„Þetta er ein af stærri áskorunum sem við höfum þurft að takast á við, ekki bara í þessum rekstri heldur líka bara almennt,“ segir Steinunn Hrólfsdóttir, annar eigenda tískuverslunarinnar Andrá Reykjavík. Eldur kom upp í kjallara í rými verslunarinnar í byrjun september og átti eftir að hafa gríðarleg áhrif.
Eva Katrín Baldursdóttir og Steinunn Hrólfsdóttir reka saman Andrá og hafa báðar starfað í fata- og tískugeiranum í fjölda ára. Þær voru nýbúnar að taka upp stóra haustsendingu þegar eldurinn kom upp en töluverður reykur færðist upp í verslunina sem olli gríðarlegu tjóni.
Stelpurnar standa í dag keikar og eru að opna nýja, tímabundna verslun á Hverfisgötu. Síðastliðnar vikur hafa þó óumflýjanlega reynt mikið á.
„Við vorum bara mjög spenntar að hefja frekar rólegt haust og koma okkur aftur í rútínu. Síðasta ár var mjög annasamt hjá okkur og það hefur verið ótrúlega mikið í gangi. Við stækkuðum verslunina og bættum við herrafatnaði í fyrra, á sama tíma og Eva var að koma til baka úr fæðingarorlofi.
Þannig að við vorum eiginlega búnar að lofa hvor annarri að þetta yrði bara rólegt haust þar sem við myndum láta lítið á okkur bera,“ segir Steinunn en bætir við að þær hafi þó stefnt að því að fagna fimm ára afmæli verslunarinnar.
„Við ætluðum að halda eitt gott partí í september til að fagna tímamótunum þar sem við opnuðum dyrnar að Andrá 3. september 2021, en örlögin voru með önnur plön.“
Bruninn varð 2. september síðastliðinn og setti allt í uppnám, vægast sagt.
„Þetta er ein af stærri áskorunum sem við höfum þurft að takast á við, ekki bara í þessum rekstri heldur líka bara almennt. Við erum auðvitað búnar að gefa allt í þetta síðustu fimm árin, þannig að það var alvöru högg að sjá allt sem við höfum unnið svona hart að því að byggja upp ganga í gegnum svona miklar hremmingar.“
Stelpurnar hafa staðið fast saman í gegnum síðustu vikur og ríghalda í seigluna.
„Við áttuðum okkur auðvitað engan veginn á því í upphafi hversu mikið tjónið var, þó að maður hafi alveg haft það á tilfinningunni að þetta væri mjög alvarlegt. Samt héldum við í vonina. Síðustu vikur hafa verið gríðarlega lærdómsríkar, en við höfum alveg frá fyrsta degi verið staðráðnar í því að koma sterkari til baka út úr þessu öllu saman.
Við höfum líka fundið mjög sterkt fyrir því síðustu vikur hvað við eigum gott og sterkt bakland og hvað Andrá skiptir miklu máli fyrir marga. Þó að þetta sé „bara“ fataverslun þá er hún svo miklu meira en það.
Þetta er lítill vinnustaður þar sem eintóm hæfileikabúnt koma saman en líka stórt samfélag í kringum búðina, fólk sem við höfum unnið með í gegnum tíðina og auðvitað allir bestu og tryggustu viðskiptavinirnir okkar sem hafa stutt okkur öll þessi ár.
Við fundum því fljótt að þetta yrði allt í lagi og að fólk héldi með okkur. En við sáum líka að mikil vinna væri fram undan við að koma búðinni aftur af stað.“
Þær vinna nú að því að finna út úr því stóra tjóni sem varð á lagernum þeirra í samstarfi við tryggingarfélagið sitt og segja að birgjarnir sem þær versla við hafi blessunarlega líka verið mjög hjálpsamir.
„Þannig við höfum sem betur fer getað endurpantað mikið og svo var margt sem var ekki komið fyrir haustið og hefur verið að koma til okkar vikurnar eftir brunann. Herbergi dóttur minnar var á tímabili lager og kassar úti um allt heimilið.
