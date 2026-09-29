Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 29. september 2026 20:02 Skarsgård er einn öflugasti sænski leikari samtímans. Getty Uppselt er í öll 970 sæti Hátíðarsalar Háskólabíós á sýningu Wicker að viðstöddum Alexander Skarsgård í kvöld. Um talsverð tímamót er að ræða því í fyrsta sinn í fjöldamörg ár er uppselt á kvikmyndasýningu í þessum sögufræga sal. Um er að ræða norræna frumsýningu kvikmyndarinnar Wicker sem segir frá konu einni sem sækir sjóinn sér til viðurværis en býr ein og er hálfgert aðhlátursefni í sjávarþorpinu. Dag einn fær hún nóg og biður körfugerðarmann þorpsins að hnýta sér mann úr tágum. Bastmaðurinn reynist bráðvel heppnaður og konan er alsæl með ráðahaginn. Þetta óvenjulega samband er hins vegar meira en afturhaldssamt þorpið ræður við. Við þetta tækifæri verða Skarsgård afhent Heiðursverðlaun RIFF fyrir framúrskarandi listfengi. Að sýningu lokinni tekur hann jafnframt þátt í samtali við rithöfundinn Andra Snæ Magnason og svarar spurningum úr sal. Gestum gefst þannig einstakt tækifæri til að heyra leikarann ræða verk sitt og kynnast manninum á bak við eftirminnileg hlutverk á hvíta tjaldinu og í sjónvarpi. Bein útsending verður frá streyminu um klukkan 21 og má sjá það hér að neðan. Skarsgård hefur sýnt óvenjulega breidd í hlutverkavali sínu og skapað sér sterkan sess í alþjóðlegri kvikmyndagerð. Meðal þekktustu verka hans eru sjónvarpsþættirnir True Blood og Big Little Lies og kvikmyndirnar The Northman, The Legend of Tarzan og Melancholia. Í verkum sínum hefur hann farið jafnt með hlutverk heillandi aðalpersóna og ógnvekjandi, mótsagnakenndra manna. RIFF Bíó og sjónvarp Mest lesið Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Lífið Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Lífið Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Lífið Karl Th. jarðsunginn í dag Lífið Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Lífið Hvað veistu um... Pólland? Lífið Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Sex hundruð sungu fyrir Brynhildi Menning Pattra með pæju-padelmót Lífið Fleiri fréttir Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Sjá meira