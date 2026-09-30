Bransafólk í blússandi fíling Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 30. september 2026 13:11 Það var margt um manninn á opnunarhófi RIFF. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Kvikmyndahátíðin RIFF opnaði með pomp og prakt um helgina og fjöldi fólks kom saman í Háskólabíói við hátíðlega athöfn. Ráðherrar, bransafólk, leikarar og plötusnúðar skemmtu sér fram eftir kvöldi. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík var sett í 23. sinn á föstudag og uppselt var í bæði sal 1 og 2 á opnunarmyndina, The Last First: Winter K2, sem fjallar, eins og frægt er orðið, um örlagaríka tilraun háfjallakappans Johns Snorra Sigurjónssonar í febrúar 2021 til að verða fyrstur manna til að komast á tind fjallsins K2 að vetri til.Áður en sýning hófst flutti Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF, stutt ávarp, og Margrét Örnólfsdóttir, handritshöfundur og tónlistarkona, flutti hina árlegu Hátíðargusu. Logi Már Einarsson, ráðherra menningarmála, setti svo RIFF 2026 formlega.Eftir opnunarmyndina var slegið upp opnunarpartýi þar sem DJ Torfi þeytti skífum og keyrði upp stemninguna í Háskólabíói. Hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu: Sigyn Jara, Tómas Arnar Þorláksson og Brjánn Hróbjartsson.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir. Elísabet Ronaldsdóttir, David Leitch, Kelly McCormickDiana Michaličová og Heiða Helgadóttir Einar Bárðarson.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Ágúst Guðmundsson, kvikmyndaleikstjóri, í góðum félagsskap. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Anu Kaunisaho og Markku Heikkinen, leikstjóri The Arctic Circle of Lust.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Jóna Vigdís Kristinsdóttir og Friðrik Þór Friðriksson.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Ragnhildur Vala Johnsdóttir, Kjartan Orri Johnsson, börn John Snorra Sigurjónssonar.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Hrönn Marinósdóttir og Sigríður Snævarr. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Gestir voru flott klæddir. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir DJ Margeir og Tristan sonur hans.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Hrönn og Logi Már Einarsson.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Sigríður Pétursdóttir og Garðar Agnarsson Hall. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Maria Jemenez, götubitadrottning og Hrönn Marinósdóttir.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir Sólrún Björk Guðmundsdóttir og Erla Jóhannsdóttir.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir DJ Torfi tróð upp.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir RIFF Samkvæmislífið Bíó og sjónvarp Kvikmyndahús Tengdar fréttir Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Tómas Guðbjartsson segir John Snorra og samferðalanga hans í örlagaríkri vetrarferð á K2 hafa verið svikna af hópi Nepala sem hafi fundist nóg komið að vera alltaf varaskeifur hvítra ferðalanga. Þeir hafi komið sér fyrstir á toppinn að vetrarlagi í skjóli nætur. 30. september 2026 10:50 „Það voru margir með tár á hvarmi“ Hátíðarstjórnandi Riff segir ýmsa hafa gengið af opnunarmynd hátíðarinnar með tár á hvarmi í gær. Myndin segir frá hinstu för Johns Snorra sem lést við það að ganga upp K2 að vetri til. Það hafi verið mögnuð upplifun að sjá myndina með fjölskyldu og vinum Johns. 25. september 2026 11:54 Mest lesið Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Lífið Misstu þrettán ára dóttur sína Lífið Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Lífið Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust Bíó og sjónvarp Karl Th. Birgisson borinn til grafar Lífið Staðráðnar í að koma sterkari til baka Tíska og hönnun Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Lífið Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Lífið Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Lífið Bransafólk í blússandi fíling Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Bransafólk í blússandi fíling Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust Hjónin David Leitch og Kelly McCormick hlutu heiðursverðlaun RIFF Hlaut óvænt heiðursverðlaun RIFF Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu „Þetta snýst um líf og dauða“ Níu bíómyndir sem berjast um heitustu verðlaunin Gömul leyndarmál koma upp á yfirborðið Streymisveitan Apple TV loksins á Íslandi Hinsta ferð Johns Snorra á hvíta tjaldið Sjónvarp Símans opnar veitu helgaða bresku sjónvarpsefni Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Af TikTok á skjáinn Carla Jeffery látin 33 ára að aldri Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Jörðin undir fótum okkar framlag Íslands til Óskarsverðlauna Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Klaufskar löggur, kvartanir yfir kynlífi og kúkur á húddi Stjörnurnar syngja inn haustið Stjörnufans á frumsýningu Um tímann og vatnið Rödd Eyrnaslapa og Optimusar Prime er öll Tim Curry er látinn Hasarmyndahjón heiðursgestir á RIFF Áhrifamikil rómantísk gamanmynd fær framhald Harington tekur við af uppteknum Hoult Ástin sem eftir er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Meghan snýr aftur á skjáinn Etur kappi við Obama og Reynolds Bautista hleypur í skarðið Depp í viðræðum um endurkomu sem Jack Sparrow Sjá meira