Hvalveiðivertíð Hvals hf. er lokið. Hvalbátarnir eru komnir til hafnar í Reykjavík. Í Hvalfirði er unnið að því að vinna hráefni síðustu hvalanna.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristjáni Loftssyni, forstjóra Hvals. Hvalveiðitímabilið fer jafnan fram yfir sumarmánuðina og lýkur oftast í september eða október.
„Heildarveiði sumarsins var 93 langreyðar. Veðrið í sumar hefur verið erfitt til hvalveiða þessa 94 daga sem vertíðin stóð. Við höfum til dæmis legið í um 25 daga í Hvalfirði vegna veðurs. Klárað var að taka í land í Hvalfirði í dag veiðarfæri sem notuð eru við hvalveiðar eins og byssur, skutlur, sprengjur og fleira,“ segir í tilkynningunni.
Hvalveiðiskipin eru komin til hafnar við Ægisgarð þar sem þau munu liggja í það minnsta fram á næsta sumar.
„Í Hvalfirði er verið að klára að vinna hráefni síðustu hvalanna er landað var. Síðan taka við þrif og annar frágangur,“ segir í tilkynningunni.
Í febrúar mun Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra leggja fram frumvarp um breytingar á lögum um hvalveiðar. Byggt verður á skýrslu um lagaumgjörð veiðanna sem starfshópur skilaði af sér í fyrra. Þar má finna greiningu á þremur valkostum; að veiðum verði haldið áfram, þær takmarkaðar eða bannaðar til frambúðar.
Hanna Katrín sagði í samtali við fréttastofu í síðustu viku að í því frumvarpi væri ákvæði um bann við hvalveiðum. Því er mögulegt að síðustu langreyðarnar hafi verið veiddar við Íslandsstrendur.