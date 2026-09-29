Finnskar tvíburasystur fæddu báðar barn á kvennadeild háskólasjúkrahússins í Turku sama daginn. Sama ljósmóðir og læknanemi voru einnig viðstaddar báðar fæðingar systranna.
Ljósmóðirin Johanna tók á móti báðum börnunum og var greint frá gleðinni á Instagram-síðu kvennadeildar háskólasjúkrahússins. Í umfjöllun finnska ríkisútvarpsins (YLE) eru talin upp tvö önnur svipuð dæmi um tvíburasystur sem fæddu sama dag.
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Tvíburarnir Rachel Schmidtberger og Lindsey Denny frá Texas gerðu einmitt það á síðasta ári, samkvæmt frétt frá bandarísku sjónvarpsstöðinni ABC News, á meðan eineggja tvíburarnir Nicole og Renee Baillee í Ástralíu fæddu börn með örfárra mínútna millibili á sömu fæðingardeildinni í Queensland árið 2024.