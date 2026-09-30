Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust

Haustið er komið og þá er fátt betra en að fara upp í sófa, hjúfra sig undir teppi og hámhorfa yfir sig af sjónvarpsefni. Það er af nægu að taka á hinum ótal streymisveitum sem eru í boði og hefur Vísir tekið saman góðar þáttaraðir til að glápa á í haust.
Hér að neðan má sjá tuttugu þáttaraðir frá helstu streymisveitunum innanlands og utan þess:
Gamanhrollvekjuserían sem allir eru að tala um og fór heim með fjórtán Emmy-verðlaun fyrr í mánuðinum. Á eyjunni Widow's Bay, eða Ekkjuflóa, lifa íbúar með aldagamalli bölvun. Bæjarstjórinn Tom Loftis, leikinn af Matthew Rhys, trúir ekki á bölvunina og þarf að eiga við hjátrúafulla eyjaskeggja, dularfulla atburði og sína eigin fjölskyldu.
Spennuþættir sem byggja á Slough House-glæpasögum Micks Herron og fjalla um MI5-teymið Slough House sem samanstendur af mislukkuðum agentum og öðrum ólíkindatólum og er leitt af hinum aldna Jackson Lamb (Gary Oldman).
Þættirnir hafa gengið í fimm þáttaraðir, notið gríðarlega vinsælda og fengið einróma lof gagnrýnenda. Sjötta þáttaröðin fór í loftið fyrr í mánuðinum og geta unnendur spæjaraþátta því dundað sér við að hámhorfa á þættina fram eftir hausti.
Dystópískir sæfæ-þættir úr smiðju Vince Gilligan, sem hefur áður gert Breaking Bad og Better Call Saul, sem fjalla um rithöfundinn Carol Sturka (Rhea Seehorn) sem einangrast þegar vírus umbreytir restinni af mannkyninu í friðsæla hjörð sem reynir að innlima henni og öðrum ónæmum einstaklingum inn í hjörðina.
Fyrsta serían hóf göngu sína á Apple TV síðasta haust, rakaði að sér verðlaunum og er von á annarri þáttaröð í nálægri framtíð.
Þættir sem gerast í framtíð þar sem heimurinn hefur farist og eina eftirlifandi mannkynið býr í risa-, risa-, risastórum neðanjarðarbyrgjum.
Rebecca Ferguson fer með aðalhlutverkið í þessum þáttum sem byggja á bókum Hugh Howey og hafa gengið í þrjár seríur. Ýmsar ráðgátur og fortíð sem kemur áhorfendum á óvart er meðal þess sem gerir Silo að skylduáhorfi.
Adults eru með bestu sitcom-þáttum síðustu ára og fjalla um fimm vini af þúsaldarkynslóðinni sem búa saman og þurfa að díla við sjálfsköpuð vandræði, erfiðleika fullorðinsáranna og vandræðalegar uppákomur. Fyrsta serían hóf göngu sína vorið 2025, sló í gegn og var önnur serían frumsýnd í lok ágúst.
Æsispennandi, óhugnanlegir en kraftmiklir þættir um FBI-fulltrúann Alice Black sem reynir að finna dularfullan og eldkláran kvenkyns raðmorðingja. Báðar konurnar hafa réttlætið að leiðarljósi í sínum störfum en nálgast það vissulega á gjörólíkan máta. Þegar þær hittast loks verða mörkin á milli þess sem er rétt og rangt stöðugt óljósari. Þættirnir sækja meðal annars innblástur í mál Jeffrey Epstein og tækla siðlausar gjörðir hinna moldríku sem virðast komast upp með allt.
Það hafa fáir þættir vakið jafn mikla athygli á síðustu árum og þessir taugatrekkjandi kokkaþættir sem gerast í Chicago og fanga vel spennuna sem fylgir störfum á veitingastöðum.
The Bear hverfist um Carmen Berzatto, leikinn af Jeremy Allen White, sem snýr aftur á heimahagana til að reka samlokustað bróður síns eftir sviplegt fráfall. Þættirnir hafa sópað til sín verðlaunum og innihalda gnægð gestaleikara á borð við Jamie Lee Curtis, Olivia Colman og Bob Odenkirk.
Raunveruleikaþættirnir sem allir og amma þeirra eru að tala um. Þættirnir fylgja eftir Taylor Frankie Paul og fleiri mæðrum sem eru mormónatrúar í Utah í Bandaríkjunum. Kynlífshneyksli kom hópnum í heimsfréttirnar og í þáttunum takast vinkonurnar á við trú, hjónaband og frægð, með tilheyrandi árekstrum og dramatík.
Frumleg og svört kómedía um ástarþríhyrning hjóna og besta vinar þeirra sem öll eiga það sameiginlegt að vera að ganga í gegnum miðaldra-krísu. Dauðsfall, drama, hipphopp-dansar og fleira spennandi blandast inn í söguþráðinn þar sem ekki er allt sem sýnist.
Margverðlaunaðir gamanþættir sem gerast að mestu leyti í Las Vegas, með dramatísku ívafi og svörtum húmor. Ólíkleg vinátta og væntumþykja myndast á milli uppistandsdrottningarinnar Doboruh Vance og grínhöfundarins Avu Daniels.
Þegar glæstur ferill Deboruh virðist kominn á endastöð, allavega samkvæmt feðraveldinu, ræður hún hina kaotísku og létt hrokafullu Avu til að bjarga honum. Brösuleg byrjun breytist í marglaga, flókna og fallega vináttu og áhorfendur fylgjast með stöllunum í gegnum fimm seríur. Þættirnir hafa unnið til yfir hundrað verðlauna og þar á meðal hefur Jean Smart, sem leikur Deboruh, unnið Emmy-verðlaun fyrir hlutverk sitt í hverri einustu seríu. Þættirnir eru líka aðgengilegir á Sýn+.
