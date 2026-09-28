Pattra með pæju-padelmót Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 28. september 2026 20:02 Birta Líf, Sunneva Einars og Tara Sif létu sig ekki vanta á Padelmót sem Pattra hélt í samvinnu við Nicks-próteinbari og Danól. Thelma Arngríms Það var líf og fjör í nýju Padel-höllinni í Kópavogi síðastliðinn fimmtudag þegar áhrifavaldurinn og markaðsstjórinn Pattra Sriyanonge bauð ýmsum pæjum á Padelmót. Mótið var haldið í samvinnu við Danól og Nicks próteinbari og passað var vel upp á að þátttakendur yrðu ekki svangir á milli þess sem þeir hlupu um á vellinum. Meðal gesta voru fasteignasalinn Tara Sif, vöruhönnuðurinn Svana Lovísa, hlaðvarpsstýran Erna Hrund, teboðs-drottningarnar Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf Ólafsdóttir, þjálfarinn Gerður Jónsdóttir og svo lengi mætti telja. Gerður, sem er jafnan þekkt sem Gerða InShape, hafnaði þriðja sæti á mótinu. Rebekka Péturs, eigandi Former arkitekta, var í öðru sæti og hlaðvarpsstýran, raunveruleikastjarnan og áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir bar sigur úr býtum. Hér má sjá vel valdar myndir frá padelmótinu: Erna Hrund öflug.Thelma Arngríms Pattra og Sunneva hita upp fyrir mót.Thelma Arngríms Sunneva Einars er öflug í padel.Thelma Arngríms Elfa Arnardóttir, yfirmaður vörustýringar hjá Nova, og Erna Hrund spiluðu saman.Thelma Arngríms Skvísur fyrir mót.Thelma Arngríms Skvísur í skýjunum eftir padelið.Thelma Arngríms Stelpurnar lögðu allt í leikinn.Thelma Arngríms Padel er gríðarlega vinsæl íþrótt hérlendis í dag.Thelma Arngríms Pattra, Anna Sigurrós vörumerkjastjóri Nicks og Kamilla vörumerkjastjóri hjá Danól voru í skýjunum með viðburðinn.Thelma Arngríms Birta Líf og Svana Lovísa á hlaupum!Thelma Arngríms Pattra með fjólubláan Nicks hatt.Thelma Arngríms Glæsilegur bleikur padel-kjóll.Thelma Arngríms Gerða, Pattra, Erna Hrund og Svana Lovísa.Thelma Arngríms Svana Lovísa, eigandi blómastúdíósins Stúdíó Flamingo, skemmti sér vel.Thelma Arngríms Manúela Ósk og Sunneva Einars.Thelma Arngríms Mikil tilþrif!Thelma Arngríms Gerða lenti í þriðja sæti á mótinu.Thelma Arngríms Gerða veit hvað hún syngur á padelvellinum.Thelma Arngríms Tilbúin að stíga inn á völl.Thelma Arngríms Tara Sif var í stuði.Thelma Arngríms Birta Líf og Sunneva Einars stýra saman hlaðvarpinu Teboðið.Thelma Arngríms Pattra og Sóley Kristjánsdóttir, plötusnúður og vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni.Thelma Arngríms Pattra skellti í mynd.Thelma Arngríms Sunneva Einarsdóttir sigurvegari padelmótsins.Thelma Arngríms Birta Líf og Sunneva fara yfir plan fyrir leikinn.Thelma Arngríms Brosmildar eftir leik!Thelma Arngríms Rebekka Péturs glöð með annað sætið.Thelma Arngríms Líf og fjör í Padelhöllinni.Thelma Arngríms Gleðin var við völd.Thelma Arngríms Bleikir nicks-padelboltar og maikai skálar.Thelma Arngríms DJ Dóra Júlía þeytti skífum.Thelma Arngríms Hressar og kátar padeldömur.Thelma Arngríms Bleikir padelboltar í stíl við þemað.Thelma Arngríms Elfa Arnardóttir í góðum fíling.Thelma Arngríms Padel Samkvæmislífið Mest lesið „Þetta er bara nútímavændi“ Lífið Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Lífið Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par Lífið Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Lífið Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Lífið Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir Lífið Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Lífið Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Lífið Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum Tónlist „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Lífið Fleiri fréttir Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Sjá meira