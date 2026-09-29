Lífið

Bein út­sending: Skarsgård fyrir fullu Há­skóla­bíói

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Skarsgård er einn öflugasti sænski leikari samtímans.
Skarsgård er einn öflugasti sænski leikari samtímans. Getty

Uppselt er í öll 970 sæti Hátíðarsalar Háskólabíós á sýningu Wicker að viðstöddum Alexander Skarsgård í kvöld. Um talsverð tímamót er að ræða því í fyrsta sinn í fjöldamörg ár er uppselt á kvikmyndasýningu í þessum sögufræga sal.

Um er að ræða norræna frumsýningu kvikmyndarinnar Wicker sem segir frá konu einni sem sækir sjóinn sér til viðurværis en býr ein og er hálfgert aðhlátursefni í sjávarþorpinu. Dag einn fær hún nóg og biður körfugerðarmann þorpsins að hnýta sér mann úr tágum. Bastmaðurinn reynist bráðvel heppnaður og konan er alsæl með ráðahaginn. Þetta óvenjulega samband er hins vegar meira en afturhaldssamt þorpið ræður við.

Við þetta tækifæri verða Skarsgård afhent Heiðursverðlaun RIFF fyrir framúrskarandi listfengi. Að sýningu lokinni tekur hann jafnframt þátt í samtali við rithöfundinn Andra Snæ Magnason og svarar spurningum úr sal. Gestum gefst þannig einstakt tækifæri til að heyra leikarann ræða verk sitt og kynnast manninum á bak við eftirminnileg hlutverk á hvíta tjaldinu og í sjónvarpi.

Bein útsending verður frá streyminu um klukkan 21 og má sjá það hér að neðan.

Skarsgård hefur sýnt óvenjulega breidd í hlutverkavali sínu og skapað sér sterkan sess í alþjóðlegri kvikmyndagerð. Meðal þekktustu verka hans eru sjónvarpsþættirnir True Blood og Big Little Lies og kvikmyndirnar The Northman, The Legend of Tarzan og Melancholia. Í verkum sínum hefur hann farið jafnt með hlutverk heillandi aðalpersóna og ógnvekjandi, mótsagnakenndra manna.

RIFF Bíó og sjónvarp


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