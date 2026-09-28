Lífið

Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna

Bjarki Sigurðsson skrifar
Andri Guðjohnsen tileinkaði markið Madi Woodruff, kærustu sinni.
Andri Guðjohnsen tileinkaði markið Madi Woodruff, kærustu sinni.

Andri Lucas Guðjohnsen, landsliðsmaður í fótbolta, er genginn út. Hann er í sambandi með enska pílateskennaranum Madi Woodruff. Andri hefur byrjað nýtt tímabil gríðarlega vel. 

Ísland spilaði gegn Eistlandi á laugardag á Laugardalsvelli. Leikar enduðu með 1-1 jafntefli og skoraði Andri mark Íslands. Þegar hann fagnaði benti hann í áttina að stúkunni og bjó til stafinn „M“ með fingrum sínum. 

Fagninu var að öllum líkindum beint að Madi Woodruff, sem er kærasta Andra. Madi er pílateskennari hjá Reform Yu í Bolton. Stutt er að fara milli Bolton og Blackburn, þar sem Andri leikur fótbolta með Blackburn Rovers. Fjörutíu mínútur tekur að aka eða hálftíma með lest. 

Andri hefur byrjað tímabilið gríðarlega vel. Ekki nóg með það að hann hafi skorað eina mark Íslands þá hefur hann tryggt Blackburn sigur í tveimur af fyrstu níu leikjum tímabilsins og skorað alls fjögur mörk. Þá hefur hann gefið eina stoðsendingu.

Hvort ástin hafi eitthvað með gott gengi Andra að gera látum við kyrrt liggja en Laó Tse sagði: „Að vera elskaður af einhverjum veitir þér styrk en að elska einhvern djúpt veitir þér hugrekki.“

Ástin og lífið Fótbolti Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta England Íslendingar erlendis


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.