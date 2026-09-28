Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 28. september 2026 22:17 Parið kynntist í október árið 2024. Instagram Raunveruleikaþáttastjarnan Dani Bowman er stödd á Íslandi ásamt kærasta sínum Henry Andrade. Bowman gerði garðinn frægan sem þátttakandi í þáttunum Love on the Spectrum þar sem fólk á einhverfurófinu leitar að ástinni. Ef marka má Instagram færslur Bowman hefur hún meðal annars heimsótt Reynisfjöru, Skógarfoss og spókað sig í miðborg Reykjavíkur. „Þetta reddast allt og einn daginn verður þú á Íslandi með ástinni í lífi þínu að elta fossa, alveg eins og við!,“ skrifar hún á Instagram. Ástfangin á Skólavörðustíg. Instagram Dani var þátttakandi í fyrstu þremur seríunum af Love on the Spectrum kynntist í fyrstu seríu fyrrverandi kærasta sínum Adan Correa. Í þriðju seríu þáttanna hætti parið fyrrverandi hins vegar saman. Skömmu síðar opinberuðu Bowman og Andrade samband sitt. Bowman hefur verið að elta fossa í Íslandsheimsókninni. Instagram Í bandarísku Netflix-raunveruleikaþáttunum Love on the Spectrum fótar fólk á einhverfurófinu sig í heimi stefnumóta og sambanda. Þættirnir hófu göngu sína árið 2022 og hafa alls komið út fjórar seríur og er sú fimmta væntanleg. Þeir fengu afar góðar viðtökur og hafa hlotið þó nokkur Emmy-verðlaun í flokki raunveruleikasjónvarps. Raunveruleikaþættir Ferðalög Einhverfa Mest lesið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Lífið Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par Lífið Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Lífið Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Lífið Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir Lífið Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Lífið Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Lífið Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum Tónlist „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Lífið Fleiri fréttir Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Sjá meira