Lífið

Unnur Borg og Gugga saman í para­dís

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Unnur Borg og Gugga í gúmmíbát voru meðal gesta í Paradísarteiti Orku.
Unnur Borg og Gugga í gúmmíbát voru meðal gesta í Paradísarteiti Orku. Þóra Ólafs

Það var mikið útstáelsi hjá stjörnum landsins um helgina og fjöldinn allur af viðburðum víða um borgina. Þar á meðal var mikið fjör á Kaffi Flóru á föstudagskvöld þar sem áhrifavaldarnir Unnur Borg og Gugga í gúmmíbát, raunveruleikastjörnurnar Patrekur Jaime og Binni Glee, tískudrottningin Sigríður Margrét og leikkonan Unnur Birna komu saman ásamt góðum hópi gesta. 

Orka bauð í partíið á Flóru og kynnti viðstadda fyrir Paradís, nýjasta bragði orkudrykkjarins. Myndlistamaðurinn Steinn Logi málaði listaverk sem prýðir dósina og afhenti hann Orku-teyminu formlega verkið Ljón í Paradís. Emil Lorange þeytti skífum og poppstjarnan Alaska tróð upp ásamt Yung gamla, Svarta og Unni Borg. 

Hér má sjá myndir frá veisluhöldunum: 

Yung Gamli, UB og Svarti tóku vel valin lög.Þóra Ólafs
Skvísur í paradís.Þóra Ólafs
Listamaðurinn Yung Gamli.Þóra Ólafs
Patrekur Jaime, Gunnar Skírnir, Binni Glee og Aaron Soriano.Þóra Ólafs
Alaska tróð upp.Þóra Ólafs
DJ Emil Lorange.Þóra Ólafs
Glæsilegar.Þóra Ólafs
Patrekur Jaime, Þóra Ólafs og Binni Glee.Aðsend
Steinn Logi afhenti Orku-verkið.Þóra Ólafs
Guðlaun Elísa í góðum félagsskap.Þóra Ólafs
Fanney Skúla var í góðum gír með góðum vinkonum.Þóra Ólafs
Unnur Borg fer alltaf frumlegar leiðir í fatavali.Þóra Ólafs
Sóley Kristjánsdóttir brosti breitt.Þóra Ólafs
Gestir mættu í hálfgerða paradís á Kaffi Flóru. Þóra Ólafs
Silja Geirs og Katla Hauks voru í góðum gír.Þóra Ólafs
Unnur Birna og Anna María.Þóra Ólafs
Alaska, Gugga og Patti.Þóra Ólafs
Guðrún Svava, Gugga í gúmmíbát, alltaf í stuði.Þóra Ólafs
Alexandra Friðfinnsdóttir markaðsskvísa mætti með góðum vinum. Þóra Ólafs
Sigríður Margrét og Sólveig tískudrottningar.Þóra Ólafs
Perla og Fanney Dóra.Þóra Ólafs
Haukur kokkur, Darri tónlistarmaður og fleiri góðir vinir.Þóra Ólafs
Þessar vinkonur mættu í stíl.Þóra Ólafs
Skvísulæti í paradís!Þóra Ólafs
Gói sportrönd lét sig ekki vanta.Þóra Ólafs
Darri og Ester.Þóra Ólafs
Gestir mættu sumarlega og smart klæddir.Þóra Ólafs
Kolbrún Laufey skálaði í paradís við vinkonu sína.Þóra Ólafs
Samkvæmislífið Tónlist Drykkir


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