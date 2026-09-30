Lífið samstarf

Mikil þátt­taka í Ís­landsmóti fyrir­tækja í Kviss

Kviss
Björn Bragi ætlar að finna klárasta fyrirtæki landsins á fyrsta Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss. Enn er hægt að skrá sig til leiks en takmarkaður fjöldi fyrirtækja kemst að.
Björn Bragi ætlar að finna klárasta fyrirtæki landsins á fyrsta Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss. Enn er hægt að skrá sig til leiks en takmarkaður fjöldi fyrirtækja kemst að.

Uppistandarinn og sjónvarpsmaðurinn Björn Bragi er farinn af stað með Íslandsmót fyrirtækja í Kviss. Fjölmargir vinnustaðir hafa þegar skráð sig til þátttöku.

„Undanfarin ár hef ég verið mikið bókaður í fyrirtæki til að halda Kviss fyrir starfsfólk. Það er alltaf brjáluð stemning og frábært hópefli,“ segir Björn Bragi, sem stýrir hinum geysivinsælu sjónvarpsþáttum Kviss á Sýn.

„Mig langaði til þess að taka þetta upp á næsta stig í vetur og búa til alvöru Íslandsmót á milli fyrirtækja,“ segir hann.

Klippa: Íslandsmót fyrirtækja í KVISS

„Þetta virkar í raun bara eins og áður. Fyrirtæki bóka mig í að halda Kviss og ég mæti á staðinn og stýri keppninni. Nema núna mun sigurliðið á hverjum vinnustað halda áfram og tryggja sér sæti á veglegu úrslitakvöldi,“ segir Björn Bragi.

Úrslitakvöldið verður haldið í Sykursalnum í desember. Þar keppa öll sigurliðin úr fyrirtækjunum um glæsilega vinninga og titilinn Íslandsmeistari fyrirtækja í Kviss.

Sjónvarpsþættirnir Kviss njóta mikilla vinsælda. Herra Hnetusmjör og Huginn stóðu uppi sem sigurvegarar í fyrra fyrir hönd Reykjavík MMA.

Alvöru Kviss-upplifun fyrir fyrirtæki

Kviss er spurningaþáttur þar sem þekktir Íslendingar keppa fyrir hönd íþróttafélaganna sinna. Þátturinn nýtur ótrúlegra vinsælda og Björn Bragi segist nýta ýmsa þekkta liði úr þættinum í kviss-keppnum fyrir fyrirtæki.

„Ég er alltaf með myndagátur, sameiginlegt-spurningar, tengingu, frægar línur og þess háttar. Ég reyni að búa til alvöru Kviss-upplifun,“ segir Björn Bragi. Fjórir eru saman í hverju liði og liðin skrifa svör við spurningunum á blöð.

„Með þessum hætti er hægt að gera þetta fyrir nokkurn veginn hvaða fjölda sem er,“ segir Björn Bragi. „Ég er bæði að mæta á fámenna og fjölmenna vinnustaði. Í stærri fyrirtækjum er hópunum stundum skipt niður eftir sviðum og þá eru jafnvel haldin tvö eða fleiri kviss.“

Frábærar viðtökur

Fyrirtæki skrá sig til þátttöku með því að senda póst á netfangið bokanir@bjornbragi.is. Þar fá þau allar nánari upplýsingar og verð.

Björn Bragi segir viðtökurnar hafa verið svakalegar. „Ég byrjaði að kynna þetta fyrir tveimur vikum og við höfum fengið ógrynni af fyrirspurnum, sem er alveg frábært því við viljum hafa sterkt og flott úrslitakvöld,“ segir hann.

Takmarkaður fjöldi fyrirtækja kemst að og þegar er farið að fyllast hratt í mótið.

Björn Bragi segir að auk glæsilegra vinninga verði að sjálfsögðu veglegur bikar fyrir sigurliðið. „Og náttúrulega það sem mestu máli skiptir, að geta kallað sig klárasta fyrirtæki á Íslandi,“ segir hann og hlær.

Kviss


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