En svo kom líka fljótt í ljós að skemmdirnar á húsnæðinu á Laugavegi eru mjög miklar og það mun taka tíma að koma öllu aftur í stand þar,“ segir Steinunn. Því var bara eitt í stöðunni, að finna nýja, tímabundna staðsetningu.
„Okkur bauðst svo ótrúlega gott tækifæri til að fara inn á Hverfisgötu 18a, þar sem Húrra var áður með verslun. Það er auðvitað mjög fallegt og skemmtilegt húsnæði og við erum ótrúlega spenntar og þakklátar fyrir að fá að leyfa Andrá að opna þar á meðan verið er að laga Laugaveg 16.“
Þær segja að breytingin verði örugglega smá skrýtin til að byrja með en þær séu fyrst og fremst fullar tilhlökkunar að geta opnað aftur.
„Við erum aðallega bara svo ótrúlega spenntar að ná að opna aftur og taka á móti viðskiptavinunum okkar. Það hefur verið mjög skrýtið að geta allt í einu ekki lengur tekið á móti fólki og við getum ekki beðið eftir að fá tækifæri til að gera það aftur.
Starfsfólkið okkar hefur lyft grettistaki í að græja þetta allt saman með okkur, ásamt fjölskyldu og vinum, á ótrúlega stuttum tíma. Andrá er líka bara svo miklu meira en staðsetningin og ég held að við munum alveg ná að koma því til skila á nýjum stað.“
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Hópurinn í Andrá fer því fullur af bjartsýni inn í veturinn.
„Þetta getur eiginlega ekki orðið neitt nema betra úr þessu. Þetta mun auðvitað hafa mikil áhrif á okkur, bæði fjárhagslega og tilfinningalega, en við ætlum samt ekki að láta þetta stoppa okkur. Hvert skref fram á við er líka svo ótrúlega gefandi,“ segir Steinunn og nefnir sem dæmi að þær hafi náð að opna vefverslun aftur fyrir viku síðan.
„Þá grét ég þegar fyrsta pöntunin kom. Þannig að já, litlu hlutirnir gefa mikið þessa dagana og við höfum svolítið reynt að mæta þessum áskorunum með okkar styrkleikum.
Teymið okkar á bak við Andrá býr yfir svo miklum sköpunarkrafti og lausnamiðuðu hugarfari og það hefur verið ótrúlega dýrmætt í öllu þessu ferli.
Eitt dæmi um það er að við erum búnar að fá Dúu, sem vinnur hjá okkur, til þess að hanna ótrúlega flotta grafík sem við ætlum að prenta á mjög takmarkað magn af bolum sem við munum selja og getum ekki beðið eftir að sýna frá. Sköpunargleði og húmor er auðvitað eina leiðin til að takast á við svona áfall og maður finnur núna hversu lífsnauðsynlegt það er þegar á reynir.“
Þannig segir Steinunn að hægt sé að finna leiðir áfram og takast á við nánast hvað sem er.
„Svo er líka bara svo mikið af fallegum vörum sem eru búnar að detta inn núna vikurnar eftir brunann og margt fallegt á leiðinni. Svo við erum bara mjög spenntar fyrir haustinu og vetrinum.“
Þær ætla að sjálfsögðu að leyfa sér að njóta þess vel að opna aftur og halda því alvöru partí.
„Þetta verður eitt allsherjar endurkomu- og fimm ára afmælispartí, öllu slegið saman. Partíið verður núna á fimmtudaginn, 1. október, eiginlega akkúrat mánuði eftir brunann og opið öllum. Það verður á Hverfisgötunni þar sem við munum formlega opna Pop Up-búðina og við vonumst til þess að sjá sem flesta koma og fagna þessu með okkur,“ segja Steinunn og Eva fullar tilhlökkunar að lokum.
Eva Katrín Baldursdóttir og Steinunn Hrólfsdóttir voru vaktar í nótt við það að viðvörunarkerfið í verslun þeirra, Andrá, var farið í gang. Eldur var í kjallara hótels í sama húsnæði og töluverður reykur í versluninni sem er full af nýjum vörum fyrir haustið. Þær segja þetta mikið áfall og tjónið líklega verulegt.