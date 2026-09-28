Danski leikstjórinn Thomas Vinterberg setti vini sínum danska leikaranum Thomas Bo Larsen afarkosti og sagði honum að ef hann gæfi áfengisdrykkju ekki upp á bátinn gæti hann ekki unnið með honum aftur. Vinterberg opnar sig um þetta ásamt nánustu vinum og fjölskyldu danska leikarans sem meðal annars hefur komið fram í íslensku sjónvarpsþáttunum Ófærð.
Fjallað er um áfengisfíkn leikarans í nýjum sjónvarpsþætti í danska ríkisútvarpinu, en tekið fram að leikarinn hafi nú verið edrú í tólf ár. Þar er rætt við Thomas Vinterberg sem kynntist nafna sínum í leiklistarskóla árið 1992. Þeir hafa síðan unnið saman við þekktustu myndir Danmerkur, meðal annars kvikmyndirnar Jagten og Druk. Þá fór Bo Larsen með hlutverk í þriðju seríu af Ófærð 3 og ræddi um Íslandsdvöl sína við Fréttablaðið árið 2020.
Vinterberg segir að hann hafi orðið að vinna með Bo Larsen þegar hann kynntist honum 1992. Síðan hafi tekið við mikil velgengni og vinir leikarans aldrei hugsað að hann ætti erfitt með sína áfengisneyslu.
„Á þessum tíma sé ég bara mann sem lifir lífinu til fulls, ég sé enga misnotkun,“ segir Vinterberg í sjónvarpsþættinum. Síðan hafi komið upp atvik við tökur á Jagten árið 2012 þar sem Bo Larsen man ekki línurnar sínar á setti, auk þess sem vodkaflaska fansnt í fataskáp hans.
Vinterberg segist lengi hafa óttast að tala við vin sinn um málið, hafi raunar ekki fengið sig til þess fyrr en Bo Larsen fór sjálfur í meðferð, svokallaða 12 spora meðferð AA-samtakanna. Eitt af skrefunum hafi snúist um að biðja vini og vandamenn afsökunar og segist Vinterberg þá hafa séð sér leik á borði. Hann segist hafa boðið honum út að borða og sett honum afarkosti.
„Þetta er tækifærið mitt til að gera gagn fyrir Thomas. Ef hann fellur aftur núna, þá er það hræðilegt, og það er núna sem ég get talað við hann. Það er núna sem ég hef aðgang að honum. Svo þar lagði ég allt í þetta samtal.“
Stikla úr kvikmyndinni Druk sem Vinterberg leikstýrði og Bo Larsen lék í.