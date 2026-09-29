Lífið

Kristín og Kol­beinn eiga von á janúarbarni

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Parið á von á stúlku. 
Parið á von á stúlku. 

Kristín Ólafsdóttir, fyrrverandi fréttakona og núverandi aðstoðarkona forsætisráðherra, og Kolbeinn Arnarson, meistaranemi í verkefnastjórnun í Háskólanum í Reykjavík, eiga von á sínu fyrsta barni.

„Við hyggjumst fjölga mannkyni. Stúlka væntanleg á vettvang í lok janúar!,“ skrifar Kristín í færslu á Facebook.

Greint var frá því í febrúar síðastliðnum að Kristín og Kolbeinn væru nýtt par.

Kolbeinn starfaði sem fulltrúi á þróunarsamvinnuskrifstofu utanríkisráðuneytisins áður en hann tók að sér starf kosningarstjóra samtakanna SJÁ í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem fór fram í ágúst síðastliðnum. Kristín er, eins og fyrr sagði, aðstoðarkona Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra og virtist því sem parið hefði fundið ástina í stjórnarráðinu.

„Lífið er gott og skemmtilegt,“ skrifar Kristín að auki.

Kristín er fædd árið 1993 og vann um árabil hjá fréttastofu Sýnar, sem blaðamaður, í fréttum og sem þáttastjórnandi Ísland í dag. Kolbeinn er fæddur árið 1997 og hefur áður meðal annars starfað hjá Samgöngustofu og mennta- og barnamálaráðuneytinu.

Barnalán Ástin og lífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.