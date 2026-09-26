Arnar Gunnlaugsson leitar rétta jafnvægisins milli sterks varnarleiks og sóknarleiks er Ísland mætir Eistlandi í Þjóðadeild karla í fótbolta í dag.
Fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson missti af öllum leikjum Íslands í undankeppni HM á síðasta ári. Andri Lucas Guðjohnsen var öflugur í hans fjarveru sem og Albert Guðmundsson en alla fjóra má flokka sem framherja sem spila miðsvæðis, fremur en á köntunum.
Er hausverkur fyrir Arnar að koma þeim öllum fyrir í liðinu?
„Þetta er sem betur fer orðið þannig í þessum nútímafótbolta að varnarleikur og sóknarleikur er bara tvennt ólíkt þannig að það er hægt að bregða sér í allra kvikinda líki þegar við erum með boltann,“ segir Arnar og bætir við:
„En svo þurfa menn kannski að sætta sig við að verjast kannski ekki alveg beint í þeirra leikstöðu og ef við ætlum að koma fyrir leikmönnum sem eru nefndir, Orra, Andra Lucas, með Alberti, með Hákoni (Arnari Haraldssyni) og við erum að spila kannski ákveðið leikkerfi, segjum bara 4-4-2, að þá er augljóst mál að sumir þurfa kannski að verjast í kannski ekki beinni uppáhaldsleikstöðu,“
„En um leið og við fáum boltann þá eiga þeir að hugsa um það. Hákon hugsar sem tía. Albert á að hugsa sem tía og Andri Lucas er nía og Orri sem nía. Þannig munum við kannski fá það besta út úr þeim af því við viljum hafa þessa stráka í sama liði en þeir þurfa svo sannarlega að læra inn á það og þeir hafa gert það mjög vel hingað til að sætta sig við að spila sterka varnarleiki í kannski ekki alveg sinni bestu stöðu,“ segir Arnar.
Varnarlínan er fámenn fyrir þetta verkefni líkt og um hefur verið rætt. Arnar er þá spurður léttúðlega að því hvort hann vilji ekki taka blaðsíðu úr bók föður landsliðsfyrirliðans og hans gamla keppinautar í toppbaráttu Bestu deildarinnar, Óskars Hrafns Þorvaldssonar.
KR-ingar hafa vakið athygli í Bestu deildinni í sumar fyrir að spila löngum köflum með einn varnarmann í öftustu línu þegar liðið er með boltann og ýta rest fram.
„Já, það væri óskandi,“ segir Arnar og hlær.
„Ef það væri væri hægt í landsliðsfótbolta því ég hef mjög gaman af svoleiðis fótbolta sko. En við þurfum að vera kannski klókir og bera virðingu því að á þessu stigi þá er alltaf einn, tveir – og það fer eftir því hversu gott liðið er – sem geta meitt okkur með sínum hæfileikum,“
„Vonandi verður leikmyndin svipuð á móti Aserbaídsjan þar sem við vorum töluvert meira með boltann en þess háttar,“ segir Arnar og vísar til 5-0 sigurs Íslands á Aserum í undankeppni HM á Laugardalsvelli í fyrra.
Hann gerir sér þó grein fyrir að Eistland sé skeinuhætt lið, þó það sé lægra skrifað en Ísland.
„Þeir gerðu jafntefli við Úkraínu, Norðmönnum gekk mjög illa að skapa sér færi á móti Eistlandi, alveg langa kafla í þeim leikjum þannig að þetta verður krefjandi og þetta verður kannski þolinmæðisverk líka að brjóta niður lágvörn,“
„Og það svo sem gerist ekkert oft í íslensku landsliði að þurfa að glíma mikið við lágvörn. Vanalega erum við lágvarnarliðið. En við erum búnir að vinna hart að því síðustu 18 mánuði að geta stýrt og stjórnað þessum leikjum og við sýndum það einmitt í Aserbaídsjan að það er vel mögulegt.
„Þannig að ég er bara fyrst og fremst rosa spenntur að sjá að við getum haldið áfram þar sem frá var horfið. Það var sterk frammistaða á móti Japan, sterk frammistaða á móti Argentínu, langa kafla í þeim leik, og við tökum það inn í leikinn á morgun, ekki vera að byrja aftur á byrjunarreit eins og við gerðum á móti Kósovó heldur við erum að sýna fram á það með hverjum glugganum að við erum að stíga eitthvað skref fram á við,“ segir Arnar.
Leikur Íslands og Eistlands er klukkan 16:00 á Laugardalsvelli í dag. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport í opinni dagskrá.