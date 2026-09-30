Bíó og sjónvarp

Bransafólk í blússandi fíling

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var margt um manninn á opnunarhófi RIFF.
Það var margt um manninn á opnunarhófi RIFF. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir

Kvikmyndahátíðin RIFF opnaði með pomp og prakt um helgina og fjöldi fólks kom saman í Háskólabíói við hátíðlega athöfn. Ráðherrar, bransafólk, leikarar og plötusnúðar skemmtu sér fram eftir kvöldi.

Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík var sett í 23. sinn á föstudag og uppselt var í bæði sal 1 og 2 á opnunarmyndina, The Last First: Winter K2, sem fjallar, eins og frægt er orðið, um örlagaríka tilraun háfjallakappans Johns Snorra Sigurjónssonar í febrúar 2021 til að verða fyrstur manna til að komast á tind fjallsins K2 að vetri til.

Áður en sýning hófst flutti Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF, stutt ávarp, og Margrét Örnólfsdóttir, handritshöfundur og tónlistarkona, flutti hina árlegu Hátíðargusu. Logi Már Einarsson, ráðherra menningarmála, setti svo RIFF 2026 formlega.

Eftir opnunarmyndina var slegið upp opnunarpartýi þar sem DJ Torfi þeytti skífum og keyrði upp stemninguna í Háskólabíói. Hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu: 

Sigyn Jara, Tómas Arnar Þorláksson og Brjánn Hróbjartsson.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir.
Elísabet Ronaldsdóttir, David Leitch, Kelly McCormickDiana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Einar Bárðarson.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Ágúst Guðmundsson, kvikmyndaleikstjóri, í góðum félagsskap. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Anu Kaunisaho og Markku Heikkinen, leikstjóri The Arctic Circle of Lust.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Jóna Vigdís Kristinsdóttir og Friðrik Þór Friðriksson.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Ragnhildur Vala Johnsdóttir, Kjartan Orri Johnsson, börn John Snorra Sigurjónssonar.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Hrönn Marinósdóttir og Sigríður Snævarr. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Gestir voru flott klæddir. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
DJ Margeir og Tristan sonur hans.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Hrönn og Logi Már Einarsson.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Sigríður Pétursdóttir og Garðar Agnarsson Hall. Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Maria Jemenez, götubitadrottning og Hrönn Marinósdóttir.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
Sólrún Björk Guðmundsdóttir og Erla Jóhannsdóttir.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
DJ Torfi tróð upp.Diana Michaličová og Heiða Helgadóttir
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