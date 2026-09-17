Drengirnir fundnir heilir á húfi Samúel Karl Ólason skrifar 17. september 2026 06:07 Lögregla þakkar fyrir veitta aðstoð. Drengirnir sem lögreglan á Vesturlandi leitaði að er fundnir. Þessu greinir lögreglan frá með tilkynningu og þakkar fyrir veitta aðstoð. Tekið er fram að drengirnir fundust báðir heilir húfi. Fréttin var uppfærð eftir að drengirnir fundust. Lögreglumál Borgarbyggð Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Innlent Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Innlent Drengirnir fundnir heilir á húfi Innlent Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Innlent Fleiri fréttir Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann „Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Drengirnir fundnir heilir á húfi Sjá meira