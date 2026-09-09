Selenskí kíkti á klakann

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, kom til Íslands í dag. Hann lenti á Keflavíkurflugvelli þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, tók á móti honum og fundaði með honum og teymi hans.
„Við áttum upplýsandi og einlægt samtal um stöðu mála og ég undirstrikaði staðfastan stuðning Íslands við varnarbaráttu Úkraínu gegn landvinningastríði Rússlands,“ er haft eftir Þorgerði Katrínu í tilkynningu frá Utanríkisráðuneytinu.
„Við hlustum á óskir Úkraínu um stuðning og íslensk stjórnvöld munu halda ótrauð áfram að veita þeim nauðsynlegan varnar-, efnahags – og mannúðarstuðning, einkum sem lýtur að loftvörnum og á sviði orkumála enda horfir úkraínska þjóðin því miður fram á harðan vetur.“
Í tilkynningunni segir einnig að Denys Shmyhal, orkumálaráðherra Úkraínu, og Rustem Umerov, yfirmaður Leyniþjónustu Úkraínu, hafi einnig verið á fundinum. Hann sótti einnig Oleksiy Gavrysh, sendiherra Úkraínu gagnvart Noregi og Íslandi.
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Forsetinn úkraínski kom hingað til lands eftir að hann og teymi hans voru í Noregi þar sem Selenskí sótti jarðarför Haralds Noregskonungs. Gera má ráð fyrir því að Selenskí sé farinn af landi brott.
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