Sniðganga Hvíta húsið til að standa með hinum úthýstu fjölmiðlum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 21. september 2026 22:36 Það var fátt um manninn í tilviki fréttafólks í Hvíta húsinu í dag. AP Photo/Jose Luis Magana Bandarísku fréttastöðvarnar Fox News, ABC, CBS og NBC hafa samþykkt að hætta að flytja fréttir af Hvíta húsi Donalds Trump Bandaríkjaforseta í mótmælaskyni við ákvörðun Hvíta hússins um að meina fréttafólki CNN, Politico og MS Now inngöngu í Hvíta húsið og á viðburði á vegum þess. Trump tilkynnti á Truth Social á föstudag að fjölmiðlunum þremur yrði tafarlaust meinaður aðgangur að Hvíta húsinu. Sagði hann ítrekuðum falsfréttum um ríkisstjórn hans, hann sjálfan og Bandaríkin um að kenna. Miðlarnir hafa síðan höfðað mál gegn forsetanum vegna þessa, segja málið varða stjórnarskrá Bandaríkjanna sem og grunngildi landsins. Í umfjöllun Guardian um málið kemur fram að ABC, CBS, Fox News og NBC myndi með CNN sameiginlega fréttaveitu sem skiptist á að sjá um sjónvarpsútsendingar frá viðburðum forsetans. Nú muni fréttaveitan ekki fjalla um þá viðburði í samstöðu með CNN. Þannig misstu gátu áhorfendur í Bandaríkjunum því aðeins séð Trump vígja nýjan þyrlupall við Hvíta húsið í dag en ekki heyrt neitt hljóð í honum í dag. Þá studdu aðrir fjölmiðlar en sjónvarpsstöðvar einnig við sniðgönguna, þar á meðal dagblöðin Washington Post og New York Times auk fréttaveitunnar Associated Press. Miðlarnir sögðu í yfirlýsingu að þeir myndu ekki birta eða dreifa myndum sem teknar voru af ljósmyndurum Hvíta hússins í dag, þar með talið myndir af viðburðurm forsetans á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York. Á Truth Social í kjölfarið varði Trump ákvarðanir sínar og fullyrti að bann hans væri ekki „árás á frjálsa fjölmiðla“ heldur væri það til að bregðast við ógnum við „þjóðaröryggi.“ Þess er getið í umfjöllun Guardian að forsetinn haf beitt sömu rökum nýlega til að réttlæta byggingu sigurboga og danssalar í Hvíta húsinu. Donald Trump Bandaríkin Fjölmiðlar Tengdar fréttir Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tekið ákvörðun um að fjölmiðlunum CNN, Politico og MSNOW verði tafalaust bannaður aðgangur að Hvíta húsinu. Hann sakar blaðamenn miðlanna um að hafa ítrekað birt falsfréttir er varða ríkisstjórn hans, hann sjálfan sem og Bandaríkin. Með þessu bætast blaðamenn miðlanna í sístækkandi hóp þeirra sem mega ekki stíga fæti inn á blaðamannafundi forsetans. 18. september 2026 19:51 Mest lesið Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Innlent Hefði þegið samtal við Jóhannes Innlent Sigmar í veikindaleyfi Innlent Lárus Welding á endastöð hjá MDE Innlent Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Innlent Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Innlent Pútín sló öll met Erlent Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Innlent Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Innlent Fleiri fréttir Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Framtíð kanslarans í húfi Ætlar sér að skipa „gervigreindarkeisara“ Sérstakt veiðileyfi gefið út eftir að hákarl banaði sundmanni á sjötugsaldri Utanríkisráðherra Úkraínu lýsir yfir gríðarlegu þakklæti Vissi að viðræðum miðaði fram „þrátt fyrir skrítin kort“ Glæpahópurinn 764: Átján ára í tíu ára fangelsi fyrir tilraunir til manndráps og nauðgun á netinu Løkke um samninginn: „Næsta vika getur orðið góð vika“ Bandaríkin hafi samið við Danmörku um Grænland Íhuga að fara nýja leið og bjóða Rússum viðskiptasamninga Trump rekur CNN og fleiri fjölmiðla úr Hvíta húsinu Andersson fær stjórnarmyndunarumboðið Hákarl banaði sundmanni Segir „íslamista“ skýra velgengni vinstrimanna Danskar F-35 lentu á Grænlandi í fyrsta sinn Kínverjar leituðu til Írana fyrir hönd Sáda Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Rússar kjósa sér 450 skoðanabræður Sjá meira