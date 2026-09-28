Hvað veistu um... Pólland? Atli Ísleifsson skrifar 28. september 2026 20:02 Pólski fáninn við hún í Varsjá. Getty Pólland er í hópi stærri og fjölmennari ríkja Evrópu, þekkt fyrir sögu sína, fallegar borgir og sterka menningarhefð. Um 38 milljónir manna búa í Póllandi en á síðustu áratugum hafa margir Pólverjar haldið til annarra landa í leit að atvinnu og nýjum tækifærum. Þannig hafa fjölmargir Pólverjar flust til Íslands og eru Pólverjar stærsti hópur erlendra ríkisborgara hér á landi. En hvað veistu um Pólland? Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn. Áður hefur meðal annars verið spurt um: kvikmyndahátíðir, Djúpavog, menn sem heita Robert, Titanic, gönguleiðir, textana hans Bubba, London, fugla, Dolly Parton, og bæjarhátíðir. Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...? Taktu Póllandskvissið að neðan! 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