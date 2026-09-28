Lífið

Thelma og Sveinn Aron sjóð­heitt par

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ástin blómstrar hjá Sveini Aroni og Thelmu Guðmundsen.
Ástin blómstrar hjá Sveini Aroni og Thelmu Guðmundsen. Instagram

Sveinn Aron Guðjohnsen knattspyrnumaður og Thelma Dögg Guðmundsen sérfræðingur í markaðsmálum og áhrifavaldur eru nýlegt og glæsilegt par.  

Hjúin hafa verið að slá sér upp í einhverja mánuði og birti Thelma meðal annars myndir af Sveini á Instagram í sumar. Hún fór svo ásamt svilkonum sínum og tengdamóður, Röggu Sveins, á Gilligogg um helgina þar sem Ragga grínaðist með að vera að kenna tengdadætrum sínum hvernig þær ættu að haga sér. 

Thelma á fyrir tvo syni og er fædd árið 1991. Hún hefur verið vinsæl á Instagram í áraraðir þar sem hún er með tæplega 17 þúsund fylgjendur. Landsliðsmaðurinn Sveinn Aron er fæddur árið 1998 og spilar með Víkingi.

 

Thelma ferðaðist um landið með Sveini í sumar.Instagram
Ástin og lífið Tímamót

Tengdar fréttir

Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna

Andri Lucas Guðjohnsen, landsliðsmaður í fótbolta, er genginn út. Hann er í sambandi með enska pílateskennaranum Madi Woodruff. Andri hefur byrjað nýtt tímabil gríðarlega vel. 



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.