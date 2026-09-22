Fótbolti

Mynda­syrpa: Á­ritanir og æfing í Laugar­dalnum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson gleður unga aðdáendur sem fengu plaköt árituð af öllu liðinu.
Gylfi Þór Sigurðsson gleður unga aðdáendur sem fengu plaköt árituð af öllu liðinu. Vísir/Anton Brink

Landsliðsmenn Íslands hituðu upp fyrir æfingu dagsins á Laugardalsvelli með því að hitta unga aðdáendur og veita eiginhandaráritanir.

Það var heldur kuldalegt, líkt og iðulega er þegar landsliðið kemur saman í september. Strákarnir okkar komu saman til æfinga í dag og hófu undirbúning fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni.

Fjórir leikir eru fram undan, sá fyrsti við Eistland á Laugardalsvelli á laugardaginn kemur.

Anton Brink var með myndavélina á lofti í Laugardalnum í dag og afraksturinn má sjá að neðan.

Fjölmennur hópur barna hitti landsliðsmennina í dag.Vísir/Anton Brink
Ísland, landslið karlaVísir/Anton Brink
Arnar Gunnlaugsson heldur kuldalegur.Vísir/Anton Brink
Ísak Bergmann himinlifandi að vera kominn í landsliðsverkefni.Vísir/Anton Brink
Hitað upp.Vísir/Anton Brink
Albert Guðmundsson skemmtir sér vel á æfingu dagsins.Vísir/Anton Brink
Hákon Rafn Valdimarsson verður líklega í markinu í komandi leik.Vísir/Anton Brink
Vísir/Anton Brink
Landslið karla í fótbolta KSÍ Þjóðadeild karla í fótbolta

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