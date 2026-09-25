Stjórnvöld á Ítalíu hafa bannað búrkur og níkab í skólum landsins. Þá má hlutfall nemenda sem ekki eru með ítalskan ríkisborgararétt eða tala litla ítölsku í bekk ekki vera hærra en þrjátíu prósent.
Haft er eftir Giuseppe Valditara, menntamálaráðherra Ítalíu, í grein ítalska miðilsins Ansa að takmarkanirnar séu gerðar til að forðast „gettóbekki“ í skólum landsins. Ef barn talar ekki ítölsku og foreldrar þess ekki heldur er þeim skylt að fara á ítölskunámskeið.
Giorgia Melon, forsætisráðherra Ítalíu, segir bannið á búrkum og níkab vera jafnréttismál kynjanna. Enginn ætti að ákveða það fyrir konur að þær þurfi að fela andlit sitt. Þeim sem brjóta lögin verður gert að greiða sekt.
Drög frumvarpsins fóru í dreifingu skömmu áður en það var tekið fyrir í ríkisstjórninni. Þar kom upphaflega fram að börn foreldra sem neituðu að læra ítölsku yrðu tekin af þeim. Þær hugmyndir náðu þó ekki í endanlegt frumvarp og þurfa foreldrar eingöngu að greiða sekt ef þeir eða börnin læra ekki tungumálið.