Fótbolti

Jón Dagur mætir sjóð­heitur í lands­leikina

Sindri Sverrisson skrifar
Jón Dagur Þorsteinsson fagnar öðru marki sínu gegn Dresden í kvöld.
Jón Dagur Þorsteinsson fagnar öðru marki sínu gegn Dresden í kvöld. @herthaberlin

Jón Dagur Þorsteinsson var hetja Herthu Berlín í kvöld þegar hann skoraði tvö mörk utan teigs í frábærum 2-1 sigri á útivelli gegn Dynamo Dresden í þýsku 2. deildinni í fótbolta.

Fullkomin byrjun tímabilsins heldur því áfram hjá Jóni Degi og félögum því Hertha Berlín er með fullt hús stig á toppi deildarinnar, eftir sex leiki.

Jón Dagur hefur fengið mikið hrós fyrir sinn þátt í þessari frábæru byrjun og náð að láta ljós sitt skína eftir að hafa átt erfitt uppdráttar á síðustu leiktíð.

Dresden komst yfir á tíundu mínútu í kvöld en Jón Dagur náði að jafna metin eftir tæplega hálftíma leik, með góðu skoti utan vítateigsbogans.

Það var svo komið fram á 80. mínútu þegar Jón Dagur skoraði sitt annað mark, sem reyndist sigurmark leiksins, og nú með enn fastara skoti við vítateigsbogann.

Jón Dagur hefur þar með þegar skorað þrjú mörk í deildinni á þessari leiktíð og átt eina stoðsendingu. Hann ætti því að mæta fullur sjálfstrausts til Reykjavíkur nú þegar við taka leikir með íslenska landsliðinu í Þjóðadeildinni. Þar er fyrsti leikur við Eistland á Laugardalsvelli á laugardaginn eftir viku.

Þýski boltinn

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