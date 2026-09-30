Hætt hefur verið við tvenna tónleika sem rapparinn Ye betur þekktur sem Kanye West átti að halda í Rússlandi í október. Ástæðan virðist vera sú að samningar hafi aldrei tekist á milli eigenda tónleikahalla og skipuleggjenda.
Rússneski miðillinn Moscow Times greinir frá málinu og segir að vísbendingar séu einnig um að stjórnvöld í Rússlandi hafi beitt sér í málinu. Fortíð Kanye og fullyrðingar um stuðning hans við nasisma hafi farið öfugt ofan í íhaldssama stjórnmálamenn í Rússlandi en stuðningur við nasisma er bannaður með lögum í landinu.
Tónleikarnir áttu að fara fram 10. og 11. október í Gazprom-höllinni í Sankti Pétursborg en forsvarsmenn hallarinnar segja nú að þeir hafi aldrei skrifað undir samning um málið við skipuleggjendur á mála Say Agency. Skipuleggjendur hafi þó þráast við að segja nokkuð um að hætt verði við tónleikana þar til nú.
Kanye hefur verið í töluverðu brasi með sjálfan sig síðustu ár og verið harðlega gagnrýndur fyrir andgyðingleg ummæli sín, notkun á hakakrossi nasista í varningi sínum og útgáfu lagsins „Heil Hitler.“ Rapparinn hefur haft litlar áhyggjur af innrás Rússa í Úkraínu og heimsótti meðal annars Moskvu árið 2024 þegar hann sótti afmæli tískuvöruframleiðandans Gosha Ruchinskiy.
Fram kemur í umfjöllun Moscow Times að þó sé ekki loku skotið fyrir það enn að tónleikar hans muni fara fram síðar í Rússlandi. Tyrkneskir skipuleggjendur sem skipulagt hafi tónleika hans í Istanbúl í Tyrklandi í maí hafi birt auglýsingu um að tónleikar muni fara fram 10. júlí 2027. Forsvarsmenn Luzhniki hallarinnar hafi sagt að þeir séu reiðubúnir til að taka við keflinu frá forsvarsmönnum Gazprom hallarinnar.
Kanye West, eða Ye, greiddi fyrir heilsíðuauglýsingu í Wall Street Journal sem kom út í dag, þar sem hann baðst afsökunar á framferði sínu undanfarin ár. Yfirlýsingin sem birt var er titluð „Til þeirra sem ég hef sært“ og beinir hann afsökunarbeiðni sinni sérstaklega til þeldökkra Bandaríkjamanna og gyðinga.