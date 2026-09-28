Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða

Liðin vika var heldur betur sólrík hjá stjörnum landsins sem margar hverjar skelltu sér suður á bóginn til eyjunnar Ibiza í pilates- og partýferð. Í hópi þeirra voru World Class systkinin Birgitta Líf og Björn Boði, Kristín Pétursdóttir og Tara Sif Birgisdóttir.
Ferðin var farin á vegum pílatesklúbbs World Class og samfélagsmiðlarnir fylltust algjörlega af svakalegum skvísumyndum, lífi og fjöri frá eyjunni. Hópurinn fór meðal annars að sjá plötusnúðana David Guetta og Calvin Harris þeyta skífum á risa klúbbum og byrjuðu daginn eftir á barre-tíma á ströndinni.
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Birgitta Líf Björnsdóttir, framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Lauga Spa, rokkaði glæsilegt zebra-sett á Ibiza og var glöð að vera komin aftur, en hún fór eftirminnilega í skvísuferð þangað fyrr í sumar. Birgitta Líf rakst meðal annars á uppáhalds plötusnúð sinn Hugel í fyrradag á eyjunni.
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Anna Bergmann markaðsstjóri World Class fór á strandarklúbb á Ibiza og var flott í zebra-mynstri líka en mynstrið er mjög vinsælt fyrir veturinn.
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Sædís Lea, starfsmaður fjármálasviðs hjá LSR lífeyrissjóði og pílateskennari, rokkaði rautt á eyjunni góðu.
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Ofurskvísan Berglind Adolfsdóttir er enn að upplifa sumarið, nú á Ibiza.
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Fasteignasalinn og þjálfarinn Tara Sif gæti vel ímyndað sér að búa á Ibiza og var mjög glöð að vera komin aftur þangað um helgina. Hún kenndi barre-tíma á ströndinni, djammaði á bát og naut sín í botn.
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Áhrifavaldurinn og leikkonan Kristín Pétursdóttir lét sig ekki vanta í Ibiza-ferðina og naut lífsins í báti.
Hún, Tara Sif og Ásthildur Bára fóru með góðum skvísuhópi á tónleika hjá heimsfrægum plötusnúðum á föstudagskvöld.
Pílates-drottningin Ragga Sveins sló á létta strengi á Instagram um helgina þegar hún fór með tengdadætrum sínum á gilligogg. „Monster-in-law,“ skrifaði hún meðal annars undir Instagram-mynd af þeim skvísum og grínaðist með að hún væri að kenna stelpunum að haga sér.
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Ragga á þrjá syni sem hafa allir verið í atvinnumennsku í fótbolta en hún sjálf heillaðist að pílatesinu þegar hún bjó í Barcelona. Hún ræddi við Vísi um líf sitt og tilveru síðastliðið haust.
Flugfreyjan Erna María Björnsdóttir var algjör skvísa á laugardagskvöld og naut sín vel fyrir stórtónleika hennar heittelskaða Arons Can.
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Áhrifavaldurinn Sólrún Diego birti glæsilegar myndir af sér í Mílanó en hún var gestur í brúðkaupi á Ítalíu á dögunum.
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Þóra Valdimarsdóttir, listrænn stjórnandi danska tískuhússins Rotate, kann sannarlega að klæða sig og rokkaði fallega haustliti og skemmtileg lög af fötum í myndasyrpu sem hún birti á Instagram. Það er alltaf hægt að sækja tískuinnblástur til Þóru!
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Áhrifavaldurinn Rósa Kristín fagnaði 23 ára afmæli sínu á föstudag og klæddist grænum kjól við tilefnið.
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Dorrit Moussaieff, fyrrum forsetafrú og athafnakona, og Unnur Eggertsdóttir, leikkona og lífskúnstner, áttu góðar stundir saman í New York. Þær ræddu ýmsa hluti tengda Íslandi og tóku margar skemmtilegar myndir af sér saman.
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Listræni stjórnandinn Júnía Lín er flutt til New York og elskar haustið þar. Júnía er með best klæddu Íslendingunum og á nýjum myndum sem hún birti á Instagram klæddist hún dökkbláu pilsi við jakka í stíl og rokkaði bindi.
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Athafnakonan Lana Björk, eigandi íþróttamerkisins Kenzen, elskar Suður-Frakkland og átti þar mjög elegant stundir í haust.
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Fyrirsætan og kokkurinn Anna Jia geislaði í brúðkaupi hjá vinum hennar í Georgíu. Anna Jia er alltaf glæsileg og skartaði steinaðri Prada-tösku við bláan ermalausan galakjól. Þvílíkur stæll!
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Áhrifavaldaparið Helgi Jónsson og Birta Hlín hefur verið búsett í Danmörku í fjölda ára og hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlunum Instagram og TikTok. Þau eru að fara inn í nýjan kafla samkvæmt Instagram-færslu Helga og eru spennt fyrir honum.
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Poppstjarnan Kolfreyja Sól, betur þekkt sem Alaska, gaf út plötu á föstudaginn og hélt stórglæsilegt útgáfuhóf á fimmtudagskvöld.
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Áhrifavaldurinn, útvarpskonan og sjónvarpsstjarnan Gugga í gúmmíbát biður fylgjendur sína vinsamlegast um að „læka“ nýjustu færsluna sem hún birti.
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