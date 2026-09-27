Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Freyja Þórisdóttir skrifar 27. september 2026 22:45 Þær Manúela Ósk og Elísa Gróa, sem eru báðar í stjórnendateymi Ungfrú Ísland, voru gestir í þættinum Villta Vestrið og ræddu þar umræðuna sem hefur verið áberandi undanfarna daga og vikur þar sem fyrrverandi keppendur segjast hafa neikvæða upplifun af keppninni. Skjáskot/Villta Vestrið Manúela Ósk Harðardóttir framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland og Elísa Gróa Steinþórsdóttir aðstoðarframkvæmdastjóri segja ásakanir sem hafa verið bornar upp á þær og teymið á bakvið keppnina síðustu daga vera rangar að miklu leyti. Þær séu alltaf opnar fyrir samtali ef einhver hafi neikvæða upplifun af keppninni en að ásakanir um andlegt ofbeldi, fjárkúgun og mismunun séu alvarlegar og ósannar. Fyrr í vikunni var greint frá því að fyrrverandi keppandi í Ungfrú Ísland segði farir sínar ekki sléttar eftir þátttöku í keppninni en hún hafi stigið fram og tjáð sig um málið í von um að fleiri myndu finna kjark til að gera slíkt hið sama. Teymið hafi átt uppáhöld Um er að ræða Erlu Talíu Einarsdóttur sem var átján ára þegar hún keppti í Ungfrú Ísland árið 2025. Núna ári síðar birti hún TikTok-myndband um reynslu sína af keppninni. Fjöldi fyrrverandi keppenda hafi haft samband við hana og er hún búin að stofna hóp þar sem þær geta deilt reynslu sinni. Meðal þess sem Erla lýsti var að hún hefði fundið fyrir því að teymið á bakvið keppnina hefði snemma verið búið að velja sína uppáhaldskeppendur. Hún rifjaði einnig upp atvik þar sem Manúela hafi skammað hana símleiðis fyrir að þiggja kjól. Þær Manúela Ósk og Elísa Gróa voru nýjustu gestir í hlaðvarpinu Villta Vestrið sem þeir Ólafur Jóhann Steinsson, Guðjón Smári Smárason, Aron Kristinn Smárason og Andri Björnsson stýra. Þar voru þær spurðar út í ásakanirnar en meðal þess fyrsta sem Elísa snerti á var það að teymið væri í símanum nema þegar þeirra „uppáhaldsstúlka“ væri á sviði. Hún sagðist, sem danshöfundur (e. choreographer), mjög oft þurfa að skipta um lög eða annað slíkt í símanum og því væri hún ekki stanslaust laus til þess að horfa upp á keppendurna á sviðinu. Það væri ekki neinn ávinningur af því að rýna of mikið í atriði sem þessi enda góð og gild ástæða fyrir flestu. Manúela talað niður til hennar Seinna í þættinum voru þær spurðar út í atvik sem Erla hafði lýst í myndbandinu sínu á eftirfarandi hátt: Keppninni er skipt í nokkra liði og þar á meðal er svokallað opnunaratriði þar sem keppendur klæðast sams konar kjólum og dansa. Erla segist hafa farið í verslunina þar sem kjólarnir voru til sölu og skoðað þá. „Þegar við fórum í myndatöku fyrir annað fyrirtæki áttum við að fara í búðina og sækja fötin og ég var bara átján ára og fór bara í þessa verslun,“ segir hún. Erla segist síðan hafa gengið að afgreiðsluborðinu og ætlað að spyrja hvort hún væri með réttan kjól en afgreiðslustúlkan spurt hvort hún væri þátttakandi. Þegar Erla játaði því setti afgreiðslustúlkan föt í poka og rétti henni. Erla sýndi svo hinum keppendunum kjólana en skömmu síðar hafi henni verið réttur sími þar sem Manuela Ósk var á línunni. „Hún var að segja hversu ómerkileg ég væri því ég væri bara ein af keppendunum og ég ætti ekki að geta fengið nein föt frá þessu fyrirtæki. Svo var hún farin að hóta að ætla að láta reka starfsmanninn sem afgreiddi kjólana,“ segir Erla í myndskeiðinu. Hún bætir því við í samtali að Manuela hafi kallað hana furðulega, sem fór fyrir brjóstið á henni. Einnig hafi hún verið spurð „hver hún haldi að hún sé“ og sögð ómerkileg. Tekið út föt á reikning fyrirtækisins Manúela segir í hlaðvarpinu að hún sé ekki mikið fyrir það að ræða einstaka mál sem þessi í fjölmiðlum og að hún leggi það ekki í vana sinn að öskra á fólk en að hún sé framkvæmdastjóri. Það hafi komið upp atvik þar sem einstaklingur hafi nýtt sér það að Ungfrú Ísland sé í samstarfi við fyrirtæki en þar hafi einstaklingur tekið út föt til eigin nota á reikning fyrirtækisins í leyfisleysi. Þær Manúela og Elísa hafi ekki verið búnar að ákveða hvaða kjólar það yrðu sem keppendurnir ættu að velja sér fyrir keppnina. Það séu því ósannindi að Erla hafi fengið kjól afhentan af starfsmanni búðar eftir að hún svaraði því játandi að vera keppandi í Ungfrú Ísland. Það að kjólar fyrir lokakeppnina þurfi að vera ákveðið dýrir eða í ákveðnum lit eigi ekki við rök að styðjast. Það sé að erlendri fyrirmynd að þetta þurfi að vera síðkjólar en það sé enginn að krefjast þess af stelpunum að kaupa sér kjól á milljón krónur. Nauðsynlegt að hafa gjald Þáttastjórnandi fór því næst yfir það sem er innifalið í keppnisgjaldinu, sem hljóðar upp á 130 þúsund krónur, en Erla hafði sagt í myndbandinu sínu að hár kostnaður við þátttöku hefði komið henni mikið á óvart. Til að mynda hafi þurft að kaupa dýra kjóla og skó. Einnig hafi verið hægt að fá einkakennslu í göngulagi og hvernig best væri að svara spurningum en einn tími hafi kostað tuttugu þúsund krónur. Manúela bendir á að sundurliðun þess sem keppendur eru að greiða 130 þúsund fyrir sé að finna á heimasíðu keppninnar en þar má meðal annars nefna keppnisborðann, hótelgistingu í tvær nætur, máltíðir á keppnisdegi, ferðagjöld og annað slíkt. Þau ræddu einnig það gjald sem fylgir því að afsala sér titli en ef það komi upp þá sé riftunargjaldið 250 þúsund krónur. Þá sé viðkomandi titilhafi búinn að ferðast mikið erlendis, borða frítt meðan á ferð stendur og taka þátt í ýmsum viðburðum en fyrirtækið standi allan straum af þeim kostnaði. Ferlið sé í kringum þrjá mánuði og það kosti 22 þúsund krónur að byrja að keppa og hætta því svo áður en keppninni sé lokið en gjaldið sé hugsað til að koma í veg fyrir að það komi ítrekað fyrir að keppendur skrái sig og hætti því þá þurfi að endurskipuleggja dagskrána ítrekað. Hægt er að hlusta á þáttinn í heild sinni hér fyrir ofan en þar komu þau einnig inn á ásakanir um að einn keppandi hafi fengið súkkulaði en ekki hinar, það séu sérvaldir keppendur sem fái að fara í sjónvarsviðtöl og að Manúela hafi skráð fyrrverandi titilhafa úr keppni. 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