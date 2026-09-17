Erlent

Staðan ó­breytt í Sví­þjóð eftir að öll at­kvæði voru talin

Kjartan Kjartansson skrifar
Ulf Kristersson, verðandi fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar.
Ulf Kristersson, verðandi fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar. Vísir/EPA

Sigur stjórnarandstöðunnar í Svíþjóð var endanlega staðfestur þegar lokið var við að telja öll atkvæði í dag. Búist er við að Ulf Kristersson, forsætisráðherra, tilkynni um afsögn sína á eftir.

Engar breytingar urðu á þingstyrk fylkinganna þegar lokið var við að teljast síðustu atkvæðin eftir þingkosningarnar á sunnudag um klukkan 13:15 að staðartíma í dag. 

Alls fengu stjórnarandstöðuflokkarnir fjórir 176 þingsæti gegn 173 sætum stjórnarflokkanna. 

Niðurstöður þingkosninga
þegar 100% atkvæða hafa verið talin

Jafnaðarmannaflokkur Magdalenu Andersson hlaut flest atkvæði, 28 prósent en Moderatarna, flokkur Ulfs Kristersson forsætisráðherra, 19,8 prósent.

Kristersson stýrði minnihlutastjórn Moderatarna, Kristilegra demókrata og Frjálslynda flokksins sem Svíþjóðardemókratar vörðu falli. Stjórnarflokkarnir þrír bættu við sig mönnum en Svíþjóðardemókratar töpuðu ellefu þingmönnum.

Sænska ríkisútvarpið segir að búist sé við að Kristersson tilkynni um afsögn sína sem forsætisráðherra á eftir. Þá hefur Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, sagst ætla að taka sér hlé sem flokksleiðtogi ef hann verður í stjórnarandstöðu. Það gerði hann einnig eftir þingkosningar árið 2014.

Amanda Lind

Talsmaður Græningja.


Daniel Helldén

Talsmaður Græningja.


Ebba Busch

Formaður Kristilegra demókrata og orku- og iðnaðarráðherra.


Elisabeth Thand Ringqvist

Formaður Miðflokksins.


Jimmie Åkesson

Formaður Svíþjóðardemókrata.


Magdalena Andersson

Formaður Sósíaldemókrata.


Nooshi Dadgostar

Formaður Vinstriflokksins.


Simona Mohamsson

Formaður Frjálslynda flokksins og menntamálaráðherra.


Ulf Kristersson

Formaður Moderaterna og forsætisráðherra.

Fréttin verður uppfærð.

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