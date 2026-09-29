Lífið

Bón­orð í há­loftunum: „Manifestaði draumamanninn“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Selma Soffía og Axel Björn eru trúlofuð.
Selma Soffía og Axel Björn eru trúlofuð. Instagram

Þegar áhrifavaldurinn Selma Soffía fór í flug til Barcelona með hennar heittelskaða Axel Birni grunaði hana ekki hve örlagarík flugferðin yrði. Þegar hjúin lentu í Barcelona voru þau trúlofuð.

Selma Soffía og Axel Björn, matreiðslumaður og eigandi Umami Sushi, hafa verið par í áraraðir og eru dugleg að deila myndum hvor af öðru á samfélagsmiðlum. 

Rétt í þessu birti Selma Soffía sjálfu af þeim turtildúfum þar sem hún skartar nýja hringnum og hún skrifar að flugið til Barcelona hafi verið algjörlega einstakt. 

„Þetta var auðveldasta já lífs míns og ég get ekki beðið eftir öllu lífinu með þér við hlið, enda bókstaflega draumamaðurinn sem ég manifestaði.“

Ástin og lífið Tímamót


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