Meirihluti stjórnarmanna Ríkisútvarpsins vill að Ísland taki ekki þátt í Eurovision árið 2027 nema Ísrael verði meinuð þátttaka í keppninni. Líkt og frægt er orðið tók Ísland ekki þátt í keppninni í ár vegna þátttöku Ísraels í keppninni og þá var heldur engin Söngvakeppni haldin, í fyrsta sinn um árabil.
Rúv greinir fyrst frá en ákvörðunin var tekin á fundi stjórnar í dag. Stjórnarmeðlimurinn Diljá Ámundadóttir Zoëga deildi bókun af fundinum á Facebook-síðu sinni en þar kemur meðal annars fram:
„… beina undirritaðir stjórnarmenn því til útvarpsstjóra að hann tilkynni EBU að Ríkisútvarpið taki ekki þátt í Eurovision árið 2027 nema Ísrael verði meinuð þátttaka í keppninni. Fyrri áskorun til EBU um að Ísrael verði vísað úr keppninni er ítrekuð og þess óskað að útvarpsstjóri komi þeirri ítrekun á framfæri.“
Þá greinir hún frá því að sex af níu stjórnarmeðlimum hafi lagt bókunina fram.
Fréttin verður uppfærð.
Stjórn Ríkisútvarpsins hefur ekki tekið neina ákvörðun um þátttöku Íslands í Eurovision söngvakeppninni árið 2027. Stjórnin fundar næst eftir rúmar tvær vikur en líklega mun ekkert liggja fyrir um þáttöku fyrr en í desember.