Nathan Fielder er óborganlegur sjónvarpsmaður. Hann skaust upp á frægðarhimininn með allskonar prakkarastrikum í Nathan for You en í The Rehearsal gengur hann skrefinu lengra og lætur reyna á mörk raunveruleika og absúrdisma.
Tvær seríur eru komnar út og fer Fielder með fólk í gegnum ýmsar æfingar til að undirbúa sig undir krefjandi raunveruleikann.
Hollenskir spennuþættir af bestu gerð um hóp miðaldra vina sem eru saman í matarklúbbi. Miklir peningar, glamúr, glæsileiki, kampavín og stöðug partý láta líf vinanna líta út fyrir að vera draumur í dós. Þegar það kviknar í húsi einna hjóna í hópnum kemur fljótt í ljós að undir glansmyndinni leynist ýmislegt óhugnanlegt.
Eftir heiftarlegar erjur karaktera Stevens Yeun og Ali Wong í fyrstu þáttaröð Beef tekur nýr leikhópur við keflinu í annarri þáttaröðinni.
Nú verður ungt kærustupar vitni að harkalegu rifrildi yfirmanns síns og eiginkonu hans, sem hrindir af stað valdabaráttu og fjárkúgun innan veggja glæsilegs einkaklúbbs. Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton og Cailee Spaeny fara með aðalhlutverkin.
Grínþáttunum Tires mætti lýsa sem óþroskuðum frænda The Office (bandarísku útgáfunnar) en þeir fjalla um mann sem erfir dekkjaverkstæði föður síns og þarf að taka á honum stóra sínum til að ná utan um reksturinn.
Grínistarnir Shane Gillis og Steve Gerben fara þar fremstir í flokki með fjölda góðra leikara sér til halds og trausts, svo sem Thomas Haden Church og Stavros Halkias. Lítið hefur farið fyrir þáttunum en þeir hafa notið vinsælda á Netflix, þriðja serían kom út í sumar og er þegar búið að tilkynna þá fjórðu.
Hvernig bregstu við þegar milljarðamæringur með vafasama fortíð flytur í hverfið þitt? Claire Danes leikur kvíðinn rithöfund sem fær nýjan nágranna sinn, leikinn af Matther Rhys, á heilann í þessum æsispennandi sálfræðilega trylli.
Fyrir leik sinn í þáttunum hlaut Rhys önnur af tveimur Emmy-verðlaunum sínum í ár - hin voru auðvitað fyrir leik í Widow's Bay.
Raunveruleikaþættirnir Earle Meets World fylgja áhrifavaldinum Alix Earle og fjölskyldu hennar á bak við glansmynd samfélagsmiðlanna. Þar fléttast saman frægð, fjölskyldudrama og systkinasambönd. Meðal þeirra sem koma fram eru Alix, systir hennar Ashtin, foreldrar þeirra TJ og Alisa og stjúpmóðirin Ashley.
Dagbók lögreglu er ný leikin gamanþáttaröð innblásin af raunverulegum fréttum úr dagbók lögreglu. Þættirnir hefja göngu sína á Sýn+ og koma margir af þekktustu leikurum landsins við sögu í ófyrirsjáanlegum útköllum.
Skólinn er ördrama frá Sketsagerðinni sem fjallar um nemendur í íslenskum framhaldsskóla. Þættirnir eru þeir fyrstu sinnar tegundar hérlendis, hver á bilinu ein til þrjár mínútur að lengd, hófu göngu sína 15. september og verða sýndir yfir þrjátíu daga tímabil.
Það verður auðvelt að hámhorfa á Skólann í beit, enda serían sirka klukkutími að lengd.
Boltamömmur eru nýir gamanþættir sem hófu göngu sína í september og segja frá nýfráskilinni konu sem hellir sér af lífi og sál í heim yngri flokka fótbolta. Þættirnir eru hugarfóstur Lilju Nætur Þórarinsdóttur sem byggir þá á eigin reynslu og koma ýmsar brjálaðar boltamömmur við sögu.
Spennuþættirnir Elma byggja á glæpasögunni Marrið í stiganum eftir Evu Björgu Ægisdóttur og hefja göngu sína á Sjónvarpi Símans um miðjan október.
Þættirnir segja frá rannsóknarlögreglukonunni Elmu Jónsdóttur sem snýr aftur á æskuslóðir sínar á Akranesi eftir mikið áfall í Reykjavík og dregst þar inn í rannsókn á morðmáli sem tengist fortíð bæjarins.
Listrænir og spennandi þættir sem gerast á fjórða áratugi síðustu aldar og spila heimsfrægir súrrealískir listamenn lykilhlutverk. Ungur Salvador Dali og René Magritte hittast ásamt fleiri listamönnum á glæsilegu sveitasetri þar sem ekki er allt sem sýnist. Dularfullur raðmorðingi gengur laus og morðin eru eins konar eftirlíkingar á sögufrægum listaverkum þeirra.
Fornleifafræðingur sem er komin á eftirlaun eignast tvær vinkonur í litla þorpinu Marlow. Þegar morð er framið í bænum finnst konunum lögreglan ekki fara rétt að rannsókninni og taka málin í eigin hendur. Hugljúfir og samtímis spennandi þættir sem gerast í fallegri breskri sveit.