Innlent

Drengirnir hafi látið vita af sér

Lovísa Arnardóttir skrifar
Cezary Kobiela er fimmtán ára gamall. Hann er 178 sentímetrar á hæð.
Cezary Kobiela er fimmtán ára gamall. Hann er 178 sentímetrar á hæð.

Drengirnir tveir sem lýst var eftir í morgun hafa látið vita af sér en lögregla leitar þeirra enn. Strákarnir eru fimmtán og fjórtán ára. Lögregla lýsti eftir þeim að beiðni barnaverndar en þeir fóru frá heimilum sínum fyrir fjórum dögum, á sunnudag. 

Jónas Hallgrímur Ottósson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Vesturlandi, segir lítið að frétta í leit lögreglunnar að drengjunum. Það sé unnið að því að staðsetja þá en þeir hafi látið vita af sér. Hann segir leitarbeiðnina senda út að beiðni barnaverndar á Vesturlandi.

Strákarnir fóru frá heimilum sínum í Borgarnesi síðastliðinn sunnudag. Fram kom í tilkynningu lögreglunnar í morgun að Szymon er 165 sentímetrar á hæð, grannvaxinn og með stutt dökkt hár. Hann var klæddur í svarta peysu, svartar gallabuxur og svarta skó.

Cezary fór frá heimili sínu í Borgarnesi á sunnudaginn 13. september sl. Cezary er 178 sm á hæð, grannvaxinn og með stutt skollitað hár. Hann er klæddur í svarta peysu og svartar buxur.

Þeir sem hafa upplýsingar um ferðir þeirra eru beðnir um að hafa samband við lögregluna í gegnum Neyðarlínuna með því að hringja í 112.

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