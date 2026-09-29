Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. september 2026 19:53 Parið á von á stúlku. Kristín Ólafsdóttir, fyrrverandi fréttakona og núverandi aðstoðarkona forsætisráðherra, og Kolbeinn Arnarson, meistaranemi í verkefnastjórnun í Háskólanum í Reykjavík, eiga von á sínu fyrsta barni. „Við hyggjumst fjölga mannkyni. Stúlka væntanleg á vettvang í lok janúar!,“ skrifar Kristín í færslu á Facebook. Greint var frá því í febrúar síðastliðnum að Kristín og Kolbeinn væru nýtt par. Kolbeinn starfaði sem fulltrúi á þróunarsamvinnuskrifstofu utanríkisráðuneytisins áður en hann tók að sér starf kosningarstjóra samtakanna SJÁ í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem fór fram í ágúst síðastliðnum. Kristín er, eins og fyrr sagði, aðstoðarkona Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra og virtist því sem parið hefði fundið ástina í stjórnarráðinu. „Lífið er gott og skemmtilegt,“ skrifar Kristín að auki. Kristín er fædd árið 1993 og vann um árabil hjá fréttastofu Sýnar, sem blaðamaður, í fréttum og sem þáttastjórnandi Ísland í dag. Kolbeinn er fæddur árið 1997 og hefur áður meðal annars starfað hjá Samgöngustofu og mennta- og barnamálaráðuneytinu. Barnalán Ástin og lífið Mest lesið Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Lífið Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Lífið Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Lífið Karl Th. jarðsunginn í dag Lífið Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Lífið Hvað veistu um... Pólland? Lífið Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Sex hundruð sungu fyrir Brynhildi Menning Pattra með pæju-padelmót Lífið Fleiri fréttir Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Sjá meira