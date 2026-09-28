„Þetta er bara nútímavændi“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 28. september 2026 13:54 Patrekur Jaime situr ekki á skoðunum sínum frekar en fyrri daginn. Einar Einarsson Patrekur Jaime segir að áhrifavaldar sem eru að stíga sín fyrstu skref ættu ekki að sækjast eftir samstörfum og segir þá alls ekki þurfa á umboðsmanni að halda. Hann segir að þegar á hólminn sé komið séu áhrifavaldar vörumerki sem líkja megi við nútímavændi. Patrekur leggur orð í belg á samfélagsmiðlinum TikTok. Tilefnið er mikil umræða á miðlinum vegna ásakana á hendur Gumma kíró um að umboðsskrifstofa hans Atelier Agency undirbjóði áhrifavalda. Patrekur segist vilja segja sína skoðun á málinu, enda með tíu ár að baki sem áhrifavaldur þó hann sé ekki viss um að skoðunin muni falla í kramið allsstaðar. Hann segir markmiðið ekki eiga að vera í upphafi að fá samstörf. „Markmiðið þitt ætti að vera að reyna að búa til fylgjendahóp og búa til vörumerki sem þú ert, út af in the end þá eru áhrifavaldar bara vörumerki og þú ert bara að selja þig. Þetta er bara nútímavændi. Þú ert bara að reyna að selja þig. Og þannig virkar þetta, skilurðu. Þannig að þú þarft að byggja upp þinn fylgjendahóp og þitt brand og þinn persónuleika og þinn stíl til að það meiki sens að vera með einhver svakaleg samstörf. Sorrí.“ Hann segir að ráð númer tvö sé að áhrifavaldar þurfi að setja sjálfa sig í fyrsta sæti. Fylgja sínum vinum eða kunningjum að og halda þétt í sitt fólk. Ekki allir muni setja þína hagsmuni í fyrsta sæti. „Númer þrjú: Þig vantar ekki umboðsmann. Þegar þú ert nýbyrjaður, bara alls ekki. Ég hef verið hjá tveimur umboðsskrifstofum, ég hef verið með umboðsmann, dýrkað það sko. En þegar þú ert að byrja þá er enginn tilgangur í því út af því, eins og ég sagði, þú átt ekki að vera að sækja þér samstarf.“ Umboðsmaður sé ekki nauðsynlegur fyrr en þú sért kominn á þann stað aað geta rukkað almennilega upphæð fyrir samstörf. Þá geti umboðsmaður nýst vel. „Þig vantar ekki samstörf með 2.800 fylgjendur. Sorry. En mitt sko trikk, að mínu mati og þetta virkar alls ekki alltaf, er að þú þarft að vera „real“ og þú þarft að vera svolítið á milli tannanna á fólki til þess að fólk nenni að pæla í þér og fylgjast með þér út af því það er „literally“ það sem þetta snýst um. Þú vilt vera „relevant“ og þú vilt að fólk sé að tala um þig út af því að „in the end“ þá er þetta ótrúlega galinn og fáránlegur heimur þar sem fólk er bara að keppast um að fá læk, follows, líta vel út, vera á réttu stöðunum og þekkja rétta fólkið. Þetta er fáránlegt, to be honest.“ @patrekurjaimee Mitt take a umræðuna sem er búinn að vera í gangi 💕 peace and love á alla #íslenskt #fyrirþig ♬ original sound - Patrekur Jaime Samfélagsmiðlar Kjaramál Mest lesið Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Lífið Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir Lífið Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Lífið Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Lífið Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum Tónlist Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Lífið „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Lífið Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Lífið Fleiri fréttir Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Sjá meira