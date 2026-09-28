Lífið

Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Fjöldinn allur af ofurskvísum skelltu sér í pílates- og partýferð til Ibiza. Stórstjarnan Alaska hélt sömuleiðis vel heppnað útgáfuteiti og það var nóg um að vera hjá fræga fólkinu í liðinni viku.
Fjöldinn allur af ofurskvísum skelltu sér í pílates- og partýferð til Ibiza. Stórstjarnan Alaska hélt sömuleiðis vel heppnað útgáfuteiti og það var nóg um að vera hjá fræga fólkinu í liðinni viku. Instagram

Liðin vika var heldur betur sólrík hjá stjörnum landsins sem margar hverjar skelltu sér suður á bóginn til eyjunnar Ibiza í pilates- og partýferð. Í hópi þeirra voru World Class systkinin Birgitta Líf og Björn Boði, Kristín Pétursdóttir og Tara Sif Birgisdóttir.

Ferðin var farin á vegum pílatesklúbbs World Class og samfélagsmiðlarnir fylltust algjörlega af svakalegum skvísumyndum, lífi og fjöri frá eyjunni. Hópurinn fór meðal annars að sjá plötusnúðana David Guetta og Calvin Harris þeyta skífum á risa klúbbum og byrjuðu daginn eftir á barre-tíma á ströndinni. 

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Hitti uppáhalds plötusnúðinn sinn

Birgitta Líf Björnsdóttir, framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Lauga Spa, rokkaði glæsilegt zebra-sett á Ibiza og var glöð að vera komin aftur, en hún fór eftirminnilega í skvísuferð þangað fyrr í sumar. Birgitta Líf rakst meðal annars á uppáhalds plötusnúð sinn Hugel í fyrradag á eyjunni.

Skellti sér á strandarklúbb

Anna Bergmann markaðsstjóri World Class fór á strandarklúbb á Ibiza og var flott í zebra-mynstri líka en mynstrið er mjög vinsælt fyrir veturinn. 

Dama í rauðu

Sædís Lea, starfsmaður fjármálasviðs hjá LSR lífeyrissjóði og pílateskennari, rokkaði rautt á eyjunni góðu. 

Lengdi sumarið

Ofurskvísan Berglind Adolfsdóttir er enn að upplifa sumarið, nú á Ibiza.

Eins og heima hjá sér

Fasteignasalinn og þjálfarinn Tara Sif gæti vel ímyndað sér að búa á Ibiza og var mjög glöð að vera komin aftur þangað um helgina. Hún kenndi barre-tíma á ströndinni, djammaði á bát og naut sín í botn.

Draumalíf í bátsferð

Áhrifavaldurinn og leikkonan Kristín Pétursdóttir lét sig ekki vanta í Ibiza-ferðina og naut lífsins í báti. 

Kristín Péturs nýtur sín á Ibiza.Instagram

Hún, Tara Sif og Ásthildur Bára fóru með góðum skvísuhópi á tónleika hjá heimsfrægum plötusnúðum á föstudagskvöld.

Ásthildur, Tara og Kristín algjörar skvísur.Instagram

„Monster-in-law“

Pílates-drottningin Ragga Sveins sló á létta strengi á Instagram um helgina þegar hún fór með tengdadætrum sínum á gilligogg. „Monster-in-law,“ skrifaði hún meðal annars undir Instagram-mynd af þeim skvísum og grínaðist með að hún væri að kenna stelpunum að haga sér.

Ragga á þrjá syni sem hafa allir verið í atvinnumennsku í fótbolta en hún sjálf heillaðist að pílatesinu þegar hún bjó í Barcelona. Hún ræddi við Vísi um líf sitt og tilveru síðastliðið haust.

Hitaði upp fyrir Aron Can

Flugfreyjan Erna María Björnsdóttir var algjör skvísa á laugardagskvöld og naut sín vel fyrir stórtónleika hennar heittelskaða Arons Can. 

Brúðkaupsfín á Ítalíu

Áhrifavaldurinn Sólrún Diego birti glæsilegar myndir af sér í Mílanó en hún var gestur í brúðkaupi á Ítalíu á dögunum.

Hausttískudrottning

Þóra Valdimarsdóttir, listrænn stjórnandi danska tískuhússins Rotate, kann sannarlega að klæða sig og rokkaði fallega haustliti og skemmtileg lög af fötum í myndasyrpu sem hún birti á Instagram. Það er alltaf hægt að sækja tískuinnblástur til Þóru! 

23 ára afmælisskvís

Áhrifavaldurinn Rósa Kristín fagnaði 23 ára afmæli sínu á föstudag og klæddist grænum kjól við tilefnið.

Dorrit og Unnur að gellast í New York

Dorrit Moussaieff, fyrrum forsetafrú og athafnakona, og Unnur Eggertsdóttir, leikkona og lífskúnstner, áttu góðar stundir saman í New York. Þær ræddu ýmsa hluti tengda Íslandi og tóku margar skemmtilegar myndir af sér saman.

Hauststelpa í New York

Listræni stjórnandinn Júnía Lín er flutt til New York og elskar haustið þar. Júnía er með best klæddu Íslendingunum og á nýjum myndum sem hún birti á Instagram klæddist hún dökkbláu pilsi við jakka í stíl og rokkaði bindi. 

Elskar Suður-Frakkland

Athafnakonan Lana Björk, eigandi íþróttamerkisins Kenzen, elskar Suður-Frakkland og átti þar mjög elegant stundir í haust.

Glæsileg í Georgíu

Fyrirsætan og kokkurinn Anna Jia geislaði í brúðkaupi hjá vinum hennar í Georgíu. Anna Jia er alltaf glæsileg og skartaði steinaðri Prada-tösku við bláan ermalausan galakjól. Þvílíkur stæll! 

Nýr kafli hjá áhrifavaldastjörnum

Áhrifavaldaparið Helgi Jónsson og Birta Hlín hefur verið búsett í Danmörku í fjölda ára og hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlunum Instagram og TikTok. Þau eru að fara inn í nýjan kafla samkvæmt Instagram-færslu Helga og eru spennt fyrir honum.

Ný plata og stórglæsilegt teiti

Poppstjarnan Kolfreyja Sól, betur þekkt sem Alaska, gaf út plötu á föstudaginn og hélt stórglæsilegt útgáfuhóf á fimmtudagskvöld. 

Biður vinsamlegast um „læk“

Áhrifavaldurinn, útvarpskonan og sjónvarpsstjarnan Gugga í gúmmíbát biður fylgjendur sína vinsamlegast um að „læka“ nýjustu færsluna sem hún birti.

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