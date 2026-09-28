Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. september 2026 09:15 Dorrit kann að njóta lífsins. Instagram Fyrrum forsetafrúin og athafnakonan Dorrit Moussaieff er orðin mikil samfélagsmiðlastjarna. Í nýjustu færslu sinni skellti Dorrit hún út í göngu umkringd íslenskri haustlitadýrð og ákvað að nýta tækifærið og þvo hárið í læk. Sámur, hundurinn hennar, var ekki hrifinn af sólinni og beið þolinmóður eftir að hún væri búin að baða sig. Það fór vel um hann í skugga á bak við stein. Rúmlega tíu þúsund manns fylgja Dorrit á Instagram og þar er hún dugleg að deila ýmsum ævintýrum. Hún og leikkonan Unnur Eggertsdóttir áttu til dæmis skemmtilegar stundir saman í New York á dögunum og voru duglegar að deila myndum af því. View this post on Instagram A post shared by Unnur (Una) Eggertsdóttir 🇮🇸 (@youcancallmeuna__) Þar skrifaði Dorrit athugasemdina: „Svo gaman að hittast, þrátt fyrir slæmt hár,“ enda hafði hún ekki gott aðgengi að íslenskum uppsprettum vestanhafs! Mest lesið Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Lífið Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Lífið Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Lífið Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir Lífið Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Lífið Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Lífið Myndaveisla: Aron Can var ekkert að flækja þetta Tónlist Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Lífið Taylor Swift sló met á VMA-hátíðinni Tónlist 50+: Ertu að verða (eða orðin/n) eins og pabbi þinn eða mamma? Áskorun Fleiri fréttir Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Stjörnulífið: Heitustu skvísur landsins mála Ibiza rauða Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Krakkatía vikunnar: Tjútt, tjull og feitir bangsar Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Greiðir sér hálfan milljarð í arð Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Edda með tárin í augunum Fyrrverandi maður Clancy á von á barni Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Sjá meira