Lífið

Karl Th. Birgis­son borinn til grafar

Freyja Þórisdóttir skrifar
Fremst kistubera eru Stefán og Magnea Karlsbörn. Þá kemur Helga, systurdóttir Karls, og Skjöldur Sigurjónsson. Næst eru það Júlíus Þorfinnsson og á móti honum er Rafn systursonur Karls og í öftustu röð getur að líta Birgi, systurson Karls og þá Helgi Seljan.
Fremst kistubera eru Stefán og Magnea Karlsbörn. Þá kemur Helga, systurdóttir Karls, og Skjöldur Sigurjónsson. Næst eru það Júlíus Þorfinnsson og á móti honum er Rafn systursonur Karls og í öftustu röð getur að líta Birgi, systurson Karls og þá Helgi Seljan. Vísir/Anton Brink

Ritstjórinn Karl Th. Birgisson var borinn til grafar í dag, þriðjudaginn 29. september, en útförin var gerð frá Hallgrímskirkju og var það séra Davíð Þór Jónsson sem söng yfir hinum látna.

Fjöldi minningargreina birtist í dag í Morgunblaðinu en sömuleiðis hefur flóð minningarorða fallið á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að andlátsfregn var birt. Karl fæddist þann 8. október 1963 en andaðist 16. september 2026. Hann lætur eftir sig þrjú börn og barnabörn.

Meðal þeirra sem voru viðstaddir útförina var Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis en í grein sem hún skrifaði þar sem hún minnist Kalla sagði meðal annars:

„Kalli var sérvitur og sjarmerandi, hrifnæmur og viðkvæmur. Hann reyndi auðvitað að fela það á bak við brynju kúlsins en tókst það sjaldnast. Fíknin markaði líf hans djúpum sporum og síðasta áratuginn stjórnaði hún ferðinni. Hann missti föður sinn á unglingsaldri og frásögn hans af þeim missi nístir inn að beini. Kalli var miðbæjarrotta sem leitaði reglulega í heimahagana austur á fjörðum. Bjó um tíma á Stöðvarfirði og ritstýrði góðu héraðsblaði.“

Ljósmyndari Vísis var við Hallgrímskirkju og hér fyrir neðan má líta á myndir frá því þegar kista Karls var borin út úr kirkjunni af fjölskyldu og ástvinum hans.

Ríkisútvarpið vinnur nú að endurflutningi rómaðra útvarpsþátta Karls, Orð skulu standa. Illugi Jökulsson rithöfundur greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni.Vísir/Anton Brink
Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, og Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, gengu saman út úr Hallgrímskirkju og stöldruðu við kistu Karls.Vísir/Anton Brink
Mikill fjöldi fólks hefur skrifað færslur og greinar þar sem það minnist Karls.Vísir/Anton Brink
Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti lýðveldisins, var viðstaddur útförina.Vísir/Anton Brink
Andlát Reykjavík

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