Fótbolti

Infantino hylmi yfir fjár­drátt Eto'o fyrir stuðning

Valur Páll Eiríksson skrifar
Eto'o er sakaður um fjárdrátt. Infantino er sagður hafa pressað á siðanefnd FIFA að rannsaka málið ekki.
Eto'o er sakaður um fjárdrátt. Infantino er sagður hafa pressað á siðanefnd FIFA að rannsaka málið ekki. AP Photo/Steve Luciano, File

Fótboltagoðsögnin Samuel Eto‘o, forseti kamerúnska knattspyrnusambandsins, er sakaður um að hafa dregið að sér tæpar 82 milljónir króna í greiðslu frá Rússum. Gianni Infantino, forseti FIFA, er sakaður um að hafa drepið rannsókn á framgöngu Eto‘o.

Eto‘o varð forseti kamerúnska sambandsins árið 2021 eftir harðvíga valdabaráttu sem stendur að stórum hluta enn yfir í gruggugum heimi kamerúnsks fótbolta. Ásakendur Eto‘o eru sagðir fyrrum stjórnarmenn hjá sambandinu.

Kamerún er meðal fárra þjóða sem hefur fallist á að spila fótboltaleiki við landslið Rússlands sem hefur verið í banni frá alþjóðaknattspyrnu frá 2022 sökum innrásar Rússa í Úkraínu.

Liðin léku æfingaleik árið 2023 sem Rússar greiddu Kamerúnum tæpar 82 milljónir króna fyrir, rúma hálfa milljón evra. Í frétt Times er Eto‘o sagður hafa sett þá upphæð í heild sinni í eigin vasa, í stað þess að hún rynni til knattspyrnusambandsins.

Eto‘o hefur ekki getað sýnt fram á hvar greiðsla Rússa lenti. Hann hefur þó ekkert heyrt frá siðanefnd FIFA frá því að formleg kvörtun var lögð á hennar borð á síðasta ári.

Fjárframlag til siðanefndarinnar hefur dregist saman undanfarin ár, í forsetatíð Gianni Infantino, og telur aðeins þrjá rannsakendur.

Ásakendur gruni að Infantino hafi sett pressu á siðanefndina að rannsaka Eto‘o ekki vegna málsins, en Eto‘o er einn helstu stuðningsmanna Infantino fyrir komandi forsetakjör á allsherjarþingi FIFA í mars.

Það er því gefið í skyn að Infantino hljóti stuðning frá Eto‘o gegn því að honum verði ekki refsað fyrir fjárdrátt.

Hvorki Eto‘o né kamerúnska knattspyrnusambandið hafa viljað tjá sig um málið.

Í yfirlýsingu frá FIFA er ítrekað að Infantino hafi engin áhrif á sjálfstæða siðanefnd FIFA.

FIFA Kamerún Deilur um Gianni Infantino

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