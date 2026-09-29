Karl Th. Birgisson borinn til grafar Freyja Þórisdóttir skrifar 29. september 2026 21:30 Fremst kistubera eru Stefán og Magnea Karlsbörn. Þá kemur Helga, systurdóttir Karls, og Skjöldur Sigurjónsson. Næst eru það Júlíus Þorfinnsson og á móti honum er Rafn systursonur Karls og í öftustu röð getur að líta Birgi, systurson Karls og þá Helgi Seljan. Vísir/Anton Brink Ritstjórinn Karl Th. Birgisson var borinn til grafar í dag, þriðjudaginn 29. september, en útförin var gerð frá Hallgrímskirkju og var það séra Davíð Þór Jónsson sem söng yfir hinum látna. Fjöldi minningargreina birtist í dag í Morgunblaðinu en sömuleiðis hefur flóð minningarorða fallið á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að andlátsfregn var birt. Karl fæddist þann 8. október 1963 en andaðist 16. september 2026. Hann lætur eftir sig þrjú börn og barnabörn. Meðal þeirra sem voru viðstaddir útförina var Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis en í grein sem hún skrifaði þar sem hún minnist Kalla sagði meðal annars: „Kalli var sérvitur og sjarmerandi, hrifnæmur og viðkvæmur. Hann reyndi auðvitað að fela það á bak við brynju kúlsins en tókst það sjaldnast. Fíknin markaði líf hans djúpum sporum og síðasta áratuginn stjórnaði hún ferðinni. Hann missti föður sinn á unglingsaldri og frásögn hans af þeim missi nístir inn að beini. Kalli var miðbæjarrotta sem leitaði reglulega í heimahagana austur á fjörðum. Bjó um tíma á Stöðvarfirði og ritstýrði góðu héraðsblaði.“ Ljósmyndari Vísis var við Hallgrímskirkju og hér fyrir neðan má líta á myndir frá því þegar kista Karls var borin út úr kirkjunni af fjölskyldu og ástvinum hans. Ríkisútvarpið vinnur nú að endurflutningi rómaðra útvarpsþátta Karls, Orð skulu standa. Illugi Jökulsson rithöfundur greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni.Vísir/Anton Brink Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, og Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, gengu saman út úr Hallgrímskirkju og stöldruðu við kistu Karls.Vísir/Anton Brink Mikill fjöldi fólks hefur skrifað færslur og greinar þar sem það minnist Karls.Vísir/Anton Brink Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti lýðveldisins, var viðstaddur útförina.Vísir/Anton Brink Andlát Reykjavík Tengdar fréttir „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Flugskarpur, eiturfyndinn, víðlesinn, vinmargur, leiftrandi gáfaður, ritfær með afbrigðum, gæskuríkur, blíður og hrjúfur í senn, engum öðrum líkur og ekki alltaf sjálfum sér bestur. Þannig er Karls Th. Birgissonar, rithöfundar, útvarpsmanns og ritstjóra, minnst af þeim ótalmörgu sem rita minningarorð um manninn. 17. september 2026 12:01 Karl Th. Birgisson er látinn Karl Th. Birgisson, stjórnmálafræðingur, ritstjóri, útvarpsmaður og rithöfundur, er látinn 62 ára að aldri. Hann andaðist í nótt 16. september en Karl hafði átt við veikindi að stríða undanfarin ár. 16. september 2026 17:03 Mest lesið Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Lífið Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Lífið Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Lífið Karl Th. jarðsunginn í dag Lífið Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Lífið Hvað veistu um... Pólland? Lífið Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Lífið Karl Th. Birgisson borinn til grafar Lífið Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Lífið Minningar um mömmu það allra verðmætasta Tíska og hönnun Fleiri fréttir Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart Sjá meira