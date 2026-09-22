Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Valur Páll Eiríksson skrifar 22. september 2026 15:00 Gylfi Þór Sigurðsson gleður unga aðdáendur sem fengu plaköt árituð af öllu liðinu. Vísir/Anton Brink Landsliðsmenn Íslands hituðu upp fyrir æfingu dagsins á Laugardalsvelli með því að hitta unga aðdáendur og veita eiginhandaráritanir. Það var heldur kuldalegt, líkt og iðulega er þegar landsliðið kemur saman í september. Strákarnir okkar komu saman til æfinga í dag og hófu undirbúning fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni. Fjórir leikir eru fram undan, sá fyrsti við Eistland á Laugardalsvelli á laugardaginn kemur. Anton Brink var með myndavélina á lofti í Laugardalnum í dag og afraksturinn má sjá að neðan. Fjölmennur hópur barna hitti landsliðsmennina í dag.Vísir/Anton Brink Ísland, landslið karlaVísir/Anton Brink Arnar Gunnlaugsson heldur kuldalegur.Vísir/Anton Brink Ísak Bergmann himinlifandi að vera kominn í landsliðsverkefni.Vísir/Anton Brink Hitað upp.Vísir/Anton Brink Albert Guðmundsson skemmtir sér vel á æfingu dagsins.Vísir/Anton Brink Hákon Rafn Valdimarsson verður líklega í markinu í komandi leik.Vísir/Anton Brink Vísir/Anton Brink Landslið karla í fótbolta KSÍ Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Íslenski boltinn Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Fótbolti Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Íslenski boltinn Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Fótbolti Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Fótbolti Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Íslenski boltinn Fleiri fréttir Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu „Mér finnst það ekki vandamál“ Draga verulega úr umfjöllun um leiki Írlands við Ísraels Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Dagur Dan glímdi við Messi í nótt Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Sjá meira