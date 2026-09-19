Jón Dagur Þorsteinsson var hetja Herthu Berlín í kvöld þegar hann skoraði tvö mörk utan teigs í frábærum 2-1 sigri á útivelli gegn Dynamo Dresden í þýsku 2. deildinni í fótbolta.
Fullkomin byrjun tímabilsins heldur því áfram hjá Jóni Degi og félögum því Hertha Berlín er með fullt hús stig á toppi deildarinnar, eftir sex leiki.
Jón Dagur hefur fengið mikið hrós fyrir sinn þátt í þessari frábæru byrjun og náð að láta ljós sitt skína eftir að hafa átt erfitt uppdráttar á síðustu leiktíð.
Dresden komst yfir á tíundu mínútu í kvöld en Jón Dagur náði að jafna metin eftir tæplega hálftíma leik, með góðu skoti utan vítateigsbogans.
Það var svo komið fram á 80. mínútu þegar Jón Dagur skoraði sitt annað mark, sem reyndist sigurmark leiksins, og nú með enn fastara skoti við vítateigsbogann.
Jón Dagur hefur þar með þegar skorað þrjú mörk í deildinni á þessari leiktíð og átt eina stoðsendingu. Hann ætti því að mæta fullur sjálfstrausts til Reykjavíkur nú þegar við taka leikir með íslenska landsliðinu í Þjóðadeildinni. Þar er fyrsti leikur við Eistland á Laugardalsvelli á laugardaginn eftir viku.