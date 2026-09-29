Lífið

Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Aron Can hélt stjörnum prýtt eftirpartý á Reykjavik Edition hótelinu.
Aron Can hélt stjörnum prýtt eftirpartý á Reykjavik Edition hótelinu. Elísabet Blöndal

Tónlistarmaðurinn og rapparinn Aron Can fagnaði stórtónleikum um helgina með stjörnum prýddu eftirpartýi á Reykjavik Edition-hótelinu. Meðal gesta voru Helga Þóra Bjarnadóttir, fyrirsæta, Patrekur Jaime, raunveruleikastjarna, Gummi Emil, einkaþjálfari, Elvar Orri ungstirni og Erna María, flugfreyja og ástin hans Arons. 

Aron Can seldi upp á tíu ára bransaafmælistónleika í Laugardalshöll og heppnuðust tónleikarnir gríðarlega vel. Slíkum tímamótum þarf auðvitað að fagna með stæl sem hann og gerði. Margt var um manninn á ROOF-barnum á Edition-hótelinu í miðbæ Reykjavíkur þar sem boðið var upp á kokteila í anda Arons og Daði Ómars þeytti skífum. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu sem Elísabet Blöndal tók:

Erna María og Aron Can hafa verið saman í um áratug og eru glæsilegt par.Elísabet Blöndal
Aron Can og Benni B-ruff tónlistarfrömuður og plötusnúður.Elísabet Blöndal
Elvar Orri tónlistarmaður og Gunnar Dagur hönnuður og listamaður í góðum félagsskap,Elísabet Blöndal
Talía Sif systir Arons og Þórunn Jörgensen.Elísabet Blöndal
Gummi Emil mætti í vöðvabol.Elísabet Blöndal
Þóra Ólafs og Patrekur Jaime prúðbúin.Elísabet Blöndal
Sigurður og Magnús Jóhann flottir.Elísabet Blöndal
Signature kokteilar í anda Arons á ROOF-bar Edition-hótelsins.Elísabet Blöndal
Arna Björk dansari.Elísabet Blöndal
Elli Egils myndlistarmaður á góðu spjalli.Elísabet Blöndal
Sóley Þórunnar og Guðrún Jane rokkuðu svartan klæðaburð.Elísabet Blöndal
Patrekur Jaime geislaði í hvítum pallíettutopp.Elísabet Blöndal
Vinir á spjalli.Elísabet Blöndal
Skál!Elísabet Blöndal
Þessi voru í góðum gír.Elísabet Blöndal
Óli Sig bróðir Birnis ásamt góðum vinum.Elísabet Blöndal
Tónlistarmennirnir Kristmundur Axel og Maron Birnir voru í stuði.Elísabet Blöndal
Logi Pedro umkringdur góðu fólki.Elísabet Blöndal
Aron Can hélt eftirpartý á ROOF-barnum.Elísabet Blöndal
Maron Birnir ungstirni.Elísabet Blöndal
Daði Ómars þeytti skífum.Elísabet Blöndal
Elli Egils, þó ekki á veggnum í þetta skipti.Elísabet Blöndal
Þórunn og Bjarki.Elísabet Blöndal
Helga Þóra og Þóra.Elísabet Blöndal
Rakel María, Rut Heiðars og Helga Þóra.Elísabet Blöndal
Skvísur!Elísabet Blöndal
Helga Þóra glæsileg að vanda.Elísabet Blöndal
Birna til hægri í góðum gír.Elísabet Blöndal
Benni B-ruff byrjaði kvöldið.Elísabet Blöndal
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