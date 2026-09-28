Lífið

Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Parið kynntist í október árið 2024. 
Parið kynntist í október árið 2024.  Instagram

Raunveruleikaþáttastjarnan Dani Bowman er stödd á Íslandi ásamt kærasta sínum Henry Andrade. Bowman gerði garðinn frægan sem þátttakandi í þáttunum Love on the Spectrum þar sem fólk á einhverfurófinu leitar að ástinni.

Ef marka má Instagram færslur Bowman hefur hún meðal annars heimsótt Reynisfjöru, Skógarfoss og spókað sig í miðborg Reykjavíkur.

„Þetta reddast allt og einn daginn verður þú á Íslandi með ástinni í lífi þínu að elta fossa, alveg eins og við!,“ skrifar hún á Instagram.

Ástfangin á Skólavörðustíg. Instagram

Dani var þátttakandi í fyrstu þremur seríunum af Love on the Spectrum kynntist í fyrstu seríu fyrrverandi kærasta sínum Adan Correa. Í þriðju seríu þáttanna hætti parið fyrrverandi hins vegar saman. Skömmu síðar opinberuðu Bowman og Andrade samband sitt.

Bowman hefur verið að elta fossa í Íslandsheimsókninni. Instagram

Í bandarísku Netflix-raunveruleikaþáttunum Love on the Spectrum fótar fólk á einhverfurófinu sig í heimi stefnumóta og sambanda. 

Þættirnir hófu göngu sína árið 2022 og hafa alls komið út fjórar seríur og er sú fimmta væntanleg. Þeir fengu afar góðar viðtökur og hafa hlotið þó nokkur Emmy-verðlaun í flokki raunveruleikasjónvarps.

Raunveruleikaþættir Ferðalög Einhverfa


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