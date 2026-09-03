FIFA tekur til varna og sakar UEFA um ófrægingarherferð gegn Infantino Sindri Sverrisson skrifar 3. september 2026 19:07 Gianni Infantino fékk ekki að selja HM en er staðráðinn í að halda áfram sem forseti FIFA. Getty/Chris Brunskill Stríðið á milli FIFA og UEFA, eftir áætlanir Gianni Infantino um að selja hlut í HM í fótbolta til einkaaðila, heldur áfram. FIFA sakar nú UEFA um „ófrægingarherferð“ gegn FIFA-forsetanum og svarar kæru UEFA af hörku. Í síðustu viku bárust fréttir af því að lögfræðingar UEFA, Knattspyrnusamband Evrópu, hefðu krafist aðgangs að sönnunargögnum í Bandaríkjunum með það í huga að höfða mál gegn Infantino í Sviss, þar sem höfuðstöðvar FIFA eru staðsettar. Í skjölum lögfræðinganna var Infantino sakaður um glæpsamlega hegðun með því að hafa ætlað að selja hlut í HM á undirverði og hagnast á því sjálfur. Núna hefur FIFA brugðist við og krafist þess, samkvæmt BBC og The Athletic, að beiðni UEFA um aðgang að sönnunargögnum og skjölum í Bandaríkjunum verði hafnað fyrir lok þessa mánaðar. FIFA segir að áætlun Infantino, sem hann dró til baka, hafi „aðeins verið tillaga“ sem aldrei hefði orðið að veruleika nema með samþykki meirihluta aðildarsambandanna 211. „Í stað þess að taka þátt í þessu lýðræðislega ferli sendi UEFA frá sér fréttatilkynningu – upphafið að margra vikna ófrægingarherferð gegn FIFA og forystu þess,“ segir í kröfu FIFA til bandarískra dómstóla. Fjöldi knattspyrnusambanda, þar á meðal KSÍ, hefur á undanförnum vikum lýst yfir vantrausti á Infantino. Hann hefur þó ekki sýnt á sér neitt fararsnið og virðist stefna á að halda áfram sem forseti FIFA en næstu forsetakosningar verða á þingi sambandsins þann 17. mars á næsta ári. UEFA FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport Bestu kaupin í sögu enska boltans Enski boltinn Klopp umbreytir starfinu Fótbolti KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Hver var í flottustu treyjunni? Íslenski boltinn Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Fótbolti Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt Fótbolti Lando Norris stofnar sitt eigið lið Formúla 1 Barcola í hóp á morgun Enski boltinn Fleiri fréttir Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Hver var í flottustu treyjunni? Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt Tufegdzic bræður til Malmö Klopp umbreytir starfinu Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Frá Keflavík til Noregs Daníel Leó til dönsku meistaranna Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 0-1 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Sjá meira