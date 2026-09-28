Lífið

Dorrit þvoði hárið í ís­lenskri náttúru

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Dorrit kann að njóta lífsins.
Dorrit kann að njóta lífsins. Instagram

Fyrrum forsetafrúin og athafnakonan Dorrit Moussaieff er orðin mikil samfélagsmiðlastjarna. Í nýjustu færslu sinni skellti Dorrit hún út í göngu umkringd íslenskri haustlitadýrð og ákvað að nýta tækifærið og þvo hárið í læk.

Sámur, hundurinn hennar, var ekki hrifinn af sólinni og beið þolinmóður eftir að hún væri búin að baða sig. Það fór vel um hann í skugga á bak við stein. 

Rúmlega tíu þúsund manns fylgja Dorrit á Instagram og þar er hún dugleg að deila ýmsum ævintýrum. Hún og leikkonan Unnur Eggertsdóttir áttu til dæmis skemmtilegar stundir saman í New York á dögunum og voru duglegar að deila myndum af því. 

Þar skrifaði Dorrit athugasemdina: „Svo gaman að hittast, þrátt fyrir slæmt hár,“ enda hafði hún ekki gott aðgengi að íslenskum uppsprettum vestanhafs!  



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