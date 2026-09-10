Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Valur Páll Eiríksson skrifar 10. september 2026 23:16 Eto'o er sakaður um fjárdrátt. Infantino er sagður hafa pressað á siðanefnd FIFA að rannsaka málið ekki. AP Photo/Steve Luciano, File Fótboltagoðsögnin Samuel Eto‘o, forseti kamerúnska knattspyrnusambandsins, er sakaður um að hafa dregið að sér tæpar 82 milljónir króna í greiðslu frá Rússum. Gianni Infantino, forseti FIFA, er sakaður um að hafa drepið rannsókn á framgöngu Eto‘o. Eto‘o varð forseti kamerúnska sambandsins árið 2021 eftir harðvíga valdabaráttu sem stendur að stórum hluta enn yfir í gruggugum heimi kamerúnsks fótbolta. Ásakendur Eto‘o eru sagðir fyrrum stjórnarmenn hjá sambandinu. Kamerún er meðal fárra þjóða sem hefur fallist á að spila fótboltaleiki við landslið Rússlands sem hefur verið í banni frá alþjóðaknattspyrnu frá 2022 sökum innrásar Rússa í Úkraínu. Liðin léku æfingaleik árið 2023 sem Rússar greiddu Kamerúnum tæpar 82 milljónir króna fyrir, rúma hálfa milljón evra. Í frétt Times er Eto‘o sagður hafa sett þá upphæð í heild sinni í eigin vasa, í stað þess að hún rynni til knattspyrnusambandsins. Eto‘o hefur ekki getað sýnt fram á hvar greiðsla Rússa lenti. Hann hefur þó ekkert heyrt frá siðanefnd FIFA frá því að formleg kvörtun var lögð á hennar borð á síðasta ári. Fjárframlag til siðanefndarinnar hefur dregist saman undanfarin ár, í forsetatíð Gianni Infantino, og telur aðeins þrjá rannsakendur. Ásakendur gruni að Infantino hafi sett pressu á siðanefndina að rannsaka Eto‘o ekki vegna málsins, en Eto‘o er einn helstu stuðningsmanna Infantino fyrir komandi forsetakjör á allsherjarþingi FIFA í mars. Það er því gefið í skyn að Infantino hljóti stuðning frá Eto‘o gegn því að honum verði ekki refsað fyrir fjárdrátt. Hvorki Eto‘o né kamerúnska knattspyrnusambandið hafa viljað tjá sig um málið. Í yfirlýsingu frá FIFA er ítrekað að Infantino hafi engin áhrif á sjálfstæða siðanefnd FIFA. FIFA Kamerún Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Uppgjörið: Afturelding - FH 33-33 | Allt jafnt eftir háspennuleik Handbolti Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Reynir að skáka og máta „einn efnilegasta þjálfara í heimi“ Handbolti Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Íslenski boltinn Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Enski boltinn Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Fleiri fréttir Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Hætti strax eftir leik en forsetinn hafnar uppsögninni Lumbrað á Norðmönnum og dramatík í Prag United aldrei í vandræðum Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Bakverðir til bjargar Frakkar vilja Infantino burt Tvö íslensk hæfileikabúnt til Molde Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta „Vona að það verði enginn munur á vellinum“ Fullkomin frumraun Ídu sem sló í gegn með þrennu Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Stjórn Como gefur frá sér sína miða Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Nýr Camp Nou míglekur Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Dagur Dan kom markmanninum í klandur „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Dagskráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina Harmsaga Mudryk heldur áfram Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Evrópumeistararnir hófu titilvörn sína með pomp og prakt Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Sjá meira