Staðan óbreytt í Svíþjóð eftir að öll atkvæði voru talin Kjartan Kjartansson skrifar 17. september 2026 11:39 Ulf Kristersson, verðandi fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar. Vísir/EPA Sigur stjórnarandstöðunnar í Svíþjóð var endanlega staðfestur þegar lokið var við að telja öll atkvæði í dag. Búist er við að Ulf Kristersson, forsætisráðherra, tilkynni um afsögn sína á eftir. Engar breytingar urðu á þingstyrk fylkinganna þegar lokið var við að teljast síðustu atkvæðin eftir þingkosningarnar á sunnudag um klukkan 13:15 að staðartíma í dag. Alls fengu stjórnarandstöðuflokkarnir fjórir 176 þingsæti gegn 173 sætum stjórnarflokkanna. Niðurstöður þingkosningaþegar 100% atkvæða hafa verið talin Jafnaðarmannaflokkur Magdalenu Andersson hlaut flest atkvæði, 28 prósent en Moderatarna, flokkur Ulfs Kristersson forsætisráðherra, 19,8 prósent. Kristersson stýrði minnihlutastjórn Moderatarna, Kristilegra demókrata og Frjálslynda flokksins sem Svíþjóðardemókratar vörðu falli. Stjórnarflokkarnir þrír bættu við sig mönnum en Svíþjóðardemókratar töpuðu ellefu þingmönnum. Sænska ríkisútvarpið segir að búist sé við að Kristersson tilkynni um afsögn sína sem forsætisráðherra á eftir. Þá hefur Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, sagst ætla að taka sér hlé sem flokksleiðtogi ef hann verður í stjórnarandstöðu. Það gerði hann einnig eftir þingkosningar árið 2014. Leiðtogar stjórnmálaflokkanna Amanda Lind Talsmaður Græningja. Daniel Helldén Talsmaður Græningja. Ebba Busch Formaður Kristilegra demókrata og orku- og iðnaðarráðherra. Elisabeth Thand Ringqvist Formaður Miðflokksins. Jimmie Åkesson Formaður Svíþjóðardemókrata. Magdalena Andersson Formaður Sósíaldemókrata. Nooshi Dadgostar Formaður Vinstriflokksins. Simona Mohamsson Formaður Frjálslynda flokksins og menntamálaráðherra. Ulf Kristersson Formaður Moderaterna og forsætisráðherra. Fréttin verður uppfærð. Svíþjóð Þingkosningar í Svíþjóð Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Drengirnir hafi látið vita af sér Innlent Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Fréttir Alelda bíll í Kópavogi Innlent Fleiri fréttir „Þetta snýst um fullveldi“ Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Nemandi alvarlega særður í stunguárás í skóla í Osló Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Rússneskt skip skaut blysum að danskri herþyrlu Hafna viðræðum til hægri Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Trump segir að árásum á orkuinnviði verði hætt Vilja verða jafningjar Englendinga Stjórnarmyndunarmaraþon framundan í Svíþjóð Sjá meira