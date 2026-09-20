Börnin segja hóp manna hafa elt þau og boðið nammi

Foreldrar í Árbæ hafa ráðist í skipulagt foreldrarölt eftir að nokkur börn greindu frá hópi karlmanna sem eltu börnin í hverfinu. Foreldri segir málið á borði lögreglu og hvetur íbúa til að taka þátt í foreldrarölti.
Olga María Þórhallsdóttir Long er móðir tveggja barna og búsett í Árbæ í Reykjavík. Í síðustu viku var eldri sonur hennar að leika sér úti með vinum sínum þegar hann hringir hræddur í móður sína og tjáir henni að nokkrir menn séu að elta börnin.
„Og svo kemur hann heim í þvílíkri geðshræringu og bara hágrátandi og segir að einhverjir fjórir hettuklæddir menn hafi verið að elta hann og verið að „jump-scarea“ sig og önnur börn.“
Og á Olga við að mennirnir hafi bæði elt börnin og stundað að bregða börnunum í þeim tilgangi að hræða þau. Hún ákvað að setja sig í samband við foreldri barns sem var á sama tíma á svæðinu sem segir að barn sitt hafi haft sömu sögu að segja.
„Þannig að ég ákvað að setja þetta inn á svona Árbæjargrúppu. Og fékk þvílík viðbrögð frá fullt af foreldrum í hverfinu sem eiga börn sem að ýmist lentu í þessu eða höfðu heyrt af þessu.“
„Þannig að ég ákvað að setja þetta inn á svona Árbæjargrúppu. Og fékk þvílík viðbrögð frá fullt af foreldrum í hverfinu sem eiga börn sem að ýmist lentu í þessu eða höfðu heyrt af þessu.“
Hún segir að mennirnir hafi elt son hennar frá Árbæjarskóla að Krónunni.
„Og þeir áttu að hafa boðið einhverjum tveimur stelpum nammi og það var búið að hringja á lögregluna tvisvar. Það voru tvær litlar stelpur sem hringdu á lögregluna.“
Olga tilkynnti málið til lögreglu ásamt öðrum foreldrum. Umræður sköpuðust um málið í hverfishópnum á Facebook og ákváðu foreldrar að taka sig saman og hefja skipulagt foreldrarölt.
„Við byrjuðum með þetta í seinustu viku og foreldrar hafa verið að skrá sig á daga og taka röltið. Maður þarf ekkert endilega að tilkynna að maður sé að rölta en bara gott að það sé virkt foreldrarölt í hverfinu, það ætti að fæla svona manneskjur frá börnunum okkar og líka þannig að maður viti hvað börnin manns eru að gera þegar maður er úti og geti komið í veg fyrir svona hættur.“