Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson er spenntur að sjá sína menn er þeir mæta Eistlandi á Laugardalsvelli í Þjóðadeild karla í fótbolta.
Ísland er að spila fyrsta keppnisleikinn frá því á síðasta ári og jafnframt fyrsta leikinn á heimavelli síðan í fyrra einnig. Biðin hefur verið löng fyrir Arnar.
„Ég er búinn að bíða frekar lengi. Það er alveg langt síðan það var alvöru keppnisleikur. Langt síðan við spiluðum á heimavelli líka. Við erum búnir að flakka töluvert um allan heim síðustu mánuði þannig að það er bara mjög jákvætt að vera komnir aftur á okkar glæsilega heimavöll,“ segir Arnar en Ísland hefur spilað leiki í Kanada, Bandaríkjunum og Japan á þessu ári.
Eistland er fyrsta verkefni Íslands í Þjóðadeildinni sem er sá fyrsti sem Ísland spilar í C-deild keppninnar. Eistland er neðst á heimslista FIFA af liðunum fjórum í riðlinum en Ísland efst.
Krafan er því skýr fyrir leik morgundagsins.
„Já, það er það. Við getum ekkert falið okkur bak við þá staðreynd að við erum í efsta styrkleikaflokki. Við eigum að taka því með mikilli ábyrgð, án þess að vera of hrokafullir og sýna fram á góða frammistöðu, sýna fram á hvað við erum búnir að læra á þessu ári og síðasta ári. Spilandi á móti sterkum liðum og gera vel í langa kafla í þeim leikjum sem mun vonandi skila sér í góðri frammistöðu á laugardaginn og svo í næstu leiki í þessum riðli,“ segir Arnar.
Þetta er breiður leikmannahópur. Það er erfitt að velja þetta lið. Eigum við von á einhverju óvæntu á morgun?
„Já, það má alveg mögulega koma eitthvað sem kemur kannski á óvart. En miðað við hvernig við erum búnir að tala undanfarið að þá kannski kemur það ekki beint á óvart. En svo erum við líka kannski að nálgast heimaleik og útileik á aðeins mismunandi hátt.
„Ég nefndi á fundinum áðan að við erum töluvert ofar en Eistland. Þannig að það fylgir okkur viss ábyrgð svolítið að taka leikinn til þeirra. Það fylgir okkur ábyrgð að taka smá áhættu til þess að negla sér þrjú stig en jafnframt að hafa það í huga að við þurfum líka að spila sterka vörn,“ segir Arnar.
Þetta er fyrsti leikur af fjórum á ellefu dögum þar sem eru flug milli landa fyrir hvern einasta leik. Hefurðu einhverjar áhyggjur af því eða þarf kannski bara að dreifa álagi þeim mun meira?
„Ég held það. Ég og við erum að renna blint í sjóinn og strákarnir líka. Ég meina, Þjóðverjarnir fóru þá leið að velja 44 leikmenn, hversu gáfulegt sem það er, en þetta er bara, þetta verða kannski bara trial and errors,“
„Þú munt kannski gera einhver mistök hingað og þangað og þá þarf að læra. En þú hefur ekkert efni á að gera mörg mistök og ég á eftir að sjá það að einhverjir leikmenn séu að fara að byrja og spila fjóra 90 mínútna leiki. Ég held að það sé ekki alveg að fara að gerast,“
„Þannig að við höfum verið að vinna að því markvisst núna að stækka hópinn okkar og höfum talað alveg digurbarkalega um það. Þannig að nú er þá kominn tími til að sýna það að við getum nýtt okkar stóra og sterka hóp í þessari deild,“ segir Arnar að lokum.
Fleira kemur fram í viðtalinu við Arnar sem má sjá í spilaranum.