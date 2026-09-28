Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. september 2026 14:20 Ástin blómstrar hjá Sveini Aroni og Thelmu Guðmundsen. Instagram Sveinn Aron Guðjohnsen knattspyrnumaður og Thelma Dögg Guðmundsen sérfræðingur í markaðsmálum og áhrifavaldur eru nýlegt og glæsilegt par. Hjúin hafa verið að slá sér upp í einhverja mánuði og birti Thelma meðal annars myndir af Sveini á Instagram í sumar. Hún fór svo ásamt svilkonum sínum og tengdamóður, Röggu Sveins, á Gilligogg um helgina þar sem Ragga grínaðist með að vera að kenna tengdadætrum sínum hvernig þær ættu að haga sér. View this post on Instagram A post shared by Ragnhildur Sveinsdottir (@raggasveins) Thelma á fyrir tvo syni og er fædd árið 1991. Hún hefur verið vinsæl á Instagram í áraraðir þar sem hún er með tæplega 17 þúsund fylgjendur. Landsliðsmaðurinn Sveinn Aron er fæddur árið 1998 og spilar með Víkingi. Thelma ferðaðist um landið með Sveini í sumar.Instagram Ástin og lífið Tímamót Tengdar fréttir Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Andri Lucas Guðjohnsen, landsliðsmaður í fótbolta, er genginn út. Hann er í sambandi með enska pílateskennaranum Madi Woodruff. Andri hefur byrjað nýtt tímabil gríðarlega vel. 28. september 2026 13:46 Mest lesið Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Lífið Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir Lífið Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Lífið Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Lífið Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum Tónlist Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Lífið „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Lífið Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Lífið Fleiri fréttir Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Sjá meira