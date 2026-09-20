Stjórnmálaleiðtogar Danmerkur og Grænlands halda nú til Bandaríkjanna til að undirrita samkomulag um framtíð varnarmála á Grænlandi. Sérfræðingur í varnarmálum segir stöðu Íslands í það minnsta ekki verri reisi Bandaríkjamenn þrjár nýjar herstöðvar á Grænlandi.
Í kjölfar tíðinda um samkomulagið hafa toppar í stjórnmálum víða um heim og í viðskiptalífinu í Danmörku flestallir sagt þetta góðar fréttir fyrir ríkin. Það bíða þó allir með fagnaðarlætin þar til fullbúið samkomulag lítur dagsins ljós.
Utanríkisráðherrar Danmerkur og Grænlands, forsætisráðherra Danmerkur og leiðtogi landsstjórnar Grænlands halda til New York í dag þar sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fer fram. Búist er við því að samkomulagið verði undirritað þar.
Metta Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur veitti fjölmiðlum viðtöl rétt áður en hún flaug af stað. Þar sagði hún samkomulagið gott fyrir alla sem að því koma. Hún myndi aldrei undirrita samkomulag sem væri ekki gott fyrir Danmörku og Grænland.
Arnór Sigurjónsson, sérfræðingur í varnarmálum, telur að það sem búið er að koma fram varðandi samkomulagið hafi lítil áhrif á Íslendinga. Margt eigi þó eftir að koma fram.
„Með bandamenn eins og forseta Bandaríkjanna veit maður aldrei hver hin raunverulega staða er. Ég held að menn þurfi að vera á varðbergi og halda vöku sinni í þessum málum,“ segir Arnór.
Bandaríkjamenn stefna á að reisa þrjár nýjar herstöðvar á Grænlandi. Arnór segir það boða gott hvað Danir eru ánægðir með samninginn.
„Þannig við verðum að gefa okkur að það innihaldi ákvæði sem skerði ekki framtíðarfullveldi og sjálfstæði Grænlands ef þeir kjósa að verða sjálfstæðir einhvern tímann í framtíðinni. En það sem stóð upp úr kannski var ákvæðið um fjárfestingar. Ég gef mér að takmarkanir á fjárfestingum Grænlendinga og Dana hljóti að beinast að varnartengdum innviðum frekar en fjárfestingum í öðrum hlutum eins og olíuvinnslu eða námuvinnslu. Ég tel að allar slíkar takmarkanir hljóti að vera hamlandi fyrir framtíðarfullveldi og -sjálfstæði Grænlands,“ segir Arnór.
Erum við öruggari fyrir vikið ef Bandaríkjamenn eru með fleiri herstöðvar á Grænlandi?
„Við erum í það minnsta ekki verr sett ef það má orða það þannig,“ segir Arnór.