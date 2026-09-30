Mikil þátttaka í Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss Kviss 30. september 2026 10:11 Björn Bragi ætlar að finna klárasta fyrirtæki landsins á fyrsta Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss. Enn er hægt að skrá sig til leiks en takmarkaður fjöldi fyrirtækja kemst að. Uppistandarinn og sjónvarpsmaðurinn Björn Bragi er farinn af stað með Íslandsmót fyrirtækja í Kviss. Fjölmargir vinnustaðir hafa þegar skráð sig til þátttöku. „Undanfarin ár hef ég verið mikið bókaður í fyrirtæki til að halda Kviss fyrir starfsfólk. Það er alltaf brjáluð stemning og frábært hópefli,“ segir Björn Bragi, sem stýrir hinum geysivinsælu sjónvarpsþáttum Kviss á Sýn. „Mig langaði til þess að taka þetta upp á næsta stig í vetur og búa til alvöru Íslandsmót á milli fyrirtækja,“ segir hann. Klippa: Íslandsmót fyrirtækja í KVISS „Þetta virkar í raun bara eins og áður. Fyrirtæki bóka mig í að halda Kviss og ég mæti á staðinn og stýri keppninni. Nema núna mun sigurliðið á hverjum vinnustað halda áfram og tryggja sér sæti á veglegu úrslitakvöldi,“ segir Björn Bragi. Úrslitakvöldið verður haldið í Sykursalnum í desember. Þar keppa öll sigurliðin úr fyrirtækjunum um glæsilega vinninga og titilinn Íslandsmeistari fyrirtækja í Kviss. Sjónvarpsþættirnir Kviss njóta mikilla vinsælda. Herra Hnetusmjör og Huginn stóðu uppi sem sigurvegarar í fyrra fyrir hönd Reykjavík MMA. Alvöru Kviss-upplifun fyrir fyrirtæki Kviss er spurningaþáttur þar sem þekktir Íslendingar keppa fyrir hönd íþróttafélaganna sinna. Þátturinn nýtur ótrúlegra vinsælda og Björn Bragi segist nýta ýmsa þekkta liði úr þættinum í kviss-keppnum fyrir fyrirtæki. „Ég er alltaf með myndagátur, sameiginlegt-spurningar, tengingu, frægar línur og þess háttar. Ég reyni að búa til alvöru Kviss-upplifun,“ segir Björn Bragi. Fjórir eru saman í hverju liði og liðin skrifa svör við spurningunum á blöð. „Með þessum hætti er hægt að gera þetta fyrir nokkurn veginn hvaða fjölda sem er,“ segir Björn Bragi. „Ég er bæði að mæta á fámenna og fjölmenna vinnustaði. Í stærri fyrirtækjum er hópunum stundum skipt niður eftir sviðum og þá eru jafnvel haldin tvö eða fleiri kviss.“ Frábærar viðtökur Fyrirtæki skrá sig til þátttöku með því að senda póst á netfangið bokanir@bjornbragi.is. Þar fá þau allar nánari upplýsingar og verð. Björn Bragi segir viðtökurnar hafa verið svakalegar. „Ég byrjaði að kynna þetta fyrir tveimur vikum og við höfum fengið ógrynni af fyrirspurnum, sem er alveg frábært því við viljum hafa sterkt og flott úrslitakvöld,“ segir hann. Takmarkaður fjöldi fyrirtækja kemst að og þegar er farið að fyllast hratt í mótið. Björn Bragi segir að auk glæsilegra vinninga verði að sjálfsögðu veglegur bikar fyrir sigurliðið. „Og náttúrulega það sem mestu máli skiptir, að geta kallað sig klárasta fyrirtæki á Íslandi,“ segir hann og hlær. Kviss Mest lesið Misstu þrettán ára dóttur sína Lífið Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Lífið Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Lífið Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust Bíó og sjónvarp Staðráðnar í að koma sterkari til baka Tíska og hönnun Karl Th. Birgisson borinn til grafar Lífið Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Lífið Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Lífið Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Lífið Minningar um mömmu það allra verðmætasta Tíska og hönnun Fleiri fréttir Mikil þátttaka í Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss Aldur er ekki hindrun heldur nýtt skeið í lífinu „Ég hef svo margar spurningar fyrir Georg Bjarnfreðarson!“ Tíu algeng mistök í daglegri hárumhirðu „Nú skaltu bara fara í pottinn, Pottakóngur!“ Systur skapa heilsusamfélag fyrir konur á öllum æviskeiðum Próteinskammtur alltaf með í töskunni Þrjátíu árum fagnað með fullu húsi og mikilli matarveislu Boney M og Herbert Guðmundsson stíga saman á svið á öðruvísi jólatónleikum Prjónaæði grípur um sig meðal Íslendinga Hátt í þúsund manns mættu í matar- og vínveislu Innnes Lifandi menning í hjarta Hafnarfjarðar Betri svefn byrjar á því sem er næst húðinni 1991 var eitt stærsta ár tónlistarsögunnar Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Nýr sólarhringsstaður á Miklubraut: Sbarro, kaffi og verslun allan sólarhringinn Meira til baka með Takk í Bónus og Hagkaup Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Allt í ferðalagið og jafnvel það sem þú vissir ekki að þig vantaði Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Beint flug til Portó Daría fagnar tíu árum – úr lítilli snyrtivöruverslun í lífsstílsverslun Hlaupa fyrir Ljósið í Reykjavíkurmaraþoninu Harpa býður heim á 15 ára afmæli á Menningarnótt Bylgjan fagnar 40 árum með stórveislu á Menningarnótt Gamall klassíker fær helvíti góða yfirhalningu Golfmót FM957 Vinsælasta ABBA-sýning heims í Hörpu og Hofi „Ísland, biðin er á enda!“ Loksins hægt að panta ilmvötn á Boozt Sjá meira