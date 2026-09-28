Lífið

Hvað veistu um... Pól­land?

Atli Ísleifsson skrifar
Pólski fáninn við hún í Varsjá.
Pólski fáninn við hún í Varsjá. Getty

Pólland er í hópi stærri og fjölmennari ríkja Evrópu, þekkt fyrir sögu sína, fallegar borgir og sterka menningarhefð.

Um 38 milljónir manna búa í Póllandi en á síðustu áratugum hafa margir Pólverjar haldið til annarra landa í leit að atvinnu og nýjum tækifærum. Þannig hafa fjölmargir Pólverjar flust til Íslands og eru Pólverjar stærsti hópur erlendra ríkisborgara hér á landi.

En hvað veistu um Pólland?

Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.

Áður hefur meðal annars verið spurt um:

Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?

Taktu Póllandskvissið að neðan!

Hvað veistu um...? Pólland

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