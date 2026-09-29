Lífið

Vil­hjálmur sagður upp­lifa sig illa svikinn

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Katrín Middleton og Vilhjálmur Bretaprins á heimsforsýningu kvikmyndarinnar Digger í London í síðustu viku.
Katrín Middleton og Vilhjálmur Bretaprins á heimsforsýningu kvikmyndarinnar Digger í London í síðustu viku. EPA/NEIL HALL

Vilhjálmur Bretaprins er sagður upplifa sig illa svikinn eftir opinberanir í nýrri bók frænda hans Charles Spencer. Í bókinni fullyrðir Charles meðal annars að honum hafi þótt líkt og Karli Bretlandskonungur hafi verið létt eftir að systir hans Díana prinsessa lést árið 1997.

Það er bandaríski slúðurmiðillinn PageSix sem hefur þetta eftir álitsgjafa. Á næsta ári verða þrjátíu ár síðan Díana dó í bílslysi í Paris og hafði hún þá verið skilin við Karl og átti í erfiðu sambandi við konungsfjölskylduna bresku. Díana naut þó áfram gífurlegra vinsælda en Charles opnar sig um tímann í nýrri bók sem ber heitið „Svanasöngur: Díana, systir mín.“

Í bókinni segir Spencer að Karl Bretakonungur hafi hljómað „himinlifandi“ þegar hann hringdi í Spencer eftir að systir hans dó í bílslysi. Jarlinn segir að þáverandi prinsinn hafi látið eins og hann hefði unnið í lottói. Breska konungsfjölskyldan sagði um að ræða þvætting í svörum til breska ríkisútvarpsins um málið.

„Hjá Vilhjálmi prinsi bætist við tilfinning um svik þar sem þetta kemur frá hans eigin frænda,“ segir Kinsey Schofield, álitsgjafi um konungsfjölskylduna um málið við PageSix. Hann segir ekki séns að Díana hefði viljað að bróðir hennar opinberaði leyndarmál fjölskyldunnar með þessum hætti.

„Charles Spencer stóð í jarðarför Díönu og lofaði því opinberlega að blóðskyldir ættingjar hennar myndu vernda Vilhjálmog Harry,“ segir Schofield. „Næstum þremur áratugum síðar horfir William á sama frænda rifja upp nokkra af erfiðustu atburðum æsku sinnar á meðan hann ber fram mjög skaðlegar ásakanir um föður sinn.“

Stærra vandamálið fyrir Vilhjálm að mati Schofield, er að hann er ekki bara sonur Charles, heldur einnig verðandi konungur Englands.

„Stofnunin sem skaðast af enn einni lotunni í stríði Karls og Díönu er stofnunin sem Vilhjálmur mun að lokum erfa,“ sagði hún. „Ég held að það sé mjög raunveruleg spurning í huga Vilhjálms og hans nánustu um það hvernig það að endurvekja umdeild einkasamtöl frá 1997, ráðast á núverandi konung og opna aftur eitt ljótasta tímabil í sögu fjölskyldunnar eigi að gagnast hvorugum sona Díönu.“

Kóngafólk Bretland


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