Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. september 2026 11:34 Selma Soffía og Axel Björn eru trúlofuð. Instagram Þegar áhrifavaldurinn Selma Soffía fór í flug til Barcelona með hennar heittelskaða Axel Birni grunaði hana ekki hve örlagarík flugferðin yrði. Þegar hjúin lentu í Barcelona voru þau trúlofuð. Selma Soffía og Axel Björn, matreiðslumaður og eigandi Umami Sushi, hafa verið par í áraraðir og eru dugleg að deila myndum hvor af öðru á samfélagsmiðlum. Rétt í þessu birti Selma Soffía sjálfu af þeim turtildúfum þar sem hún skartar nýja hringnum og hún skrifar að flugið til Barcelona hafi verið algjörlega einstakt. „Þetta var auðveldasta já lífs míns og ég get ekki beðið eftir öllu lífinu með þér við hlið, enda bókstaflega draumamaðurinn sem ég manifestaði.“ View this post on Instagram A post shared by SELMA SOFFÍA (@selmasoffia) Ástin og lífið Tímamót Mest lesið Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Lífið Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Lífið Pattra með pæju-padelmót Lífið Hvað veistu um... Pólland? Lífið Karl Th. jarðsunginn í dag Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Lífið Sjálfið: Hvers vegna finnst okkur við gera allt best sjálf? Áskorun Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Lífið Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Lífið Fleiri fréttir Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Sjá meira