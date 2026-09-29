Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. september 2026 09:02 Aron Can hélt stjörnum prýtt eftirpartý á Reykjavik Edition hótelinu. Elísabet Blöndal Tónlistarmaðurinn og rapparinn Aron Can fagnaði stórtónleikum um helgina með stjörnum prýddu eftirpartýi á Reykjavik Edition-hótelinu. Meðal gesta voru Helga Þóra Bjarnadóttir, fyrirsæta, Patrekur Jaime, raunveruleikastjarna, Gummi Emil, einkaþjálfari, Elvar Orri ungstirni og Erna María, flugfreyja og ástin hans Arons. Aron Can seldi upp á tíu ára bransaafmælistónleika í Laugardalshöll og heppnuðust tónleikarnir gríðarlega vel. Slíkum tímamótum þarf auðvitað að fagna með stæl sem hann og gerði. Margt var um manninn á ROOF-barnum á Edition-hótelinu í miðbæ Reykjavíkur þar sem boðið var upp á kokteila í anda Arons og Daði Ómars þeytti skífum. View this post on Instagram A post shared by The Reykjavik EDITION (@editionreykjavik) Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu sem Elísabet Blöndal tók: Erna María og Aron Can hafa verið saman í um áratug og eru glæsilegt par.Elísabet Blöndal Aron Can og Benni B-ruff tónlistarfrömuður og plötusnúður.Elísabet Blöndal Elvar Orri tónlistarmaður og Gunnar Dagur hönnuður og listamaður í góðum félagsskap,Elísabet Blöndal Talía Sif systir Arons og Þórunn Jörgensen.Elísabet Blöndal Gummi Emil mætti í vöðvabol.Elísabet Blöndal Þóra Ólafs og Patrekur Jaime prúðbúin.Elísabet Blöndal Sigurður og Magnús Jóhann flottir.Elísabet Blöndal Signature kokteilar í anda Arons á ROOF-bar Edition-hótelsins.Elísabet Blöndal Arna Björk dansari.Elísabet Blöndal Elli Egils myndlistarmaður á góðu spjalli.Elísabet Blöndal Sóley Þórunnar og Guðrún Jane rokkuðu svartan klæðaburð.Elísabet Blöndal Patrekur Jaime geislaði í hvítum pallíettutopp.Elísabet Blöndal Vinir á spjalli.Elísabet Blöndal Skál!Elísabet Blöndal Þessi voru í góðum gír.Elísabet Blöndal Óli Sig bróðir Birnis ásamt góðum vinum.Elísabet Blöndal Tónlistarmennirnir Kristmundur Axel og Maron Birnir voru í stuði.Elísabet Blöndal Logi Pedro umkringdur góðu fólki.Elísabet Blöndal Aron Can hélt eftirpartý á ROOF-barnum.Elísabet Blöndal Maron Birnir ungstirni.Elísabet Blöndal Daði Ómars þeytti skífum.Elísabet Blöndal Elli Egils, þó ekki á veggnum í þetta skipti.Elísabet Blöndal Þórunn og Bjarki.Elísabet Blöndal Helga Þóra og Þóra.Elísabet Blöndal Rakel María, Rut Heiðars og Helga Þóra.Elísabet Blöndal Skvísur!Elísabet Blöndal Helga Þóra glæsileg að vanda.Elísabet Blöndal Birna til hægri í góðum gír.Elísabet Blöndal Benni B-ruff byrjaði kvöldið.Elísabet Blöndal Samkvæmislífið Tónlist Ástin og lífið Tengdar fréttir Myndaveisla: Aron Can var ekkert að flækja þetta Tíu ár eru liðin frá því að tónlistarmaðurinn Aron Can Gultekin gaf út sína fyrstu plötu, Þekkir Stráginn, þá aðeins sextán ára gamall. Til að fagna áratugnum í bransanum hélt Aron afmælistónleika í Laugardalshöll í gær þar sem síðustu tíu árin voru gerð upp. 27. september 2026 18:22 Mest lesið Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Lífið Pattra með pæju-padelmót Lífið Hvað veistu um... Pólland? Lífið Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Lífið Sjálfið: Hvers vegna finnst okkur við gera allt best sjálf? Áskorun Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Lífið Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Lífið Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par Lífið Fleiri fréttir Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Sjá meira