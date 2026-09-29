Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Freyja Þórisdóttir og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa 29. september 2026 08:36 Dar Salim nýtur vel á klakanum. Dansk-írakski leikarinn Dar Salim er staddur á landinu og virðist njóta þess vel miðað við færslu hans á samfélagsmiðlum. Hann segist þakklátur fyrir frídag og virðist því líka vera hér við vinnu miðað við færsluna. „Frídagur á Íslandi í gær. Ég er þakklátur fyrir að vera í þessu fallega landi og gera það sem ég elska með svo hæfileikaríku og vinnusömu fólki frá Íslandi og Danmörku. Eigið góða viku, allir saman,“ skrifar leikarinn á Instagram. Þar birtir hann myndir af landsbyggðinni. Leikarinn hefur marga fjöruna sopið í Danmörku en líka í Hollywood. Hann hefur meðal annars farið með hlutverk í kvikmynd Guy Richie, The Covenant ásamt bandaríska leikaranum Jake Gyllenhal auk þess sem hann fór með aukahlutverk í Game of Thrones á sínum tíma. Dar Salim skaust upp á stjörnuhimininn í pólitísku spennuþáttunum Borgen sem slógu í gegn í Danmörku og víðar. Þá fer hann nú með aukahlutverk í The Gentlemen, Netflix þáttum Guy Richie og hefur einnig brugðið á leik í The Terminal List: Dark Wolf á Prime. View this post on Instagram A post shared by Dar Salim (@darsalim1) Hollywood Íslandsvinir Danmörk Mest lesið Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Lífið Pattra með pæju-padelmót Lífið Hvað veistu um... Pólland? Lífið Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Lífið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Lífið Sjálfið: Hvers vegna finnst okkur við gera allt best sjálf? Áskorun Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Lífið Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Lífið Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par Lífið Fleiri fréttir Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Sjá meira