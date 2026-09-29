Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Freyja Þórisdóttir skrifar 29. september 2026 21:56 Lína Birgitta Sigurðardóttir, áhrifavaldur og eigandi fatamerkisins Define the Line, er trúlofuð Guðmundi Birki Pálmasyni, betur þekktum sem Gumma kíró. Elísabet Blöndal/Vísir/Vilhelm Lína Birgitta Sigurðardóttir, áhrifavaldur og eigandi fatamerkisins Define the Line, hefur lagt orð í belg í umræðunni sem hefur geisað varðandi umboðsskrifstofuna Atelier Agency sem Gummi Kíró á og rekur. Þau hafa verið trúlofuð frá því árið 2022 en Lína segir meðal annars alla mega „hafa sína skoðun af því við lifum í því frelsi að mega tjá okkur en munum bara vera góð hvort við annað“. Hún opnar sig um málið í myndbandi sem hún birti á TikTok-síðu sinni en þar byrjar hún á því að segjast sjálf búa yfir ríflega tíu ára reynslu í heimi umboðsskrifstofa hérlendis. Það hafi til að mynda verið ótrúlega skemmtilegt, öðruvísi, þægilegt að vera með umboðsmann þegar hún var að fóta sig sem áhrifavaldur og fyrirtækjaeigandi. Væri ekki í neinum samstörfum án umboðsmanns Það muni sérstaklega um það að vera með umboðsmann þegar þú sért önnum kafinn við það að halda úti rekstri og getir ekki varið öllum þínum tíma í það að vera samfélagsmiðlastjarna. „Þetta er ekki það eina sem ég er að gera þannig að það er mjög mikilvægt fyrir mig og mér finnst bara ótrúlega þægilegt að ég sé með umboðsmann sem sér um þessi mál fyrir mig, að sækja samstörf, að vera í samskiptum af því annars væri ég ekki í neinum samstörfum, held ég,“ segir hún í mynbandinu. Hún einfaldlega hefði ekki tímann né viljann til þess. @linabirgitta Mitt take á stóra umboðsmanna málinu 👩🏫 Endilega horfðu til enda. ♬ original sound - Lina Birgitta Annað sem hún snertir á er að umboðsmenn taki yfirleitt prósentu af verðinu sem kúnnarnir þeirra rukka fyrir samstörf og annað þvíumlíkt. Umræðan undanfarna daga hefur snúist um að Gummi kíró eigi að hafa ítrekað undirboðið áhrifavalda á markaði í gegnum umboðsskrifstofu sína Atelier Agency, sem ætluð er fyrir áhrifavalda. Það var kynlífsfræðingurinn og áhrifavaldurinn Sara Lind Annþórsdóttir sem opnaði sig um málið en hún sagði marga hafa komið að máli við sig um undirboð umboðsskrifstofunnar, þar á meðal forsvarsmenn fyrirtækja. Svipað og í atvinnumennsku Lína segir þetta vera einn stóran misskilning. Hún líti svo á málið að umboðsmenn séu eins konar aðstoðarfólk sem maður greiði laun fyrir að aðstoða sig við atriði á borð við að semja um samstörf við fyrirtæki. „Ég lít ekki á þetta þannig að umboðsmaðurinn sé alltaf bara að taka einhverja prósentu af mér, en það væri mjög skrýtið ef umboðsmaður er að sækja verkefni fyrir mann og maður væri ekki að greiða fyrir það,“ hún hafi sjálf verið hjá þremur mismunandi umboðsskrifstofum síðustu árin. Hún líkir þessu einnig við störf umboðsmanna atvinnufólks í fótbolta. „Ég greiði þeim prósentu af mínum launum fyrir þeirra vinnu við að sækja samstörf og græja samninga og halda utan um öll samstörfin mín,“ segir hún en bætir við að hún sé sjálf ekki búin að undirrita samning hjá sínum umboðsmanni. „Ég persónulega er ekki á samningi nema munnlegum samningi hjá mínum umboðsmanni og mér líður betur að hafa það þannig. En svo er fullt af öðrum áhrifavöldum sem vilja vera á samningi en ekki munnlegum samningi og ég skil það ótrúlega vel.“ Ein af ásökununum sem voru bornar upp á umboðsskrifstofu Gumma var að tiltekinn áhrifavaldur hefði þurft að greiða 70 prósent af tekjunum sínum til skrifstofunnar en fengið 30 prósent í sinn hlut. Hún segir það vera misskilning en í kjölfar umræðunnar verði allir samningar skriflegir hjá Atelier. Þrjátíu áhrifavaldar á samningi „Þessi umboðsskrifstofa sem við erum að tala um er síðan Atelier Agency sem Gummi, maðurinn minn, er með. Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel þegar kemur að þessari umboðsskrifstofu. Hann er með, held ég, rétt undir þrjátíu áhrifavöldum sem eru á annaðhvort samningi eða munnlegum samningi,“ segir Lína og bætir við að nú muni allir vera á skriflegum samningi hjá Atelier. Þannig að það getur ekki orðið neinn misskilningur. Misskilningur liggi hjá áhrifavaldinum og að það sé ekki nokkur möguleiki að það eigi við rök að styðjast að Gummi hafi hirt megnið af tekjunum sjálfur. „Það náttúrulega bara meikar engan sens. Þá er eins og þú værir bara þræll einhvers ef þú værir að borga einhverjum 70 prósent fyrir að sækja samstarf fyrir þig en þú ert að sjá um mestalla vinnuna. Það meikar ekki sens og það er búið að leiðrétta það og búið að laga það,“ segir hún. Ánægð með sinn mann Það komi fyrir að áhrifavaldar, sem séu flestir í verktakavinnu, sendi reikning sem sé ekki alveg rétt uppsettur eða illa útreiknaður. „Ég hef til dæmis sent of lágan reikning af því að ég gleymdi einu samstarfi yfir mánuðinn og gleymdi að setja það inn í reikninginn og svo hef ég líka rukkað of mikið af því að ég hélt að ég hefði verið í samstarfi þennan mánuðinn en það var akkúrat pása á því samstarfi í þann mánuð,“ nefnir hún sem dæmi. Það sé mikilvægt að vera með svona hluti á hreinu og leiðrétta mistök um leið. Sumum finnist þessi hugmynd um að umboðsmenn taki hluta af tekjum ósanngjörn, öðrum pirrandi og svo sé sumum alveg sama. „Mér persónulega er alveg sama af því að það er mikilvægt fyrir mig að vera með umboðsmann til þess að sjá um öll ný mál af því að ég er að gera svo margt annað í lífinu heldur en að vera bara að vinna sem áhrifavaldur,“ segir hún. „Mig langar líka að enda þetta myndband á að gefa manninum mínum pepp og segja að ég er ógeðslega ánægð með hann, hvað hann er búinn að byggja upp flott fyrirtæki og hvað það er ótrúlega flottur og sterkur hópur inni í Atelier Agency.“ Samfélagsmiðlar Skattar, tollar og gjöld Kjaramál Tengdar fréttir Gucci og glæsileiki á Ítalíu hjá Línu og Gumma Athafnakonan Lína Birgitta Sigurðardóttir og kírópraktorinn Guðmundur Birkir Pálmason, betur þekktur sem Gummi kíró, eru í rómantísku fríi á Ítalíu. 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