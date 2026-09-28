Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Bjarki Sigurðsson skrifar 28. september 2026 13:46 Andri Guðjohnsen tileinkaði markið Madi Woodruff, kærustu sinni. Andri Lucas Guðjohnsen, landsliðsmaður í fótbolta, er genginn út. Hann er í sambandi með enska pílateskennaranum Madi Woodruff. Andri hefur byrjað nýtt tímabil gríðarlega vel. Ísland spilaði gegn Eistlandi á laugardag á Laugardalsvelli. Leikar enduðu með 1-1 jafntefli og skoraði Andri mark Íslands. Þegar hann fagnaði benti hann í áttina að stúkunni og bjó til stafinn „M“ með fingrum sínum. Fagninu var að öllum líkindum beint að Madi Woodruff, sem er kærasta Andra. Madi er pílateskennari hjá Reform Yu í Bolton. Stutt er að fara milli Bolton og Blackburn, þar sem Andri leikur fótbolta með Blackburn Rovers. Fjörutíu mínútur tekur að aka eða hálftíma með lest. Andri hefur byrjað tímabilið gríðarlega vel. Ekki nóg með það að hann hafi skorað eina mark Íslands þá hefur hann tryggt Blackburn sigur í tveimur af fyrstu níu leikjum tímabilsins og skorað alls fjögur mörk. Þá hefur hann gefið eina stoðsendingu. Hvort ástin hafi eitthvað með gott gengi Andra að gera látum við kyrrt liggja en Laó Tse sagði: „Að vera elskaður af einhverjum veitir þér styrk en að elska einhvern djúpt veitir þér hugrekki.“ Ástin og lífið Fótbolti Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta England Íslendingar erlendis Mest lesið Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Lífið Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir Lífið Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Lífið Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Lífið Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum Tónlist Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Lífið „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Lífið Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Lífið Fleiri fréttir Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Sjá meira