrúnku en býður jafnframt upp á fjölbreytt úrval sólarvarna fyrir bæði andlit og líkama. Úrval sjálfbrúnkuvara er breitt og hugsað fyrir mismunandi þarfir. Þar má meðal annars finna gradual-brúnku, sem byggir litinn upp smám saman, klassískar brúnkufroður í mismunandi styrkleikum, Liquid Gold, vörur sérstaklega ætlaðar fyrir andlit og instant-vörur fyrir þau sem vilja sjá litinn strax. Einnig fást ýmsar vörur og áhöld sem auðvelda ásetningu. Styrkleiki brúnkunnar er merktur á umbúðirnar með punktum sem auðveldar fólki að velja hvort það sækist eftir léttu, sólkysstu yfirbragði eða dýpri lit. Sjálfbrúnka þarf því alls ekki að þýða dökka brúnku og vörurnar eru ekki bundnar við ákveðinn aldur, húðtón eða kyn. Sum vilja örlítið frísklegra yfirbragð, önnur meiri lit og sum nota sjálfbrúnku allt árið á meðan önnur grípa í hana fyrir sérstök tilefni. Fyrir þau sem óttast rendur, flekki eða hið alræmda „brúnkuslys“ skiptir undirbúningur húðarinnar, rétt vöruval og ásetning miklu máli. Fari eitthvað úrskeiðis er Bondi Sands Self Tan Eraser ætlaður til að hjálpa við að fjarlægja gamla eða ójafna sjálfbrúnku. Eitt má þó ekki gleymast: Sólkysstur litur úr flösku veitir ekki sólarvörn. Sjálfbrúnka kemur ekki í stað SPF þegar húðin verður fyrir UV-geislun. Á vissan hátt rættist því draumurinn á bak við leikinn fullkomlega hjá Guðnýju og Páli. Kaup Guðnýjar á sólarvörn frá ástralska vörumerkinu Bondi Sands komu þeim alla leið til Ástralíu og á sjálfa Bondi Beach, ströndina sem vörumerkið sækir nafn sitt og innblástur til. Þótt þar hafi reyndar verið 17 gráður, rok og lítil þörf fyrir að liggja í sólbaði. Heilsa Hár og förðun Tíska og hönnun Ferðalög Mest lesið Misstu þrettán ára dóttur sína Lífið Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Lífið Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Lífið Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust Bíó og sjónvarp Staðráðnar í að koma sterkari til baka Tíska og hönnun Karl Th. Birgisson borinn til grafar Lífið Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Lífið Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Lífið Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Lífið Minningar um mömmu það allra verðmætasta Tíska og hönnun Fleiri fréttir Mikil þátttaka í Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss Aldur er ekki hindrun heldur nýtt skeið í lífinu „Ég hef svo margar spurningar fyrir Georg Bjarnfreðarson!“ Tíu algeng mistök í daglegri hárumhirðu „Nú skaltu bara fara í pottinn, Pottakóngur!“ Systur skapa heilsusamfélag fyrir konur á öllum æviskeiðum Próteinskammtur alltaf með í töskunni Þrjátíu árum fagnað með fullu húsi og mikilli matarveislu Boney M og Herbert Guðmundsson stíga saman á svið á öðruvísi jólatónleikum Prjónaæði grípur um sig meðal Íslendinga Hátt í þúsund manns mættu í matar- og vínveislu Innnes Lifandi menning í hjarta Hafnarfjarðar Betri svefn byrjar á því sem er næst húðinni 1991 var eitt stærsta ár tónlistarsögunnar Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Nýr sólarhringsstaður á Miklubraut: Sbarro, kaffi og verslun allan sólarhringinn Meira til baka með Takk í Bónus og Hagkaup Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Allt í ferðalagið og jafnvel það sem þú vissir ekki að þig vantaði Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Beint flug til Portó Daría fagnar tíu árum – úr lítilli snyrtivöruverslun í lífsstílsverslun Hlaupa fyrir Ljósið í Reykjavíkurmaraþoninu Harpa býður heim á 15 ára afmæli á Menningarnótt Bylgjan fagnar 40 árum með stórveislu á Menningarnótt Gamall klassíker fær helvíti góða yfirhalningu Golfmót FM957 Vinsælasta ABBA-sýning heims í Hörpu og Hofi „Ísland, biðin er á enda!“ Loksins hægt að panta ilmvötn á Boozt Sjá meira