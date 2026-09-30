Lífið

Meiri­hluti stjórnar Rúv vill snið­ganga Euro­vision

Freyja Þórisdóttir skrifar
Ákvörðunin liggur hjá stjórn Ríkisútvarpsins en ekki útvarpsstjóra. Á myndinni má sjá Væb-bræður en þeir unnu Söngvakeppnina í fyrra með lagið Róa.
Ákvörðunin liggur hjá stjórn Ríkisútvarpsins en ekki útvarpsstjóra. Á myndinni má sjá Væb-bræður en þeir unnu Söngvakeppnina í fyrra með lagið Róa. Vísir/Hulda Margrét

Meirihluti stjórnarmanna Ríkisútvarpsins vill að Ísland taki ekki þátt í Eurovision árið 2027 nema Ísrael verði meinuð þátttaka í keppninni. Líkt og frægt er orðið tók Ísland ekki þátt í keppninni í ár vegna þátttöku Ísraels í keppninni og þá var heldur engin Söngvakeppni haldin, í fyrsta sinn um árabil.

Rúv greinir fyrst frá en ákvörðunin var tekin á fundi stjórnar í dag. Stjórnarmeðlimurinn Diljá Ámundadóttir Zoëga deildi bókun af fundinum á Facebook-síðu sinni en þar kemur meðal annars fram:

„… beina undirritaðir stjórnarmenn því til útvarpsstjóra að hann tilkynni EBU að Ríkisútvarpið taki ekki þátt í Eurovision árið 2027 nema Ísrael verði meinuð þátttaka í keppninni. Fyrri áskorun til EBU um að Ísrael verði vísað úr keppninni er ítrekuð og þess óskað að útvarpsstjóri komi þeirri ítrekun á framfæri.“

Þá greinir hún frá því að sex af níu stjórnarmeðlimum hafi lagt bókunina fram.

Fréttin verður uppfærð.

Eurovision 2027 Ríkisútvarpið

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Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku

Stjórn Ríkisútvarpsins hefur ekki tekið neina ákvörðun um þátttöku Íslands í Eurovision söngvakeppninni árið 2027. Stjórnin fundar næst eftir rúmar tvær vikur en líklega mun ekkert liggja fyrir um þáttöku fyrr en í desember.



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