Lífið

Nadine og Þór­hildur byrja með nýtt hlaðvarp

Boði Logason skrifar
Þórhildur Þorkelsdóttir og Nadine Guðrún Yaghi hafa haldið úti einu vinsælasta hlaðvarpi landsins í að verða fimm ár.
Þórhildur Þorkelsdóttir og Nadine Guðrún Yaghi hafa haldið úti einu vinsælasta hlaðvarpi landsins í að verða fimm ár. Elva Þrastardóttir

Aðdáendur hlaðvarpsþáttana Eftirmála eiga von á góðu en stjórnendurnir Nadine Guðrún Yaghi og Þórhildur Þorkelsdóttir hafa sett í loftið nýja áskriftarþætti sem heita Önnur mál. 

Hlaðvarpsþættirnir Eftirmál komu fyrst út í mars árið 2022 og er eitt allra vinsælasta hlaðvarp landsins með tugþúsundir hlustana á hvern þátt. Hlustanir frá upphafi eru meira ein og hálf milljón.

„Önnur mál verða persónulegri þættir þar sem við tölum um þau mál sem við höfum áhuga á en hafa ekki beint passað inn í Eftirmál. Við ætlum líka að fjalla um alls konar málefni líðandi stundar, t.d. stór frétta- og sakamál og ræða þau á mannamáli,“ segir Þórhildur í samtali við Vísi.

Hægt er að kaupa áskrift á eftirmal.is

Önnur mál verður áskriftarþáttur og er fyrsti þáttur kominn í loftið.Elva Þrastardóttir

Nýju þættirnir koma út tvisvar í mánuði og verða í anda Eftirmála.

„Við munum við líka birta aukaefni og fjalla um ýmsar hliðar mála sem við komum kannski ekki í Eftirmál - eða ef að það verða vendingar í málunum eftir að þættirnir koma út, einhverjar upplýsingar sem við viljum koma til hlustenda. Okkur hefur líka lengi langað að taka viðtöl við áhugavert fólk sem hefur sögur að segja sem kannski ekki allir þekkja og eru ekki týpísk fréttamál. Við erum með langan lista af viðmælendum sem við hlökkum til að spjalla við í Öðrum málum.“

Samhliða útgáfu þáttanna Önnur mál munu þær halda áfram útgáfu Eftirmála aðra hverja viku.

„Við höfum hingað til sinnt hlaðvarpinu í okkar frítíma og dundað okkur við að taka upp þætti þegar tækifæri gefst en við höfum alltaf fengið mikla hvatningu frá hlustendum að gefa út meira efni. Okkur finnst þetta vera rétti tíminn til að stækka konseptið. Við erum báðar að klára fæðingarorlof og ákváðum þá að keyra bara almennilega á þetta og byrja að gefa út efni reglulega - þetta er það skemmtilegasta sem við gerum,“ segir Þórhildur.

Hægt er að hlusta á alla þætti Eftirmála og nýju þættina, Önnur mál, á hlaðvarpssíðu Tals.

Hlaðvörp Eftirmál


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