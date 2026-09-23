Fótbolti

„Sjáum veik­leika í þeirra leik“

Aron Guðmundsson skrifar
Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks
Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks Vísir/Vilhelm

Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, sér veikleika í pólsku meistaraliði sem Breiðablik tekur á móti í 32-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta í dag. Blikar munu reyna að nýta sér þá.

 „Stemningin er góð fyrir þessu verkefni. Við erum spennt fyrir þessu, gaman að taka þátt í svona keppni og ég tel að leikmenn séu líka að horfa á þetta sem skemmtilega tilbreytingu frá Bestu deildinni,“ segir Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks í samtali við Vísi en klukkan fjögur í dag tekur liðið á móti Czarni Sosnowiec, ríkjandi Póllandsmeisturum og sigursælasta kvennaliði landsins frá upphafi.

Klippa: Veikleikar sem Blikar munu reyna nýta sér

„Við erum mjög klár í þetta og búin að fara vel yfir liðið, leikgreina þær og ég held við séum tilbúin.“

Útsláttarkeppni alveg frá byrjun til enda. Það hlýtur að vera kærkomið og bara áhugavert fyrir bæði þjálfarateymið og leikmenn að taka þátt í akkúrat svona einvígi? 

„Jú. Það er það. Ef þú tapar einvígi þá ertu bara úr keppni, það er bara þannig. En það sem er gott með þetta er að þú færð bæði heimaleik og svo náttúrulega þennan útileik. Að fá þá reynslu og upplifun að ferðast á milli landa, spila á svona alls konar völlum er bara mjög skemmtilegt fyrir okkur. Við erum þakklát fyrir að taka þátt í þessari keppni. Við erum að reyna komast áfram og viljum ná árangri í þessari keppni. Förum í þessa leiki til að vinna og reyna að koma okkur áfram.“

Hvernig einvígi áttu von á? Hvar liggja styrkleikar þessa andstæðings? 

„Ég myndi segja að þær séu gott sóknarlið, sækja á mörgum mönnum og eru alveg mjög beinskeyttar. Þær geta refsað, alveg klárlega,  ef við erum ekki á tánum í varnarleiknum. En við sjáum alveg svona veikleika í þeirra leik líka, sérstaklega í varnarleiknum. Við erum búin að leggja leikinn upp þannig  að við þurfum að verjast vel en samt held ég að við séum með nógu mikil gæði til að refsa þeim og skora mörk. Þetta er bara gott lið, við erum að taka þessa keppni bara alvarlega og þetta verður bara mjög erfiður leikur en við erum klár í það.  

Viðtalið við Ian Jeffs í heild sinni má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Breiðabliks og Czarni Sosnowiec hefst klukkan fjögur í dag og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.

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