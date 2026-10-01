Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Boði Logason skrifar 1. október 2026 06:00 Þórhildur Þorkelsdóttir og Nadine Guðrún Yaghi hafa haldið úti einu vinsælasta hlaðvarpi landsins í að verða fimm ár. Elva Þrastardóttir Aðdáendur hlaðvarpsþáttana Eftirmála eiga von á góðu en stjórnendurnir Nadine Guðrún Yaghi og Þórhildur Þorkelsdóttir hafa sett í loftið nýja áskriftarþætti sem heita Önnur mál. Hlaðvarpsþættirnir Eftirmál komu fyrst út í mars árið 2022 og er eitt allra vinsælasta hlaðvarp landsins með tugþúsundir hlustana á hvern þátt. Hlustanir frá upphafi eru meira ein og hálf milljón. „Önnur mál verða persónulegri þættir þar sem við tölum um þau mál sem við höfum áhuga á en hafa ekki beint passað inn í Eftirmál. Við ætlum líka að fjalla um alls konar málefni líðandi stundar, t.d. stór frétta- og sakamál og ræða þau á mannamáli,“ segir Þórhildur í samtali við Vísi. Hægt er að kaupa áskrift á eftirmal.is Önnur mál verður áskriftarþáttur og er fyrsti þáttur kominn í loftið.Elva Þrastardóttir Nýju þættirnir koma út tvisvar í mánuði og verða í anda Eftirmála. „Við munum við líka birta aukaefni og fjalla um ýmsar hliðar mála sem við komum kannski ekki í Eftirmál - eða ef að það verða vendingar í málunum eftir að þættirnir koma út, einhverjar upplýsingar sem við viljum koma til hlustenda. Okkur hefur líka lengi langað að taka viðtöl við áhugavert fólk sem hefur sögur að segja sem kannski ekki allir þekkja og eru ekki týpísk fréttamál. Við erum með langan lista af viðmælendum sem við hlökkum til að spjalla við í Öðrum málum.“ Samhliða útgáfu þáttanna Önnur mál munu þær halda áfram útgáfu Eftirmála aðra hverja viku. „Við höfum hingað til sinnt hlaðvarpinu í okkar frítíma og dundað okkur við að taka upp þætti þegar tækifæri gefst en við höfum alltaf fengið mikla hvatningu frá hlustendum að gefa út meira efni. Okkur finnst þetta vera rétti tíminn til að stækka konseptið. Við erum báðar að klára fæðingarorlof og ákváðum þá að keyra bara almennilega á þetta og byrja að gefa út efni reglulega - þetta er það skemmtilegasta sem við gerum,“ segir Þórhildur. Hægt er að hlusta á alla þætti Eftirmála og nýju þættina, Önnur mál, á hlaðvarpssíðu Tals. Hlaðvörp Eftirmál Mest lesið Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Lífið Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Lífið Sótti kvittunina í ruslið og vann draumaferð til Ástralíu Lífið samstarf Misstu þrettán ára dóttur sína Lífið Staðráðnar í að koma sterkari til baka Tíska og hönnun Mikil þátttaka í Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss Lífið samstarf Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust Bíó og sjónvarp Bransafólk í blússandi fíling Bíó og sjónvarp Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Lífið Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Lífið Fleiri fréttir Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Sjá meira