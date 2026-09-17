Drengirnir hafi látið vita af sér Lovísa Arnardóttir skrifar 17. september 2026 10:15 Cezary Kobiela er fimmtán ára gamall. Hann er 178 sentímetrar á hæð. Drengirnir tveir sem lýst var eftir í morgun hafa látið vita af sér en lögregla leitar þeirra enn. Strákarnir eru fimmtán og fjórtán ára. Lögregla lýsti eftir þeim að beiðni barnaverndar en þeir fóru frá heimilum sínum fyrir fjórum dögum, á sunnudag. Jónas Hallgrímur Ottósson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Vesturlandi, segir lítið að frétta í leit lögreglunnar að drengjunum. Það sé unnið að því að staðsetja þá en þeir hafi látið vita af sér. Hann segir leitarbeiðnina senda út að beiðni barnaverndar á Vesturlandi. Strákarnir fóru frá heimilum sínum í Borgarnesi síðastliðinn sunnudag. Fram kom í tilkynningu lögreglunnar í morgun að Szymon er 165 sentímetrar á hæð, grannvaxinn og með stutt dökkt hár. Hann var klæddur í svarta peysu, svartar gallabuxur og svarta skó. Cezary fór frá heimili sínu í Borgarnesi á sunnudaginn 13. september sl. Cezary er 178 sm á hæð, grannvaxinn og með stutt skollitað hár. Hann er klæddur í svarta peysu og svartar buxur. Þeir sem hafa upplýsingar um ferðir þeirra eru beðnir um að hafa samband við lögregluna í gegnum Neyðarlínuna með því að hringja í 112. Barnavernd Lögreglumál Borgarbyggð Börn og uppeldi Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Alelda bíll í Kópavogi Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Erlent Fleiri fréttir Drengirnir hafi látið vita af sér Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Alelda bíll í Kópavogi Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Sjá meira