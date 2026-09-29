Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 29. september 2026 13:52 Katrín Middleton og Vilhjálmur Bretaprins á heimsforsýningu kvikmyndarinnar Digger í London í síðustu viku. EPA/NEIL HALL Vilhjálmur Bretaprins er sagður upplifa sig illa svikinn eftir opinberanir í nýrri bók frænda hans Charles Spencer. Í bókinni fullyrðir Charles meðal annars að honum hafi þótt líkt og Karli Bretlandskonungur hafi verið létt eftir að systir hans Díana prinsessa lést árið 1997. Það er bandaríski slúðurmiðillinn PageSix sem hefur þetta eftir álitsgjafa. Á næsta ári verða þrjátíu ár síðan Díana dó í bílslysi í Paris og hafði hún þá verið skilin við Karl og átti í erfiðu sambandi við konungsfjölskylduna bresku. Díana naut þó áfram gífurlegra vinsælda en Charles opnar sig um tímann í nýrri bók sem ber heitið „Svanasöngur: Díana, systir mín.“ Í bókinni segir Spencer að Karl Bretakonungur hafi hljómað „himinlifandi“ þegar hann hringdi í Spencer eftir að systir hans dó í bílslysi. Jarlinn segir að þáverandi prinsinn hafi látið eins og hann hefði unnið í lottói. Breska konungsfjölskyldan sagði um að ræða þvætting í svörum til breska ríkisútvarpsins um málið. „Hjá Vilhjálmi prinsi bætist við tilfinning um svik þar sem þetta kemur frá hans eigin frænda,“ segir Kinsey Schofield, álitsgjafi um konungsfjölskylduna um málið við PageSix. Hann segir ekki séns að Díana hefði viljað að bróðir hennar opinberaði leyndarmál fjölskyldunnar með þessum hætti. „Charles Spencer stóð í jarðarför Díönu og lofaði því opinberlega að blóðskyldir ættingjar hennar myndu vernda Vilhjálmog Harry,“ segir Schofield. „Næstum þremur áratugum síðar horfir William á sama frænda rifja upp nokkra af erfiðustu atburðum æsku sinnar á meðan hann ber fram mjög skaðlegar ásakanir um föður sinn.“ Stærra vandamálið fyrir Vilhjálm að mati Schofield, er að hann er ekki bara sonur Charles, heldur einnig verðandi konungur Englands. „Stofnunin sem skaðast af enn einni lotunni í stríði Karls og Díönu er stofnunin sem Vilhjálmur mun að lokum erfa,“ sagði hún. „Ég held að það sé mjög raunveruleg spurning í huga Vilhjálms og hans nánustu um það hvernig það að endurvekja umdeild einkasamtöl frá 1997, ráðast á núverandi konung og opna aftur eitt ljótasta tímabil í sögu fjölskyldunnar eigi að gagnast hvorugum sona Díönu.“ Kóngafólk Bretland Mest lesið Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Lífið Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Lífið Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Lífið Karl Th. jarðsunginn í dag Lífið Pattra með pæju-padelmót Lífið Hvað veistu um... Pólland? Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Lífið Sex hundruð sungu fyrir Brynhildi Menning Sjálfið: Hvers vegna finnst okkur við gera allt best sjálf? Áskorun Fleiri fréttir Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ Sjá meira