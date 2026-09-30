Misstu þrettán ára dóttur sína

Bandaríski leikarinn Chad Lowe og framleiðandinn Kim Painter hafa misst dóttur sína Fiona Hepler Lowe. Fjölskyldan staðfestir þetta í tilkynningu til fjölmiðla en stúlkan var einungis þrettán ára gömul.
People hefur eftir fjölskyldunni að hún sé í sárum vegna fráfallsins. „Systur hennar dáðust að henni og foreldrar hennar elskuðu hana heitt. Hún var sannarlega ljósið í lífi okkar,“ segir í yfirlýsingu foreldranna. Fiona fæddist 16. nóvember 2012 og var miðjubarn foreldra sinna sem eiga einnig hina sautján ára gömlu Mabel og yngri systur Fionu Nixie sem er tíu ára.
Lowe er þekktur fyrir hlutverk sitt sem Jesse McKenna í dramaþáttunum Life Goes On og hefur einnig leikið í þáttum á borð við Pretty Little Liars, 24, Bráðavaktinni og Melrose Place. Hann er yngri bróðir leikarans Rob Lowe. Hann birti mynd af Fionu á síðasta ári þar sem fjölskyldan fagnaði því að stúlkan væri orðin unglingur.
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Fjölskyldan minnist Fionu sem „ástríkrar ungrar stúlku“ sem hafi verið klár, skapandi og elskað að dansa. Fjölskyldan biðlar til fjölmiðla um að virða einkalíf sitt á þessari stundu.
Ekki kemur fram í tilkynningu hennar hvernig stúlkan lést en í sömu tilkynningu biðla þau til þeirra sem kljást við andlega erfiðleika eða þekkja einhvern í þeirri stöðu að leita sér hjálpar.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.1799.