Fótbolti

FIFA tekur til varna og sakar UEFA um ófrægingar­her­ferð gegn Infantino

Sindri Sverrisson skrifar
Gianni Infantino fékk ekki að selja HM en er staðráðinn í að halda áfram sem forseti FIFA.
Gianni Infantino fékk ekki að selja HM en er staðráðinn í að halda áfram sem forseti FIFA. Getty/Chris Brunskill

Stríðið á milli FIFA og UEFA, eftir áætlanir Gianni Infantino um að selja hlut í HM í fótbolta til einkaaðila, heldur áfram. FIFA sakar nú UEFA um „ófrægingarherferð“ gegn FIFA-forsetanum og svarar kæru UEFA af hörku.

Í síðustu viku bárust fréttir af því að lögfræðingar UEFA, Knattspyrnusamband Evrópu, hefðu krafist aðgangs að sönnunargögnum í Bandaríkjunum með það í huga að höfða mál gegn Infantino í Sviss, þar sem höfuðstöðvar FIFA eru staðsettar.

Í skjölum lögfræðinganna var Infantino sakaður um glæpsamlega hegðun með því að hafa ætlað að selja hlut í HM á undirverði og hagnast á því sjálfur.

Núna hefur FIFA brugðist við og krafist þess, samkvæmt BBC og The Athletic, að beiðni UEFA um aðgang að sönnunargögnum og skjölum í Bandaríkjunum verði hafnað fyrir lok þessa mánaðar.

FIFA segir að áætlun Infantino, sem hann dró til baka, hafi „aðeins verið tillaga“ sem aldrei hefði orðið að veruleika nema með samþykki meirihluta aðildarsambandanna 211.

„Í stað þess að taka þátt í þessu lýðræðislega ferli sendi UEFA frá sér fréttatilkynningu – upphafið að margra vikna ófrægingarherferð gegn FIFA og forystu þess,“ segir í kröfu FIFA til bandarískra dómstóla.

Fjöldi knattspyrnusambanda, þar á meðal KSÍ, hefur á undanförnum vikum lýst yfir vantrausti á Infantino. Hann hefur þó ekki sýnt á sér neitt fararsnið og virðist stefna á að halda áfram sem forseti FIFA en næstu forsetakosningar verða á þingi sambandsins þann 17. mars á næsta ári.

UEFA FIFA Deilur um Gianni Infantino

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