Það var mikið útstáelsi hjá stjörnum landsins um helgina og fjöldinn allur af viðburðum víða um borgina. Þar á meðal var mikið fjör á Kaffi Flóru á föstudagskvöld þar sem áhrifavaldarnir Unnur Borg og Gugga í gúmmíbát, raunveruleikastjörnurnar Patrekur Jaime og Binni Glee, tískudrottningin Sigríður Margrét og leikkonan Unnur Birna komu saman ásamt góðum hópi gesta.
Orka bauð í partíið á Flóru og kynnti viðstadda fyrir Paradís, nýjasta bragði orkudrykkjarins. Myndlistamaðurinn Steinn Logi málaði listaverk sem prýðir dósina og afhenti hann Orku-teyminu formlega verkið Ljón í Paradís. Emil Lorange þeytti skífum og poppstjarnan Alaska tróð upp ásamt Yung gamla, Svarta og Unni Borg.
Hér má sjá myndir frá veisluhöldunum: