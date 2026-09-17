Innlent

Drengirnir fundnir heilir á húfi

Samúel Karl Ólason skrifar
Lögregla þakkar fyrir veitta aðstoð.
Lögregla þakkar fyrir veitta aðstoð.

Drengirnir sem lögreglan á Vesturlandi leitaði að er fundnir.

Þessu greinir lögreglan frá með tilkynningu og þakkar fyrir veitta aðstoð. Tekið er fram að drengirnir fundust báðir heilir húfi.

Fréttin var uppfærð eftir að drengirnir fundust.

Lögreglumál Borgarbyggð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið