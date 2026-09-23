„Sjáum veikleika í þeirra leik“ Aron Guðmundsson skrifar 23. september 2026 11:31 Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks Vísir/Vilhelm Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, sér veikleika í pólsku meistaraliði sem Breiðablik tekur á móti í 32-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta í dag. Blikar munu reyna að nýta sér þá. „Stemningin er góð fyrir þessu verkefni. Við erum spennt fyrir þessu, gaman að taka þátt í svona keppni og ég tel að leikmenn séu líka að horfa á þetta sem skemmtilega tilbreytingu frá Bestu deildinni,“ segir Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks í samtali við Vísi en klukkan fjögur í dag tekur liðið á móti Czarni Sosnowiec, ríkjandi Póllandsmeisturum og sigursælasta kvennaliði landsins frá upphafi. Klippa: Veikleikar sem Blikar munu reyna nýta sér „Við erum mjög klár í þetta og búin að fara vel yfir liðið, leikgreina þær og ég held við séum tilbúin.“ Útsláttarkeppni alveg frá byrjun til enda. Það hlýtur að vera kærkomið og bara áhugavert fyrir bæði þjálfarateymið og leikmenn að taka þátt í akkúrat svona einvígi? „Jú. Það er það. Ef þú tapar einvígi þá ertu bara úr keppni, það er bara þannig. En það sem er gott með þetta er að þú færð bæði heimaleik og svo náttúrulega þennan útileik. Að fá þá reynslu og upplifun að ferðast á milli landa, spila á svona alls konar völlum er bara mjög skemmtilegt fyrir okkur. Við erum þakklát fyrir að taka þátt í þessari keppni. Við erum að reyna komast áfram og viljum ná árangri í þessari keppni. Förum í þessa leiki til að vinna og reyna að koma okkur áfram.“ Hvernig einvígi áttu von á? Hvar liggja styrkleikar þessa andstæðings? „Ég myndi segja að þær séu gott sóknarlið, sækja á mörgum mönnum og eru alveg mjög beinskeyttar. Þær geta refsað, alveg klárlega, ef við erum ekki á tánum í varnarleiknum. En við sjáum alveg svona veikleika í þeirra leik líka, sérstaklega í varnarleiknum. Við erum búin að leggja leikinn upp þannig að við þurfum að verjast vel en samt held ég að við séum með nógu mikil gæði til að refsa þeim og skora mörk. Þetta er bara gott lið, við erum að taka þessa keppni bara alvarlega og þetta verður bara mjög erfiður leikur en við erum klár í það. Viðtalið við Ian Jeffs í heild sinni má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Breiðabliks og Czarni Sosnowiec hefst klukkan fjögur í dag og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Evrópubikar kvenna í fótbolta Fótbolti Íslenski boltinn Breiðablik Besta deild karla Mest lesið Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Fótbolti „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Fótbolti Hvernig á að leysa varnarleikinn? Fótbolti Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Fótbolti Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Fótbolti Flúði grjótkast í heimalandinu og vann silfur Sport Fleiri fréttir Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Hvernig á að leysa varnarleikinn? Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Mbappe ekki með á æfingu franska landsliðsins Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Sjá meira