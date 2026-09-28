Lífið

Pattra með pæju-padelmót

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Birta Líf, Sunneva Einars og Tara Sif létu sig ekki vanta á Padelmót sem Pattra hélt í samvinnu við Nicks-próteinbari og Danól.
Birta Líf, Sunneva Einars og Tara Sif létu sig ekki vanta á Padelmót sem Pattra hélt í samvinnu við Nicks-próteinbari og Danól. Thelma Arngríms

Það var líf og fjör í nýju Padel-höllinni í Kópavogi síðastliðinn fimmtudag þegar áhrifavaldurinn og markaðsstjórinn Pattra Sriyanonge bauð ýmsum pæjum á Padelmót.

Mótið var haldið í samvinnu við Danól og Nicks próteinbari og passað var vel upp á að þátttakendur yrðu ekki svangir á milli þess sem þeir hlupu um á vellinum. 

Meðal gesta voru fasteignasalinn Tara Sif, vöruhönnuðurinn Svana Lovísa, hlaðvarpsstýran Erna Hrund, teboðs-drottningarnar Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf Ólafsdóttir, þjálfarinn Gerður Jónsdóttir og svo lengi mætti telja. 

Gerður, sem er jafnan þekkt sem Gerða InShape, hafnaði þriðja sæti á mótinu. Rebekka Péturs, eigandi Former arkitekta, var í öðru sæti og hlaðvarpsstýran, raunveruleikastjarnan og áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir bar sigur úr býtum. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá padelmótinu: 

Erna Hrund öflug.Thelma Arngríms
Pattra og Sunneva hita upp fyrir mót.Thelma Arngríms
Sunneva Einars er öflug í padel.Thelma Arngríms
Elfa Arnardóttir, yfirmaður vörustýringar hjá Nova, og Erna Hrund spiluðu saman.Thelma Arngríms
Skvísur fyrir mót.Thelma Arngríms
Skvísur í skýjunum eftir padelið.Thelma Arngríms
Stelpurnar lögðu allt í leikinn.Thelma Arngríms
Padel er gríðarlega vinsæl íþrótt hérlendis í dag.Thelma Arngríms
Pattra, Anna Sigurrós vörumerkjastjóri Nicks og Kamilla vörumerkjastjóri hjá Danól voru í skýjunum með viðburðinn.Thelma Arngríms
Birta Líf og Svana Lovísa á hlaupum!Thelma Arngríms
Pattra með fjólubláan Nicks hatt.Thelma Arngríms
Glæsilegur bleikur padel-kjóll.Thelma Arngríms
Gerða, Pattra, Erna Hrund og Svana Lovísa.Thelma Arngríms
Svana Lovísa, eigandi blómastúdíósins Stúdíó Flamingo, skemmti sér vel.Thelma Arngríms
Manúela Ósk og Sunneva Einars.Thelma Arngríms
Mikil tilþrif!Thelma Arngríms
Gerða lenti í þriðja sæti á mótinu.Thelma Arngríms
Gerða veit hvað hún syngur á padelvellinum.Thelma Arngríms
Tilbúin að stíga inn á völl.Thelma Arngríms
Tara Sif var í stuði.Thelma Arngríms
Birta Líf og Sunneva Einars stýra saman hlaðvarpinu Teboðið.Thelma Arngríms
Pattra og Sóley Kristjánsdóttir, plötusnúður og vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni.Thelma Arngríms
Pattra skellti í mynd.Thelma Arngríms
Sunneva Einarsdóttir sigurvegari padelmótsins.Thelma Arngríms
Birta Líf og Sunneva fara yfir plan fyrir leikinn.Thelma Arngríms
Brosmildar eftir leik!Thelma Arngríms
Rebekka Péturs glöð með annað sætið.Thelma Arngríms
Líf og fjör í Padelhöllinni.Thelma Arngríms
Gleðin var við völd.Thelma Arngríms
Bleikir nicks-padelboltar og maikai skálar.Thelma Arngríms
DJ Dóra Júlía þeytti skífum.Thelma Arngríms
Hressar og kátar padeldömur.Thelma Arngríms
Bleikir padelboltar í stíl við þemað.Thelma Arngríms
Elfa Arnardóttir í góðum fíling.Thelma Arngríms
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